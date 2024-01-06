«Умер в своей квартире»: в Москве нашли тело внука Никиты Хрущева В Москве умер внук Никиты Хрущева Алексей Аджубей

В Москве обнаружено тело внука бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексея Аджубея. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам. Незадолго до смерти Аджубей связался со своим знакомым и попросил о помощи: мужчина плохо себя почувствовал. Бригада скорой помощи не смогла попасть внутрь квартиры, поэтому дверь пришлось взламывать. Когда медики зашли в помещение, внук руководителя СССР уже скончался.

В Москве на 70-м году жизни скончался Алексей Аджубей — внук бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинском учреждении.

«Алексей Аджубей умер в своей квартире на Тверской улице в центре Москвы. Смерть наступила по естественным причинам», — передает ТАСС.

Представитель медицинских служб рассказал агентству, что Аджубей перестал отвечать на звонки знакомых. Тогда они приехали к мужчине домой, звонили в дверь, но им никто не открыл. Знакомые решили вызвать экстренные службы. Специалисты вскрыли квартиру, но Аджубей скончался до приезда медиков.

Telegram-канал Shot сообщил, что незадолго до смерти Аджубей связался со своим другом и сказал, что плохо себя чувствует. По его словам, внук Хрущева уже с трудом говорил и хрипел.

Тело Аджубея отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. «Известия» со ссылкой на знакомых семьи пишут, что мужчина долгое время болел системной красной волчанкой, это неизлечимое заболевание.

Системная красная волчанка — это хроническое заболевание, при котором иммунная система человека уничтожает свои собственные антитела вне зависимости от того, здоровы они или больны. Волчанка входит в группу аутоимунных заболеваний именно из-за того, что организм человека не в состоянии распознать здоровые клетки, органы и ткани и производит слишком большое количество антител.

Сын дочери Хрущева и советского журналиста

Алексей Аджубей родился в 1954 году в семье журналистов. Его мать — Рада Хрущева — большую часть жизни проработала в журнале «Наука и жизнь». Для этого она даже получила второе образование, отучившись на биолога. Его отец — Алексей Аджубей — был главным редактором «Комсомольской правды» и «Известий», помимо своей основной деятельности он писал книги о происходящих событиях. Пара вместе училась на факультете журналистики МГУ. У них родились трое сыновей — Никита, Алексей и Иван.

Когда Хрущева сняли с высших должностей, его зять был отстранен с занимаемых постов, Аджубея-старшего вывели из состава ЦК КПСС и отправили работать в журнал «Советский союз», где он заведовал отделом публицистики, при этом у него не было подчиненных. Зять Хрущева стал печататься под псевдонимом Радин.

После развала СССР Аджубей стал главным редактором газеты «Третье сословие», эту должность он занимал до конца своей жизни. Он умер в 1993 году. Был награжден орденами и медалями, в том числе: орденом Ленина (1962); медалями «За трудовую доблесть» (1959), «За оборону Москвы» (1944), «За победу над Германией» (1945).

Рада Хрущева прожила на несколько лет дольше мужа. В конце своей жизни она поселилась с семьей своего старшего сына Никиты и даже на пенсии продолжала работать в «Науке и жизнь». Скончалась 11 августа 2016 года.

Внуки Хрущева предпочли тихую жизнь публичности, поэтому о них известно не так много. По данным журнала Maxim, Алексей Аджубей-младший занимался наследием своей семьи. Он вел общественную деятельность и много времени проводил в поездках. Согласно сведениям государственного реестра юридических лиц, мужчина был соучредителем «Историко-гуманитарного фонда имени Н. С. Хрущева». Организация занималась научными исследованиями и разработками в области общественных и гуманитарных наук.

Телеканал «Звезда» выяснил, что Аджубей был ученым-биологом. У него есть дочь Ксения. Ее бывший муж — один из авторов проекта арт-парка «Никола-Ленивец» Иван Полисский — подтвердил информацию о смерти внука Хрущева.

«Да, это правда», — —заявил Полисский.