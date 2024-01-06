Актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе с двумя дочерьми. Их тела достали моряки NYP: Актер Кристиан Оливер перед авиакатастрофой передал в соцсетях привет из рая

Актер Кристиан Клепсер и две его дочери погибли в авиакатастрофе на Карибах. Там они проводили новогодние праздники. Трагедия произошла на обратном пути в США: самолет рухнул в воду практически сразу после взлета. Местные жители смогли найти место крушения и достать тела пострадавших. Они пошли на это из-за бездействия береговой охраны, боясь, что обломки самолета вместе с погибшими унесет в открытый океан.

51-летний голливудский актер Кристиан Клепсер, известный под псевдонимом Кристиан Оливер, трагически погиб вместе со своими дочерьми 10-летней Мадитой и 12-летней Анник, сообщил Daily Mail. Они летели на частном самолете, нос которого неожиданно накренился и упал в воду. Пилот Роберт Сакс также погиб.

За свою актерскую карьеру Оливер снялся во многих крупных фильмах, в том числе «Хороший немец» (The Good German), «Спиди-гонщик» и «Операция «Валькирия»». Кроме этого, он недавно принял участие в съемках последней части франшизы «Индиана Джонс и Колесо судьбы».

За три дня до трагедии актер опубликовал в соцсетях пост с приветом «из рая». Внимание на это обратило издание New York Post (NYP).

«Привет откуда-то из рая! <...> 2024, мы идем», — написал Оливер в социальной сети.

Что случилось?

4 января семья вылетела из аэропорта имени Дж. Ф. Митчелла на острове Бекия, входящем в состав государства Сент-Винсент и Гренадины. Они летели в островное государство Сент-Люсия. Около 12:00 самолет рухнул в воду, почти сразу после старта. Причины крушения пока выясняют.

Местная полиция сообщила журналистам, что рыбаки и пловцы-любители отправились на поиски тел, как только стало известно об авиакатастрофе. В месте падения глубина воды составляет около 21 метра.

Новостное издание Сент-Винсента Searchlight пишет, что первыми самолет обнаружили рыбаки. Дайверы Шамдел Хэнсон и Маклин Снагг спустились на глубину и нашли тела. Они передали их фермерам, которые скрыли останки от посторонних до прибытия береговой охраны. Полиция перевезла тела на материковую часть Сент-Винсента, всех погибших опознали.

По данным Searchlight, частный самолет был зарегистрирован в США и принадлежал пилоту Саксу — американцу, который несколько лет назад переехал на Бекию и занимался дайвингом. По предварительным данным, в полете он заметил какие-то проблемы, поэтому связался с диспетчером и сообщил, что возвращается обратно в аэропорт. Больше он на связь не выходил. Через какое-то время местные жители сообщили в полицию, что видели самолет, камнем падающий в море. Они услышали звук мотора и поняли, что что-то не так.

По предварительным данным, семья Оливера прибыла на остров Бекия 26 декабря. Они планировали вернуться в США через Сент-Люсию, поэтому и полетели на остров на частном самолете.

5 января специалисты провели вскрытие, чтобы узнать о причинах смерти. Результат пока не обнародованы. Расследованием трагедии занимаются члены отдела по тяжким преступлениям Центрального следственного управления Сент-Винсент и Гренадины, они отправятся в Бекию.

В ближайшие дни самолет хотят достать из моря. Рыбак, который помог найти обломки самолета, в беседе с iWitness News раскритиковал действия береговой охраны. По его словам, ему и его коллегам удалось быстро найти самолет на дне. Четверо погибших все еще были пристегнуты — было понятно, что они скончались. Они сразу же сообщили о находке береговой охране, но те не торопились забирать тела, объяснив, что ожидают прибытия водолазов.

«Мы объяснили им, что сейчас начался прилив, поэтому, если вы оставите его [обломки] там [на дне], мы можем больше не найти самолет», — рассказал рыбак. Он объяснил, что течение шло в северо-западном направлении, поэтому судно унесло бы в открытое море, где его больше не найти.

Не дождавшись реакции береговой охраны, рыбаки решили сами поднять хотя бы тела. К обломкам они прикрепили веревки и буй. Еще один местный житель — военный офицер — выразил обеспокоенность, что место падения самолета не огородили.

Очевидцы считают, что во время разворота самолет не справился с ветром, порывы подхватили его, и он погрузился в воду. Местные предположили, что у судна отказал двигатель или отключилась электроника.

Коллеги почтили память Оливера

Последним фильмом актера стал «Навсегда держи свой мир» (Forever Hold Your Peace) режиссера Ника Лиона с Бай Лин в главной женской роли. В этом проекте Оливер выступил и в роли продюсера. Последние сцены были отсняты совсем недавно — 20 декабря.

«Мы много лет говорили о создании совместного фильма и, наконец, сделали это!» Спасибо за то, что ты замечательный коллега, актер и друг», — написал Лион в социальных сетях в последний съемочный день.

Одной из первых, кто написал пост о смерти Оливера, стала его коллега Бай Лин.

«Это был наш первый и последний совместный фильм, мне очень понравилось с ним работать. Он был таким милым, так усердно работал, такой смелый актер и красивый нежный человек. Мы играли любовников в этом фильме, просто так грустно», — написала актриса.

Оливер делился в своих социальных сетях фотографиями из поездки.

«Пусть правит любовь. Желаю всем вам всего наилучшего в 2024 году», — написал актер за два дня до своей смерти.

Пользователи соцсетей также выразили соболезнование бывшей жене Оливера.

«Мои искренние соболезнования его семье и всем, кого затронула эта трагедия. Крепко обнимаю маму детей. Я не могу представить твою боль», — написал один из них.