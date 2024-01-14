«Прекратил связь со страной»: экс-владелец «Техносилы» отказался от российского паспорта

Экс-владелец «Уюттеры» и «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Бизнесмен рассказал, что прекратил «свою формальную и единственную связь со страной» из-за несогласия с политикой действующей власти. Кокорич не живет в России с 2012 года. Тогда он уехал в США и открыл там частную космическую компанию. С 2021-го бизнесмен проживает в Швейцарии, где занимается разработкой сверхзвукового самолета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он сообщил на своей странице LinkedIn.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной. По состоянию на февраль 2022 года это было сознательное решение», — написал Кокорич.

Предприниматель уточнил, что отказался от российского паспорта из-за несогласия с проведением спецоперации на Украине и политикой, которую проводит действующая власть в России. К посту он приложил сертификат о выходе из гражданства.

Процесс выхода бизнесмен назвал простым. Сложнее, по его словам, было собрать документы.

«Но после сбора документов, подачи, все заняло в районе полугода», — рассказал Кокорич Forbes.

«Уюттера» и «Техносила»

Михаил Кокорич родился в 1976 году в поселке Агинское в Читинской области (сейчас — Забайкальский край). В 1997-м получил диплом физического факультета Новосибирского государственного университета. В 2003 году окончил Стэнфордскую высшую школу бизнеса. Через год — Новосибирский государственный университет экономики и управления.

В 1997 Кокорич основал компанию «Даурия», которая занималась поставками химических реагентов, а затем — системами водоочистки. В 2004-м основал сеть магазинов «ЧудоДом», оборот которой к 2006 году достиг $60 млн. В период кризиса 2008 года «ЧудоДом» объединилась с другими региональными сетями и начала работать под брендом «Уюттера» (в 2017 году арбитражный суд Липецкой области признал банкротом ООО «ПланетаСтрой», которая владела «Уюттерой»). Михаил Кокорич получил миноритарную долю в новой компании и отошел от оперативного управления бизнесом. Вместо этого предприниматель начал заниматься лесоперерабатывающей компанией «Илим Тимбер».

Широко известен Михаил Кокорич стал только в 2010 году, когда «Коммерсантъ» сообщил, что он выкупил у МДМ-банка «Техносилу», которая находилась в предбанкротном состоянии. Бизнесмен постепенно выводил компанию из кризиса. За два года долг сократился с $700 млн до $200 млн. В марте 2012 Кокорич продал «Техносилу» другим совладельцам Александру Саганову и Александру Селиверстову. Сумма сделки не раскрывалась.

Космические стартапы Кокорича

В том же году Михаил Кокорич переехал в США. Там он купил маленькую техническую компанию и переименовал ее в Dauria. Одновременно с этим он создал в России Dauria Aerospace. Обе компании занимались космическими разработками — созданием наноспутников весом в 10 кг.

Dauria Aerospace почти сразу после создания выиграла контракт «Роскосмоса» на сборку двух сверхмалых космических аппаратов МКА-Н стоимостью 315 млн руб. Компания должна была передать спутники к концу 2014 года, но сделала эта значительно позже, писал РБК. «Роскосмос» потребовал от Dauria Aerospace неустойку в размере 8,2 млн руб. за срыв сроков.

В 2014 году сотрудничество компании с «Роскосмосом» прекратилось, а в 2015-м Кокорич продал свою долю в Dauria Aerospace. В интервью проекту «Русские норм!» бизнесмен рассказал, что создание этой компании было главной ошибкой в его жизни.

В 2017 году Михаил Кокорич создал новую комическую компанию — Momentus Space. Она стала преемником Dauria Aerospace в разработке наноспутников. Кроме этого, как писали «Ведомости», компания создала транспортно-сервисный аппарат Vigoride, который способен доставлять до цели небольшие спутники весом до 750 кг.

Изначально планировалась, что его запустят на орбиту в декабре 2020 года ракетой-носителем Falcon 9 от SpaceX. Но первая успешная миссия состоялось только в мае 2022-го. Кокорич покинул Momentus Space за год до этого. В январе 2021 года он ушел с поста генерального директора из-за проблем компании, связанных с ограничениями на доступ к космическим технологиям «двойного назначения». Доступ бизнесмену, по данным издания Qartz, запретили из-за его связей с Россией. В августе в интервью The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов) Кокорич заявил, что больше не является членом совета директоров компании.

После ухода из Momentus Space предприниматель основал еще один космический стартап. Кокорич открыл в Швейцарии компанию Destinus, которая занимается разработкой сверхзвукового самолета. В феврале 2022 года Destinus привлекла инвестиции на сумму 26,8 млн швейцарских франков ($29 млн), писал Forbes. В мае 2023-го CNN сообщал, что компания собирается тестировать уже третий прототип. Ожидается, что к 2030 году Destinus запустит в производство маленький самолет, ориентированный на бизнес-класс, который будет вмещать до 25 пассажиров.