«Не выдержали позора». Сотрудники ДК на Кубани уволились после спектакля «18+» Полиция проводит проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК на Кубани

В селе Шабельское на Кубани сыграли спектакль, в котором актеры имитировали «интимную сцену». Несмотря на ограничение «18+», некоторые зрители пришли посмотреть постановку с детьми. Директор ДК Алейникова сначала заявила «Газете.Ru», что ее сотрудники не сделали ничего противозаконного, а ролик является «смонтированным» фейком. Затем она уточнила, что зрители увидели не то, что планировалось по сценарию, из-за неправильного «преломления света». После того, как видео с представления появилось в сети, все сотрудники дома культуры уволились. В отставку ушел и глава поселения Михаил Игнатенко.

Полиция на Кубани начала проверку после скандального спектакля с эротическими сценами, на котором присутствовали дети. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального главка МВД.

«<...> сотрудниками ОМВД России по Щербиновскому району выявлена видеозапись театральной постановки новогоднего спектакля с имитацией интимной сцены, зрителями которого стали несовершеннолетние. По данному факту инициировано проведение проверки», — уточнили в краевом ГУМВД РФ.

Новогодняя постановка «Чудеса там, где в них верят» прошла в доме культуры села Шабельское 31 декабря. Спектакль предназначался для взрослых, на афише был указан возрастной ценз «18+».

После постановки в сети появилось видео, в котором Дед Мороз и Снегурочка имитируют половой акт за ширмой, после чего внучка кричит деду: «Ты лучший!» Кроме этого, судя по кадрам, актер, играющий Деда Мороза, выходил на сцену без штанов. В ролике также видно, что в зале во время представления присутствовали дети.

В администрации села пояснили, что зрители привели детей на постановку, несмотря на указанное возрастное ограничение.

«Это все фейк»

Директор Шабельского дома культуры Елена Алейникова в беседе с «Газетой.Ru» назвала опубликованный ролик фейком. По ее словам, видео смонтировали неизвестные, и это все «ложь и провокация».

При этом Telegram-каналу Baza Алейникова заявила, что сцену за ширмой в Дедом Морозом и Снегурочкой не так поняли.

«По задумке, Дед Мороз просто застегивал молнию полной женщине — по сценарию, молния никак не сходилась, поэтому Дед Мороз комично старался довести дело до конца», — говорится в посте.

Директор дома культуры объяснила, что всему виной неправильное преломление света. Именно оно, по словам Алейниковой, исказило сценку, и зрители увидели то, что увидели.

Комментируя ситуацию в беседе с Readovka, Елена Алейникова раскрыла новые подробности постановки. Она уточнила, что у представления не было ни режиссера, ни постановщика. Актеры просто сыграли «некоторые моменты из Comedy Club и Comedy Woman». Спектакль директор ДК назвала обыкновенной сказкой для старшего поколения и еще раз подчеркнула, что в нем по сценарию «ничего такого не было».

Написали по собственному

Елена Алейникова уверена, что ничего противозаконного ее подчиненные не сделали. Однако после того, как видео распространилось в сети, все сотрудники дома культуры, включая ее, уволились. В ДК больше никто не работает, сообщила бывший директор «Газете.Ru».

«Мы все сами уволились, не выдержали позора, потому что это село. Даже смонтированные видео дают о себе знать. Мы надеемся, что [автора ролика] найдут и справедливость восторжествует», — добавила Алейникова.

В пресс-службе администрации Шабельского сельского поселения также заявили, что свой пост покинул глава Шабельского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края Михаил Игнатенко.

Чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию. Отставку депутаты сельсовета единогласно приняли 12 января.