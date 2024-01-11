Фигурант дела о хищениях при строительстве «Восточного» умер при загадочных обстоятельствах Фигурант дела о хищениях при строительстве «Восточного» Волкодав умер в больнице

Фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав умер 11 января в одной из московских больниц. СМИ сообщили, что бывшего предпринимателя сильно избили в камере, сломав кости лица: врачи дважды проводили ему трепанацию черепа, но спасти не смогли. В московском управлении ФСИН уже заявили, что эта информация не соответствует действительности: Волкодав не получал травм в период содержания под стражей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший руководитель компании «Цветлит» Сергей Волкодав, один из фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный», умер в больнице, куда его перевезли из СИЗО, передает ТАСС.

«Сергей Волкодав в связи с болезнью 31 декабря 2023 года был помещен в больницу, а 10 января следователь отменил ему меру пресечения [в виде заключения под стражу]. Он скончался от инсульта», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Предприниматель умер сегодня в 11 утра.

Травмы и смерть

По данным Telegram-канала 112, Волкодава перевели в московскую городскую больницу №13 с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием».

Близкий к ФСИН источник РБК утверждает, что обвиняемый получил травму в результате драки с сокамерником. «Его спровоцировал на конфликт сокамерник, в результате драки он получил травму головы и его положили сперва в медицинскую часть СИЗО №4, а потом перевели в больницу», — сообщил собеседник издания.

По информации источника Telegram-канала Shot, у бизнесмена были сломаны почти все кости лица, из-за чего развилось расстройство личности органической этиологии. Волкодава ударили по голове и сломали ему челюсть.

«30 декабря Волкодава перевели из тюремной больницы в гражданскую. В течение следующих пяти дней предпринимателю дважды провели трепанацию черепа, удалили две гематомы и поставили специальную трубку в трахею, без которой он уже не мог дышать», — сообщает Shot.

4 января у Волкодава якобы начался сильный отек мозга, из-за чего увеличились неудаленные гематомы и воспалились околоносовые пазухи.

В УФСИН РФ по Москве «Известиям» заявили, что Волкодав не получал травм в период содержания под стражей.

«30 декабря Волкодав был направлен в Городскую клиническую больницу №13 Департамента здравоохранения Москвы для проведения медицинского обследования. После получения положительного заключения о наличии тяжелого заболевания был освобожден из-под стражи следственными органами», — сообщили в ведомстве.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что Волкодава перевели в больницу 31 декабря «в связи с болезнью», а причиной его смерти стал инсульт.

Уголовные дела

В январе 2022 года Центральный районный суд Хабаровска признал Сергея Волкодава и его брата Юрия, экс-директора Главного военно-строительного управления №6 (бывший «Дальспецстрой») виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении договоров на закупку продукции для нужд космодрома «Восточный», а также ряда объектов Минобороны.

Сергею Волкодаву дали 4 года и 9 месяцев колонии общего режима, Юрию — 6,5 лет, но уже в декабре 2022-го после рассмотрения апелляционных жалоб с учетом времени, проведенного в СИЗО, оба были освобождены.

Однако в 2023 году Сергей Волкодав снова стал фигурантом уголовного дела — о хищении около 1 млрд рублей при исполнении госконтрактов, заключенных с Минпромторгом, а также ФГУП «ГУ «Инстрой» при Спецстрое России». 25 августа его задержали.

Космодром «Восточный» в Амурской области начали строить в 2012 году. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2014–2018 годах при возведении первого стартового комплекса было выявлено 17 тыс. различных нарушений, в том числе хищение бюджетных средств, затягивание сроков строительства. В результате более 1 тыс. человек привлечены к ответственности. По фактам нарушений было возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в 11 млрд руб., из них в госказну возвращено меньше 30% — 3,5 млрд руб. Строительство первой очереди завершилось в 2016-м.