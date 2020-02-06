Припомнил «Восточный»: Ургант ответил Рогозину на претензии

Телеведущий Иван Ургант ответил на претензии главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина из-за шутки о снижении требований к космонавтам. Новый выпуск программы «Вечерний Ургант» от 5 февраля шоумен хотя и начал с извинений, но затем снова направил колкость в сторону Рогозина.

«Мы дошутились, а обида пришла прямо с небес», — заявил телеведущий.

Ургант поинтересовался у Рогозина, зачем тот «вспомнил конфликт», связанный с шуткой о верующих, за которую Ургант «уже извинился».

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«Причем тут верующие? Зачем про это вспоминать? Это то же самое, что я бы сейчас сказал: восемь лет для программы нашей это много, а вот для строительства космодрома «Восточный» — это вообще ничего [строительство идет с 2012 года; СК расследует 12 уголовных дел о хищениях — «Газета.Ru»]. Даже ничего там намозолиться не успело», — ответил Ургант.

Кроме того, Ургант иронически отметил, что все функции робота «Федора», отправившегося в космос в 2019 году, свелись к одному — «остроумно отвечать в Twitter».

«Нас жизнь научила, если кого-то обидел, нужно извиниться», — добавил телеведущий. Он также пригласил на сцену псевдосценариста, придумавшего шутку про космонавтов и сделал ему «выговор».

Ранее Рогозин прокомментировал шутку Урганта об упрощении подготовки космонавтов. 4 февраля генеральный директор Роскосмоса заявил о переговорах с Центром подготовки космонавтов об отказе от некоторых требований к кандидатам. Вечером того же дня телеведущий пошутил о том, что теперь осуществить мечту о полете в космос сможет даже человек с «легким психическим отклонением» или «судимостью по малолетству».

«Если требования не снизят, Роскосмосу очень долго придется отбирать в отряд Суперменов. Почему? Потому что очень высокую планку мы задрали. Но если у человека мечта полететь в космос, он этой мечтой живет, почему какое-то легкое психическое отклонение, которое проявляется в тяге делать дырки дрелью в обшивке, должно помешать исполнению его мечты? Почему судимость по малолетству должна затормозить процесс российской космонавтики? Почему, если человек грабил старух у метро, он не может первым спуститься на Марс?» — спросил Ургант.

Первым на шутки ведущего отреагировал автор Twitter-аккаунта первого работавшего в космосе антропоморфного робота Федора. Он подчеркнул, что Рогозин имел в виду облегчение требований по зрению, и попросил Урганта «не предлагать своих друзей». Затем уже сам глава Роскосмоса сделал репост этой записи и обвинил ведущего в отсутствии чувства юмора.

«Ну а чего вы хотите? Восемь лет чуть ли не ежедневно вести развлекательную передачу... Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится. Вот и приходится ржать то про религиозные чувства православных верующих, то про космонавтов-героев», — написал Рогозин.

Недавно Урганту пришлось извиняться за оскорбление чувств верующих в шутке, высказанной в ходе интервью с актером Жераром Депардье. Ведущий в шуточной манере поздравил зрителей с Рождеством и показал изображение, пародирующее икону с Иисусом Христом. Сам Депардье сравнил Христа с поросенком. Наконец, в конце передачи Ургант пригласил на сцену исполнителя Владислава Кожихова, выступающего под псевдонимом Джизус (англ. Jesus — Иисус).

В ответ на это православные активисты предложили лишить Урганта гражданства и запретить выход его передачи на Первом канале. На одном из сайтов они разместили петицию, которая за сутки собрала почти 9 тыс. подписей из 10 тыс. заявленных.