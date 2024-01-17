Он был «домовым» театра: умер игравший Сталина в кино актер Александр Вонтов Сыгравший Сталина в «Зое» актер Александр Вонтов умер в 73 года

Умер заслуженный артист России Александр Вонтов, который известен зрителям по роли Иосифа Сталина во многих российских фильмах, в том числе в ленте «Зоя». В родном театре Вонтову предлагали стать директором, но он предпочел остаться помощником худрука, чтобы продолжать играть в спектаклях. На его счету более 80 ролей в театральных постановках, а также роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и многих других.

Заслуженный артист России Александр Вонтов умер на 74-м году жизни, сообщил Санкт-Петербургский драматический театр имени Комиссаржевской.

«Сегодня ушел из жизни ... Александр Борисович Вонтов. <...> Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас. <...> О дате и месте прощания будет объявлено отдельно», — передал театр.

Актер родился 7 декабря 1950 года в Ленинграде. После службы в армии Вонтов поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), подготовившись перед этим в театральной студии института. Актер театра Комиссаржевской Родион Приходько говорил, что Вонтов «когда-то служил возле Кремля во внутренних войсках», сохранил любовь к оружию и военную закалку.

В институте актер учился на курсе народного артиста СССР Рубена Агамирзяна, где был старостой. Сразу после окончания, в 1977 году, его взяли в труппу театра Комиссаржевской. Худрук театра Виктор Новиков вспоминал, что Вонтова рекомендовали за «помимо художественных, хорошие человеческие качества».

«Действительно, он быстро занял серьезное положение в театре. Театр в то время много ездил по гастролям, и люди проявлялись очень быстро. Было важно – как ты себя покажешь, как к тебе отнесутся, потому что два месяца существовать в гостиницах, переездах, вести цыганский образ жизни – это не каждый мог выдержать. <...> Для ребят он был, безусловно, лидером и серьезным товарищем», — рассказывал худрук.

Когда Новикова выбрали в 1991 году художественным руководителем, он сделал Вонтова своим помощником — заведующим режиссерского управления. По словам Новикова, Вонтов был очень аккуратным, исполнительным и взял на себя многие вопросы. В том числе, отвечал за «не самые популярные», дисциплинарные меры к артистам. Например, мог отчитать их за опоздания или «одергивать молодых» и «учить их традициям театра», вспоминал Приходько.

«Кто-то [в театре] его любит, кто-то — не любит – и это нормально, ведь к каждому человеку все относятся по-разному. <...> Сашу можно назвать «домовым» театра. ... Иногда он может взять на себя чуть больше, чем надо, но я отношусь к этому спокойно, потому что он это делает не для себя, своего благополучия, а для дела, или так ему кажется», — пояснял Новиков.

По словам актера Приходько, Вонтову предлагали стать директором театра. Однако он отказался, так как хотел работать именно артистом.

За годы работы в театре Вонтов сыграл более 80 ролей. Новиков обращал внимание на то, что он всегда был готов «влететь» в любой спектакль после одной репетиции и подменить других актеров. Однако такие люди обычно сами не становятся звездами и остаются в тени, подытоживал худрук.

Заслуженный артист России Александр Большаков подчеркивал, что Вонтов излучал на сцене много оптимизма, и от него всегда «исходила доброта». А заслуженная артистка России Евгения Игумнова признавалась, что Вонтова называли «мужчиной мечты», и он нравился зрительницам за мужественность, которую умел обаятельно продемонстрировать. Она также указывала, что у артиста был «очень сильный стержень лидера».

«Именно Александр Борисович [Вонтов] в свое время стал тем редким человеком, который по-настоящему нужен театру, одним из тех артистов, на ком театр держится. У него вся жизнь связана с нашим театром», — считал Приходько.

Помимо работ в театре Вонтов снимался в кино и сериалах. Часто исполнял роль советского вождя Иосифа Сталина, которого сыграл в фильме «Алмазы Сталина», сериале «Все началось в Харбине», документалке «Чапай с нами» и ленте «Зоя». Последняя картина вышла в 2020 году и посвящена советской пионерке-разведчице Зое Космодемьянской. Критики, в частности, критиковали «Зою» за чрезмерное восхваление образа Сталина.

Кроме того, Вонтов снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» (во втором, третьем и пятом сезонах), «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Тайны следствия», «Опера: Хроники убойного отдела», «Дорожный патруль», «Великая» (сыграл контр-адмирала), «Морские дьяволы. Смерч 3» и «Мажор 2». Среди последних работ актера — мини-сериал «Звезды и лисы», сериал «Мельник», фильм «Салют-7».

Награжден знаком министерства культуры России «За достижения в культуре». В 2004 году получил звание «Заслуженный работник культуры», в 2012-м стал заслуженным артистом.