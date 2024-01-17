Избивали прохожих ради видео: в Белгороде поймали главаря «банды боевых шмелей»-националистов Против нападавших на жителей Белгорода завели дело о покушении на убийство

В Белгороде появилась банда подростков, которые толпой нападали на прохожих, избивали их и унижали ради хайповых видео. Следствие считает, что они действовали по мотивам национальной ненависти — на одном из видео звучит оскорбление в адрес русских. Главаря банды задержали, ему всего 17 лет, он гражданин Азербайджана.

Против молодых людей, которые избивали и оскорбляли жителей Белгорода на камеру, возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти на национальной почве, сообщил Следственный комитет в Telegram.

Следствие уточнило, что заведено дело по фактам покушения на убийство группой лиц по мотивам национальной ненависти (ч.3 ст. 30, пп. «ж, л» ч.2 ст. 105 УК) и возбуждения ненависти либо вражды по признакам национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК).

«Установлена личность 17-летнего местного жителя, являющегося азербайджанцем, причастного к указанным противоправным деяниям», — отметил СК.

Сейчас разыскивают остальных подозреваемых. Расследованию помогает региональное управление ФСБ, которое оказывает «оперативное сопровождение». Глава управления СКР по Белгородской области Станислав Захаров должен отчитаться о ходе дела председателю СК России Александру Бастрыкину.

Изначально подросткам вменяли более мягкую статью о хулиганстве . Еще днем 16 января официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в Telegram, что против них возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство группы лиц).

«Коллеги из белгородской полиции менее чем за сутки установили личности фигурантов и сейчас принимают меры к их задержанию. Известно, что трое из них ранее были судимы. <...> Ведется допрос одного из потерпевших», — уточнила Волк.

Она рассказала, что подозреваемые «нападали на горожан», били их, оскорбляли, угрожали. При этом подростки «не стеснялись» снимать происходящее и выкладывать в интернет, подчеркнула представитель МВД. Волк попросила всех пострадавших и свидетелей как можно быстрее обратиться в полицию.

Речь идет о белгородской «банде боевых шмелей» , сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, участники группировки имеют «азербайджанские корни».

Хулиганы «докапывались» до случайных парней и мужчин на улицах, жестоко нападали на них толпой и били ногами, в том числе лежачих. Видео избиений «шмели» потом монтировали под музыку и выкладывали в Telegram ради хайпа и подписчиков. Как уточняет Mash, видео с драками записаны в районе белгородского ТЦ «МегаГринн», недалеко находятся городские аэропорт и автовокзал.

Полиция задержала и допрашивает 17-летнего главаря банды, он гражданин Азербайджана, выяснил Mash. В квартире подростка провели обыск.

После задержания он извинился «перед всем русским народом» за допущенную ошибку, видео с извинениями азербайджанца опубликовал Telegram-канал Readovka.

«Я извиняюсь перед всем русским народом и перед людьми, кого я оскорбил, кого ударил. Я совершил большую ошибку, простите меня, пожалуйста, такого больше не повторится», — сказал он.

На националистическую подоплеку «шмелей» обращал внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Если закон о треш-стримах к ним [участникам банды] пока, к сожалению, еще не применим, то, помимо всего прочего и очевидного, за выкрики «Иди сюда, **** русская» у нас в УК статья имеется», — отмечал Хинштейн.

Резонансную историю прокомментировал глава Белгородской области Вячеслав Гладков, отметив, что такие преступления особенно недопустимы в «непростой обстановке» региона.

«Связался с руководителями правоохранительных органов области. Проговорили ситуацию. <...> Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жестко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живем», — сообщил губернатор.