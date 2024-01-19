Люди обходят разлив горячей воды рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске, 17 января 2024 года

«Тепла и воды не было у половины города. Вечером отключился свет». Что происходит в Новосибирске В Новосибирске ввели режим ЧС из-за массовых коммунальных аварий

В Новосибирске шестой день не могут устранить последствия аварий на теплосетях. Сотни жителей остаются без отопления, а у некоторых нет и горячей воды. Депутат областного Заксобрания написал письмо премьеру Михаилу Мишустину с требованием национализировать теплосети.

Снова та же труба

В ночь на пятницу 19 января в Новосибирске опять прорвало трубы, по которым в жилые дома подается отопление и горячая вода. Аварии были зафиксированы на улицах Титова, Чаплыгина, а спустя пару часов — на Петропавловской.

«Снова та же труба, из которой два дня назад бил фонтан, метрах в 200-х от прошлого повреждения», — рассказал депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев.

close 100% Ремонтные работы на месте прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске, 17 января 2024 года Александр Кряжев/РИА Новости

В Сибирской генерирующей компании (СГК) объяснили, что дефект обнаружили при заполнении системы после ремонта. В зоне ограничения теплоснабжения — более десятка жилых домов.

«Повезло, что у нас кирпичная хрущевка, она хорошо держит тепло. Да и маленький обогреватель я вчера утром купила, тоже спасает, — поделилась жительница города Надежда. — Хуже у моей подруги на Блюхера, они спят в теплых спортивных костюмах под одеялами».

На фоне коммунального коллапса губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел в городе режим ЧС. «К сожалению, в зоне аварии в системе теплоснабжения Ленинского района события развиваются по плохому сценарию. За последние сутки это уже третий порыв в этом городском квартале», — написал он в своем Telegram-канале.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие несколько дней в Новосибирске ночью температура будет опускаться до -23 градусов.

Депутат пожаловался премьеру

По мнению депутата Романа Яковлева, окончательно разобраться с коммунальными проблемами в городе не получится без вмешательства федеральных властей. Свое обращение он направил председателю кабмина Михаилу Мишустину.

«За последние годы у нас в Ленинском районе было введено много нового жилья, а теплосети остались те же самые — трубы крайне изношены, они 60-70-х годов. За 10 лет работы я не помню таких коллапсов по длительности устранения последствий. Я вижу решение в национализации сетей Новосибирска», — сказал депутат.

close 100% Мужчина с ребенком рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске, 17 января 2024 года Александр Кряжев/РИА Новости

В пресс-службе западно-сибирского филиала СГК «Газете.Ru» заявили, что к массовым авариям могло привести сразу несколько факторов.

«Помимо возраста труб, сказались нестабильные погодные условия — на протяжении последнего месяца в Новосибирске частые и резкие перепады температур: от нуля до -30. Также влияют изменения режимов работы теплосетей из-за отключений и включений», — объяснили в компании.

Там добавили, что ресурсов генерирующей компании для устранения неполадок хватает. Куда важнее — помочь управляющим организациям в запуске отопления.

Для этого 20 января в Новосибирск приедут четыре дополнительные бригады из Кузбасского и Алтайского филиалов СГК.

Хроника коммунальной катастрофы

Первая крупная авария в Новосибирске в этом году произошла в ночь на 11 января. Из-за дефекта в магистральной теплосети жители сотни домов остались без отопления в 20-градусный мороз.

«Устраняем дефект по улице Пархоменко. Работы планируем завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений», — отчитались тогда в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Поврежденная труба была проложена в городе еще в 1974-м. Ее ремонтом занимались три ремонтные бригады. Тем временем горячей водой затопило трамвайные пути на Троллейной улице, улица Пермская превратилась в бурлящую реку. Жители некоторых районов не могли выйти из дома, из-за того, что дорогу у подъездов залило водой.

Ресурсов управляющей компании оказалось недостаточно, чтобы после устранения повреждений оперативно запустить отопление в дома.

«Сутки отопления и горячей воды не было у половины города, включая больницы. В восемь вечера у меня на Жилмассиве отключился еще и свет. Видимо, люди начали активно включать обогреватели и сеть не выдержала», — рассказал местный житель Алексей.

В администрацию поступило более 300 жалоб. Прокуратура организовала проверку и обещала дать оценку принятым мерам по подготовке к отопительному периоду.

Кипяток на улице

Не успели жители оправиться от первого ЧП, как 17 января в городе снова рванули трубы. На этот раз на перекрестке улиц Плахотного и Петропавловской забил фонтан горячей воды высотой в семь этажей.

Минздрав сообщил о 14 пострадавших. Их доставили в больницы с термическими ожогами нижних конечностей. Так как без тепла оказались и многие медучреждения, экстренных пациентов переправляли в госпитали на правом берегу города.

close 100% Разлив горячей воды рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске, 17 января 2024 года Александр Кряжев/РИА Новости

Причиной коллапса опять стал дефект на трубопроводе, которому больше 60 лет. В 1990-м на этом участке проводили ремонт, но от ЧП это не спасло.

«Дочка учится в Новосибирске, она почти сутки была без воды и два дня без отопления. Обогревателя нет, дома +10», — рассказала жительница Кемерово Елена.

Заложниками ситуации опять оказались сразу два района — Ленинский и Кировский. Это более 160 многоэтажных домов.

«Источники тепла на левой стороне соединены в единую закольцованную систему. Из нее тепло распределяется между потребителями этих районов. Поэтому если на крупной магистрали происходит порыв, без тепла остаются сотни жителей», — объяснил в беседе с «Газетой.Ru» депутат заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев.

Помимо крупных аварий, то и дело в Новосибирске сообщали о локальных ЧП. В ночь на 18 января кипяток полился на дорогу на улице Волховской. Местный житель пытался спасти свой автомобиль, отогнав подальше, но обварил ноги. Его доставили в больницу.

В семь утра того же дня трубу прорвало в подвале дома на улице Блюхера, 54. Жители негодовали: они с 11-го числа оставались без отопления, а теперь еще и без воды.

В довершение вечером в доме на улице Костычева произошел пожар. Причиной могла стать перегрузка сетей — жители продолжали греться с помощью обогревателей.

Нарушение обычной жизни

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) вводится на определенной территории в случае аварии, опасного природного явления, катастрофы или распространения опасного заболевания, которые могут привести к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, а также значительным материальным потерям и нарушениям обычной жизни.

Режим ЧС позволяет властям задействовать все возможные ресурсы и механизмы для максимально быстрого преодоления последствий происшествия.

Накладывает это обязательства и на граждан. Например, при необходимости они должны помогать в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ и эвакуироваться с территории по требованию властей.

Кроме того, закон предусматривает право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу. Правда, как это будет реализовано — решается отдельно в каждом конкретном случае.

В начале января 2024 года в некоторых городах Подмосковья ввели режим ЧС из-за коммунальной аварии. В Подольске из-за скачков напряжения на теплосети прорвалась теплотрасса, без отопления остались почти 200 многоквартирных домов и больница. Жителям пообещали исключить из платежек за январь оплату за отопление и компенсировать затраты за электроэнергию.

Из-за сильного шторма в конце ноября 2023 года в Крыму и некоторых районах Краснодарского края властями был также введен режим ЧС. Жителям также обещали выплатить компенсации — по 10 тыс. рублей для тех, у кого были нарушены условия жизнедеятельности, и по 50 и 100 тыс. за частичную или полную утрату имущества.

В октябре 2023 года режим ЧС ввели в населенном пункте Котельниково в Волгоградской области после взрыва газа в многоэтажном доме. Из бюджета выделили 270 млн на выплаты пострадавшим.