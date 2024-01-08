Трасса М-11 перекрыта. Пострадавших в массовом ДТП развезли вертолетами Возбуждено уголовное дело после массового ДТП на трассе М-11 под Новгородом

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массовой аварии в Новгородской области, которая унесла жизни четырех человек, в том числе одного ребенка. По разным данным, в ДТП попали несколько десятков автомобилей — от 30 до 50, пострадали 16 человек. Для эвакуации раненых привлекались вертолеты Центра медицины катастроф и МЧС. Еще одно крупное ДТП произошло в Ставрополье – там при столкновении «КамАЗа» и «Газели» погибли семь человек, четверо пострадали. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Четыре человека погибли в ДТП с участием нескольких десятков автомобилей в Новгородской области. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Новгородской области.

Авария произошла в 14:40 (время совпадает с московским) на 525-м километре скоростной трассы Москва — Санкт-Петербург «Нева» (М-11). На фото и видео, распространившихся в соцсетях и СМИ, видно, что на участке дороги образовался затор из поврежденных автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления УМВД, в аварии погибла девушка 1993 года рождения и ее годовалый ребенок.

«11 человек получили ранения»,

— заявил прибывший на место начальник Управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области Виктор Гаврилов.

РИА Новости со ссылкой на Минздрав сообщило, что врачи эвакуируют с места ДТП 10 пострадавших, в том числе одного ребенка в тяжелом состоянии. К этой работе привлекались вертолеты Центра медицины катастроф и МЧС.

Позднее МЧС России сообщил, что по уточненным данным, в ДТП пострадали 16 человек, среди них 5 детей.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что в ДТП попали около 50 автомобилей. Однако Виктор Гаврилов спустя час с места ЧП передал, что «в общей сложности технические повреждения получили более 30 автомобилей».

Движение в сторону Москвы по «Неве» было перекрыто и организован объезд на 545 км трассы с выездом на федеральную автодорогу М-10 «Россия».

«На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами», — пообещал Андрей Никитин.

К ответственности могут привлечь дорожников

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.

В Следственном управлении СКР по Новгородской области назвали предварительной причиной ДТП ухудшение погодных условий. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении СК.

Статья 238 УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Следственном управлении СКР по Новгородской области заявили, что «предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали».

На место выехал прокурор региона Сергей Швецов.

«Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге, в том числе в зимний период», — говорится в сообщении прокуратуры Новгородской области.

В Ставрополье погибли семеро

Еще одна массовая авария произошла у поселка Пятигорский в Ставропольском крае, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Там маршрутное такси столкнулось с грузовиком «КамАЗ» — погибли семь человек, четыре пострадали.

Как считают в прокуратуре Ставропольского края, водитель «Газели» при повороте не пропустил грузовик, который двигался навстречу.

СКР возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ). Прокуратурой края организована проверка соблюдения законов о безопасности дорожного движения и правил перевозки.