«Ильич лежал на спине, текла кровь»: как покушались на жизнь Брежнева 55 лет назад младший лейтенант Виктор Ильин пытался убить генсека Брежнева

55 лет назад у стен Кремля советский офицер Виктор Ильин стрелял в Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, но успеха не добился. Еще раньше на Брежнева покушались французские воздушные пираты. «Газета.Ru» рассказывает о драматичных эпизодах, когда жизнь генсека висела буквально на волоске от смерти.

Стрелял в Брежнева, попал в космонавтов

22 января 1969 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев приехал в аэропорт Внуково, чтобы лично поприветствовать вернувшихся с орбиты Земли членов космических экипажей «Союз-4» и «Союз-5». Во Внуково все прошло штатно и, погрузившись в черные представительские автомобили ЗиЛ-111, генсек и космонавты в сопровождении мотоциклистов поехали в Кремль. Тысячи горожан собрались на улицах Москвы, чтобы посмотреть на процессию.

Выстрелы прозвучали, когда кортеж уже въезжал в Кремль через Боровицкую башню. Молодой человек в милицейской форме стрелял из двух пистолетов Макарова. Он открыл огонь по второй машине в кортеже, рассчитывая, что в ней едет Леонид Брежнев (в реальности генсек находился в пятом по счету автомобиле).

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Стрелок успел выпустить по второй машине 16 пуль. Из них в машину попали девять, одна смертельно ранила водителя Илью Жаркова, осколки стекла поранили космонавта Берегового, другая попала в руку мотоциклиста Зацепилова. Он-то и сумел сбить стрелявшего, которого быстро скрутили милиционеры и сотрудники КГБ. Куртка Зацепилова с дыркой от пули экспонируется сейчас в музее ФСО.

Замалчивать произошедшее смысла не было: инцидент в прямом эфире наблюдали сотни тысяч телезрителей — и спустя день ТАСС и советские газеты опубликовали сообщение о «провокационном акте — нескольких выстрелах по автомашине, в которой следовали космонавты Береговой, Николаева-Терешкова, Николаев и Леонов».

«Стрелок атаковал машину в Кремле, два человека ранены», — писала американская газета The New York Times. Западная пресса объявила, что покушались именно на Брежнева.

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Личность стрелявшего была быстро установлена — им оказался 21-летний младший лейтенант советской армии Виктор Ильин. За день до этого он сбежал в самоволку из воинской части в Ломоносове (Ораниенбаум) в Ленинградской области, прихватив с собой два пистолета.

Ильин прилетел в Москву (тогда, до угонов советских самолетов вооруженными террористами, пассажиров никто не досматривал), переночевал у дяди-милиционера, утром надел его форменную шинель и пошел к Кремлю. Остаться незамеченным ему помогло то, что КГБ готовился к вооруженной провокации и привлек дополнительные милицейские наряды. Ильин просто встал между двумя рядами милиционеров, и все подумали: «раз поставили, значит так надо». К тому же, спецслужбы искали человека в армейской форме, а не в милицейской.

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Мотивы Ильина были довольно путанными. На допросе он утверждал, что является потомком династии Романовых (допрашивал его, кстати, лично глава КГБ Юрий Андропов). Потом Ильин заявил, что совершил покушение на Брежнева, потому что тот проводит «вредную для народа политику», а люди «приспосабливаются и тащат все, вплоть до винтиков и болтиков». Вместо Брежнева лучшим главой советского государства лейтенант видел главного партийного идеолога Михаила Суслова.

Ильина обвинили по пяти статьям УК РСФСР: организация и распространение антисоветских высказываний, покушения на теракт и на убийство, дезертирство и кража оружия. На следователей из КГБ он произвел впечатление невменяемого, и впоследствии такой же диагноз поставили ему психиатры. Ильина направили на принудительное лечение в психбольницу — сначала в Казань, после, благодаря стараниям приемной матери — в Ленинград. Выяснилось также, что он родился в семье хронических алкоголиков, оказался в детдоме, откуда был взял в другую семью.

В 1977 году Ильин направил из больницы письмо в Верховный Совет СССР по поводу готовящейся новой Конституции со следующим пассажем: «Каждый член общества имеет право на террористический акт в случае, если партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции».

Спустя 20 лет решением Военной коллегии Верховного суда СССР Виктора Ильина освободили из больницы.

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По одной из версий, на самом деле его могли вслепую использовать сотрудники КГБ из-за внутриведомственной борьбы — якобы первый заместитель Андропова Семен Цвигун хотел подставить своего начальника.

