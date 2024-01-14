«Что шлет судьба?»: почему в России живы традиции Святочных гаданий Психотерапевт Мартынов: не надо относиться к Святочным гаданиям всерьез

Если вы хотите узнать, как будет выглядеть ваш суженый или какие желания сбудутся в новом году, то сейчас самое время погадать. Многовековая традиция гаданий на Святки жива до сих пор. Но, как выяснила «Газета.Ru», к предсказаниям будущего нужно относиться очень осторожно.

Свечка, вода, бумага

Для жительницы Тольятти Веры Москвитес и москвички Ларисы Соколовой гадание на Святки — это, прежде всего, добрая семейная традиция.

«Гадать в Рождественские и Крещенские ночи меня научили мама и бабушка. Они верят в это мистическое время, когда могут сбыться любые желания», — рассказала Лариса.

По ее словам, в юности ее мама гадала на суженого — по мужским именам. А через 10 лет встретила мужчину с предсказанным именем и вышла за него замуж.

Девушки считают Сочельник подходящим временем для того, чтобы попытаться узнать свою судьбу, ведь, согласно старым верованиям, в этот день на землю спускаются духи, которые могут предсказывать будущее.

Будучи подростком, Вера с подружками часто гадала на суженого-ряженого.

«В этом году мы встречали Рождество с семьей. И решили погадать. Дочка, я и моя мама, как маленькие дети, делали это с интересом, думали, получится или нет», — рассказывает Вера.

Налили в тарелки холодную воду, зажгли свечи. Капали растопленный воск в воду и в этот момент загадывали желания. Потом дружно рассматривали образовавшиеся на воде силуэты, и рассуждали, на что они похожи.

«Сначала мне показалось, что это иероглифы, а потом я пригляделась и увидела цветы с бабочками. А ведь весной я хотела вырастить новые цветы, люблю заниматься огородом. Было весело, каждая себе что-то надумала», — делится впечатлениями Вера.

Лариса со своими подругами гадала в этом году на воде и свече. Девушки написали свои желания на бумажных листочках и положили их на краю тарелки с водой, где плавала свечка. Если свечка подплыла именно к вашей записке, значит, в новом году вам повезет.

Гадания по зеркалам и звукам

«Традиция гадания глубока, берет начало от земледельческих, свадебных обрядов. Никогда, ни один народ, кормящийся земледелием и охотой, не мог избежать присутствия духов в своей жизни. Мир наших предков многообразен», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» член московского этнографического общества, фолк-музыкант Наталья Хачатурова.

У наших предков языческие суеверия уживались с православной верой. При этом в качестве «инструментов» для предсказания судьбы использовались самые разнообразные предметы.

Например, самые смелые девушки вверяли свою судьбу зеркалам и свечам.

Если в отражении был виден мужской силуэт, это предвещало встречу с женихом. А если там появилась старуха с косой, или душа живших в доме прародителей, то ничего хорошего ждать уже не приходилось.

На Святки девушки часто гадали на восковых свечах. Считалось, если огонь горит плавно и ярко, то жизнь будет безмятежная, если свеча потрескивает, то придется испытать много горя. Чей огонь погаснет первым, та проживет меньше из присутствующих, а чей догорит последним, та будет жить дольше.

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Наши предки с помощью языческих обрядов пытались понять, будет ли год урожайным. Сельчане шли на перекресток дорог, чертили на снегу крест и прислушивались. Если услышали звук груженой телеги, то считали, что урожай будет хорошим. Звук пустой телеги или не груженой лошади предвещал неурожай.

По случайным звукам в деревнях гадали и в Крещенскую ночь: после захода солнца выходили на порог дома или к колодцам. Звон колоколов или стук топора считали неблагоприятными знаками, предвещающими несчастье. Услышали музыку, радостное пение или лай собаки, значит, скоро свадьба. А топот конских копыт — предвестник дальней поездки.

К XIX веку гадания потеряли свой мистический смысл и превратились просто в развлечение — с расписными угощениями, нарядами и игрищами всем большим селом.

«Мне кажется, что традиция сейчас возвращается на фоне интереса к собственной культуре, к самобытности славянского народа, с различными родноверами возвращается мифология, может, не истинная, но достаточно таинственная и красивая, чтобы пленять сердца людей», — считает Наталья Хачатурова.

В РПЦ заявили, что из чувства самосохранения верующим христианам следует воздержаться от обращения к нечистым силам.

Не рискуйте гаданиями

В древние времена, когда не было достоверных психологических тестов и научных знаний было мало, люди использовали примитивные способы познания себя и мира для преодоления неопределенности, отмечает психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов.

По его мнению, познакомиться с народными традициями в рамках такого этнического аттракциона как гадание можно, но не стоит относиться к этому всерьез.

«Когда человек выключает свет и зажигает свечи, начинает произносить какие-то магические заклинания, возникает риск, что он может погрузиться в такое мистическое состояние, где восприятие реальности будет искажено в силу снижения критического мышления», — предупредил психотерапевт.

В таком положении человек становится более внушаемым и может воспринять случайно полученную информацию как истину, хотя она не имеет отношения к реальности. И далее эта информация начинает работать как самосбывающееся пророчество.

«Я наблюдал случаи, когда гадания приводили к развитию фобий, тревог, психосоматических расстройств, потере работы, разрыву отношений с близкими. Такие магические обряды могут привести к негативным последствиям для психики, личной и профессиональной деятельности у легко внушаемых людей», — отметил Сергей Мартынов.