Угроза нацбезопасности: Латвия депортировала 82-летнего российского военного пенсионера

Борис Катков во время общения с прессой в аэропорту Храброво имени императрицы Елизаветы Петровны, 13 января 2024 года

Выдворенный из Латвии военный пенсионер Борис Катков прибыл в Калининград. В прибалтийской стране он прожил 56 лет, там у него остались жена, дети и внуки. Власти Латвии сочли Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорили» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Российский МИД назвал действия Риги нелегитимными.

Возвращение «на родную землю»

82-летний военный пенсионер Борис Катков, которого депортировали из Латвии, прибыл в Калининград из Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Храброво.

«Переночевав и отдохнув с дороги в Пскове, депортированный из Латвии Борис Григорьевич Катков решил отправиться дальше, в Калининград. Он родом оттуда и хочет вернуться на родную землю», — объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В аэропорту Калининграда пенсионера встретили сотрудники Балтийского федерального университета (БФУ), в котором он работает с 2008 года. Ректор вуза Александр Федоров дал указания, чтобы Каткову оказали всю необходимую поддержку и обеспечили жильем. По словам пенсионера, в молодости он служил в Калининграде ракетчиком.

«Россия своих не бросает. Эмоционально я возбужден, я обрадован тем приемом, который устроили. Я уже 24 часа в разъезде. Ровно 60 лет назад я ступил на эту землю, будучи молодым лейтенантом, и проходил здесь службу», — рассказал Катков журналистам.

В Латвии он прожил 56 лет. Там у него остались жена, дети и внуки.

Бессрочный запрет на возвращение

МВД Латвии ранее признало Каткова угрозой национальной безопасности и «приговорило» к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. Сам он утверждает, что его деятельность была признана опасной, «потому что он защищал граждан, интегрировал граждан России в Латвии».

Российский МИД назвал действия Риги «абсолютно циничными и грубо нарушающими принцип «неразделения» семьи», а также положения российско-латвийского межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.

«Такая акция носит провокационный и политический характер, попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии. Не сомневаемся, что международные правозащитные структуры вновь будут хранить молчание», — говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Она пообещала, что РФ не бросит выдворенных из Латвии людей и предоставит им всю необходимую помощь.

Массовая история

Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщало, что депортация грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет . Позже глава МВД страны Рихардс Козловскис допустил, что власти страны в итоге депортируют вдвое больше россиян, чем изначально планировали. Точное число станет известно 4 апреля.

В список подлежащих депортации включат тех, кто до 31 марта не подаст документы на получение ВНЖ и не сдаст хотя бы со второй попытки экзамен по латышскому языку, сообщал RT.

По мнению Каткова, Латвию искусственно пытаются привести к конфликту с РФ, однако сами латыши не хотят такого развития событий:

«Латыши не желают [конфликтовать]. Многие латыши, с которыми я встречаюсь, и мои друзья тоже переживают. Но, к сожалению, нет политической силы в Латвии, которая стояла бы на стороне российских союзников».

В августе 2022 года правительство Латвии решило продлевать временные виды на жительство россиянам лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать только при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.