«Французские воздушные пираты»

Другой случай, когда жизни генсека угрожала реальная опасность, произошел в 1961 году. Брежнев, на тот момент председатель Президиума Верховного Совета СССР, летел в Африку, в Гвинейскую республику. Эта бывшая колония Франции поддерживала хорошие отношения с Москвой после обретения независимости.

Самолет с Брежневым летел над Средиземным морем и сначала должен был приземлиться в Марокко. Однако в 130 км к северу от Алжира (тогда он был частью Франции) в небе появился истребитель, судя по опознавательным знакам, французский.

«Полет шел по плану, небо было чистое, и вдруг наш воздушный корабль подвергся нападению военных самолетов-истребителей колонизаторов, которым явно был не по душе визит советской делегации в молодые страны Африки.

Мне хорошо было видно, как истребители заходили на цель, как сваливались сверху, готовились к атаке, начали обстрел… Странно чувствуешь себя в такой ситуации: похоже на войну, но все по-другому.

Потому что ничего от тебя не зависит и единственное, что ты в состоянии сделать — это сидеть спокойно в кресле, смотреть в иллюминатор и не мешать пилотам», — писал Брежнев в своих мемуарах. Обстрел повредил хвостовое оперение советского самолета.

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Примечательно, что самолетом с Брежневым на борту управлял Борис Бугаев — будущий главный маршал авиации СССР и министр гражданской авиации. В своих воспоминаниях Бугаев рассказывал, что истребитель французов открыл огонь уже после того, как пилот передал алжирской стороне радиограмму на английском и французском языках о крутящемся возле советского борта военном самолете.

«Прошу отозвать истребитель». Радиостанция аэропорта Алжира, приняв эту радиограмму, ответила «О`Кей!», повторив это слово дважды», — писал Бугаев.

МИД Франции официально назвал этот инцидент «достойным сожаления» и заявил, что проводит расследование. Как сообщается на сайте ФСО РФ, вскоре выяснилось, что «в одной из французских колоний случились волнения, за штурвалом истребителей сидели мятежники».

В Государственном архиве РФ хранятся любопытные выдержки из писем, направленных советскими гражданами в Верховный Совет по поводу воздушного инцидента.

«С чувством глубокого возмущения летчики нашего подразделения прослушали сообщение ТАСС о новом провокационном выпаде французских воздушных пиратов против Председателя Президиума Верховного Совета СССР тов. Брежнева Л.И., выполняющего великую миссию по укреплению мира и дружбы между народами. Мы, летчики одного подразделения, просим направить нас в любую из стран, борющихся за свободу и независимость против американского империализма для личного участия в борьбе».

Группа граждан Горьковской (Нижегородской) области, «как и все советские люди протестовала с гневом и возмущением против такого факта, на который пошли империалисты Франции во главе с Президентом Франции Ш. Деголлем (орфография сохранена. — «Газета.Ru») и требовала сурового наказания виновников».

Клеймил позором «воздушного пирата», стрелявшего в самолет Брежнева, и некий заключенный советской тюрьмы Смагин. Большого развития этот международный скандал в итоге не получил.

«Ильич лежал на спине, текла кровь»

В марте 1982-го по Москве поползли слухи о том, что на жизнь генсека снова покушались — прямиком с самолета из Ташкента, где он был с официальным визитом, советского лидера посадили в санитарную машину и повезли в больницу.

Замглавы Международного отдела ЦК Анатолий Черняев записывал в дневнике: «Все удивились: отлет из Ташкента показали по TV («Время»), а прилет в Москву — нет. Говорят, что на то время, когда его должны были везти из Внуково в больницу, прохожих на улицах «просили» уйти во дворы, в подъезды и т.д. Зачем — уму непостижимо».

В Узбекистан Брежнев летал, чтобы наградить орденом Ленина всю республику — за достижения по сбору хлопка. Кроме того, генсек посетил ряд местных заводов, в том числе авиазавод им. Чкалова. В цеху и возле него собралось около 15 тыс. человек, люди сидели даже на лесах у строящихся самолетов Ил-76.

Брежнев шел, окруженный рабочими и охраной. Вдруг раздался страшный скрежет и грохот — одна из площадок под тяжестью стоявших на ней людей рухнула вместе с ними. Упавшие леса придавили также и Брежнева с сопровождающими.

«Леонид Ильич лежал на спине. Углом металлического конуса ему здорово ободрало ухо, текла кровь», — вспоминал охранник генсека Владимир Медведев.

Брежнев сломал правую ключицу, но провел ряд других официальных мероприятий. Вернувшись в Москву, он долгое время лежал в больнице — из-за слабого здоровья врачи не рисковали делать операцию под наркозом. От инцидента в Ташкенте Брежнев не оправился до самой своей смерти в ноябре 1982 года.