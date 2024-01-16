В России опять призвали перенести столицу. В Кремле эту идею назвали нереализуемой Песков считает нереализуемой инициативу переноса столицы из Москвы в Иркутск

Историк из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу из Москвы в Иркутск. По мнению Николаева, инициатива поможет обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской частей страны. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта идея вряд ли реализуема. Куда еще предлагали перенести столицу — в материале «Газеты.Ru».

Кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев предложил президенту России Владимиру Путину перенести столицу из Москвы в Иркутск. Об этом он написал в письме главе государства, текст опубликовал портал SakhaLife.

По мнению историка, перенос столицы позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской частей Российской Федерации, безопасность военно-политического руководства страны, ускорит социально-экономическое развитие государства за счет приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза в новою мощную союзную евразийскую державу.

Николаев также указал на выгодное расположение Иркутска, который, с одной стороны, близок к географическому центру России Новосибирску, а с другой — к Байкалу. Историк отметил, что Иркутск был не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что само письмо историка еще не читал, но видел публикации в СМИ.

«Не думаю, что эта инициатива (о переносе столицы. — «Газета.Ru») реализуема», — заключил Песков.

Куда еще предлагали перенести столицу

С идеей перенести столицу России из Москвы в другой город выступали и ранее. В 2016 году премьер-министру Дмитрию Медведеву в качестве варианта предложили Севастополь. Автор инициативы, председатель совета директоров Института анализа политической инфраструктуры Евгений Туник объяснил, что перенос столицы поможет подчеркнуть статус Севастополя как «неотъемлемой части России и поможет ускорить международное признание Крыма нашей территорией».

На идею отреагировали в Минюсте РФ. Там заявили, что вопрос о переносе столицы «требует тщательного рассмотрения на предмет возможных рисков». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также прокомментировала инициативу, отметив, что она требует широкого общественного обсуждения.

«Что касается вопроса актуальности нового переноса столицы России — а такой вопрос время от времени вбрасывается в информационное поле, — то, на мой взгляд, необходимости в переносе столицы из Москвы в какой-то другой город нет», — добавила Матвиенко.

В 2017 году председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил перенести столицу за Урал. Такая инициатива содержалась в проекте «Доктрины размосквичивания», которую Крупнов направил президенту России Владимиру Путину.

В проекте «Доктрины» говорилось, что из-за внутренней миграции в большие мегаполисы типа Москвы Россия может «потерять свои геополитические преимущества» и утратить суверенитет над удаленными от больших городов территориями. В качестве решения предлагался перенос столицы.

В Госдуме РФ идею посчитали нецелесообразной. Мэр Москвы Сергей Собянин иронично назвал инициативу «гениальной».

В 2021 году перенести столицу в Сибирь предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме этого, Шойгу заявил о необходимости построить в регионе 3-5 крупных городов, которые могли бы стать научно-промышленными и экономическими центрами. Собянин счел идею шуткой.

«Для Сибири это было бы неплохо. Для жителей Москвы и Подмосковья эта ситуация была бы катастрофой», — заявил мэр Москвы.

Идею о переносе столицы в Сибирь два года подряд также высказывал бизнесмен Олег Дерипаска. В 2023-м в интервью телеканалу «Россия 24» он заявил, что основной поток инвестиций в Россию в будущем будет идти из Азии. Сибирь идеально подходит для того, чтобы решать вопросы развития бизнеса с Азией «на месте».

В 2023 году климатолог Алексей Кокорин высказал предположение, что столицу могут перенести при наихудшем сценарии глобального потепления. Он заявил, что в случае подобного развития событий температура на планете может подняться на 4,5-5 градусов, и тогда восемь-девять лет из десяти будут аномально жаркими.

«Это значит, что летом в таком мегаполисе, как Москва, наверное, жить будет нельзя. Не исключено, что если действительно будет так плохо, то столицей будет, скажем, Красноярск или Новосибирск», — отметил эксперт.

Владимир Путин в последний раз комментировал инициативы о переносе столицы в 2022 году. Тогда президент России заявил, что никакой необходимости в этом нет. Он также напомнил, что за всю историю российского государства столицу несколько раз переносили, но исторически и ментально центр России все равно ассоциируется с Москвой.