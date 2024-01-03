Взрывы произошли на могиле генерала Сулеймани в Иране. Более 100 человек погибли Путин выразил соболезнования Ирану после взрывов на могиле Сулеймани

В Иране во время траурных церемоний в память о генерале КСИР Касеме Сулеймани произошли два взрыва. По последним данным, погибли 103 человека. Среди них полицейские и сотрудники Красного Полумесяца. Еще 188 человек получил ранения. Власти провинции Керман, где находится могила генерала, назвали произошедшее терактом. В МВД Ирана заявили, что это было «слепое преступление против народа», на которое последует решительный ответ.

Два взрыва произошли в иранском городе Керман, где похоронен генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, сообщило агентство IRNA.

По последним данным, погибли 103 человека, еще 188 получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Источник агентства Fars также сообщил, что в результате взрыва погибли четверо полицейских. Press TV передает, что среди погибших трое сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана.

Всех людей с кладбища Гользар эвакуировали, сейчас оно закрыто. Пострадавших доставили в местные больницы.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту страны Эбрахиму Раиси.

«Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом <...> Решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждаем приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом», — написал он в Telegram.

Что известно о взрывах

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди сообщил, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени (15:30 мск). Люди, которые собрались на траурные мероприятия, поспешили помочь пострадавшим. Второй взрыв, по словам мэра Кермана Саида Шаарбафа, произошел через 10 минут.

Взрывы произошли примерно в 300 метрах друг от друга. Первый — в 700 метрах от могилы генера Сулеймани, второй — в километре. По словам Вахиди, большинство людей получили ранения именно во время второго взрыва

Заместитель губернатора провинции Керман Рахман Джалали заявил, что власти расценивают взрывы как теракт.

Агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что у входа на кладбище Гользар сдетонировали бомбы, которые были упакованы в две сумки. Их взорвали дистанционно. IRNA также приводит информацию о детонации двух пакетов. Агентство опровергает сообщения о том, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Депутат иранского парламента, представитель города Джирофт провинции Керман Забихолла Азами-Сардуи заявил агентству Jamaran, что взрывов было четыре.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди призвал не обращать внимания на слухи, передает Fars. Он сообщил, что причины взрывов расследуются, ведомство располагает информацией о теракте, но она требует подтверждения.

Министр иностранных дел также назвал взрывы на кладбище Гользар «слепым преступлением против народа и почитателей национального героя». Ахмад Вахиди заявил, что Иран даст «решительный ответ»:

«За террористическим актом в Кермане в кратчайшие сроки последует оглушительная реакция со стороны силовых структур и военных аппаратов».

3 января на кладбище Гользар проходила траурная церемония в память о Касеме Сулеймани. Командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате удара ВВС США в районе аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что приказ об убийстве Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп. В ведомстве добавили, что приказ Трампа стал ответной мерой на атаку на иракскую базу США под Киркуком 27 декабря 2019 года (в результате этой атаки погиб 1 американский военный).