«Мы в начале катастрофы»: в Японии самое мощное землетрясение за пять лет вызвало цунами В прибрежных районах Японии идет эвакуация из-за землетрясений и угрозы цунами

В Японии произошла серия землетрясений, одно из которых было самым сильным для страны за последние пять лет. Часть дорог разрушены и перекрыты, пострадали множество зданий, десятки тысяч домов остались без воды и света. Спасатели обнаружили завалы, под которыми могут находиться люди. Серия землетрясений вызвала цунами, об угрозе которых предупреждали не только японские власти, но и МЧС в Хабаровском крае, Приморье и на Сахалине.

Что известно о землетрясении

Серия мощных землетрясений разной магнитуды произошла на главном японском острове Хонсю около 10 утра мск, сообщило главное метеорологическое агентство Японии. За небольшое время (в районе 90 минут) остров сотрясли больше 20 землетрясений.

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Самые сильные подземные толчки магнитудой 7,6 зафиксировали на полуострове Ното в префектуре Исикава, их эпицентр залегал «крайне неглубоко». Это самое мощное землетрясение в регионе за всю историю наблюдений с 1885 года . Кроме того, это первое землетрясение с сейсмической интенсивностью 7 баллов в Японии с сентября 2018-го.

Толчки ощущались даже в Токио, расположенном на противоположном побережье острова. Житель Японии Константин в беседе с «Газетой.Ru» уточнил, что в столице толчки были «продолжительнее, чем обычно» — больше минуты, но привыкшие к землетрясениям японцы все равно не стали покидать дома.

По всему северно-западному побережью Японии объявили угрозу цунами. Американский центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщил, что опасные волны возможны вдоль побережья Японии в пределах 300 км от эпицентра землетрясения.

Прогнозировалось, что высота волн может достичь пяти метров. Японские власти призвали проживающих в прибрежных районах или вдоль рек немедленно эвакуироваться.

Цунами в закрытом Японском море может привести к серьезным последствиям для соседних стран, в том числе России, предупредил генеральный секретарь совместной комиссии по цунами Мохаммад Гейдарзаде.

«В течение двух дней могут возникнуть большие волны, а затем, очевидно, они окажут влияние на страны на другой стороне моря, такие как Северная и Южная Кореи, Россия. Я бы сказал, что мы находимся только в начале катастрофы», — сказал эксперт.

Волны высотой более 1,2 м обрушились на полуостров Ното, метровые волны — на порт города Вадзима, главного туристического центра Ното. Цунами также зафиксировали на побережьях префектур Ниигата, Тояма, острова Садо.

На западном побережье страны продолжаются афтершоки (повторные подземные толчки). Японское метеорологическое агентство предупредило, что землетрясения могут продолжаться около недели, особенно ближайшие два-три дня.





Последствия в Японии

Повреждено множество зданий, разрушены дороги и ЛЭП. В префектуре Тояма полиция приняла более 100 сообщений о поврежденных зданиях.

«Мы получили сообщения о шести случаях, когда люди оказались похоронены заживо из-за обрушения зданий », — доложил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Он не сказал, сколько людей могут быть под завалами.

Поступают сообщения о пострадавших в префектурах Исикава, Тояма, Ниигата, Фукуи и Гифу. Людей доставляют в больницы с переломами или травмами головы.

Некоторые больницы остались без света и без необходимого числа врачей, которые не могут попасть на работу из-за разрушенных дорог.

«Пострадавших в результате землетрясения привозят одного за другим <...>. Из-за землетрясения ухудшилось состояние дорог. Некоторые врачи не могут добраться до больницы...., у нас не хватает персонала. Кроме того, в больнице отключено электричество, мы используем резервное питание», — рассказал врач городской больницы в городе Судзу префектуры Исикава.

В Вадзиме пожары уничтожили по меньшей мере полдюжины домов и до сих пор не все потушены. Пожарная служба города призналась, что не справляется с количеством вызовов.

Более 36 тысяч домохозяйств из-за землетрясений остались без электричества в префектурах Исикава и Тояма. Эти регионы, а также Нигита и Гифу частично остались без воды из-за повреждений водопроводов. В некоторых городах воду отключили полностью, собираются раздавать ее жителям, отправляя в цистернах.

Приостановлены полеты самолетов, движение скоростных поездов, перекрыты некоторые ключевые автомагистрали. Из-за этого даже губернатор наиболее пострадавшей префектуры, Исикавы, Хироши Хасэ не может вернуться в регион, так как он был в Токио на новогодних каникулах.

«На многих каналах вместо программ по расписанию новости идут. Эвакуироваться заставляют. Силком из дома не потащат, но полиция и пожарные проверяют, чтоб никого не было», — описал обстановку в стране «Газете.Ru» русскоязычный житель Японии Алексей.

В некоторых районах ездит полиция и предупреждает о ситуации через громкоговорители.

Около крупнейшей в мире АЭС «Ксивадзаки-Карива» в Японии зафиксировали цунами высотой 0,4 м. В зоне риска оказалась атомная электростанция Сика в Исикаве, расположенная ближе всего к эпицентру землетрясения. Но пока никаких данных о повреждениях атомной промышленности Японии нет. В правительстве подчеркнули, что на Сика и других станциях на данный момент «нет никаких аномалий».

«Пока нет сообщений о том, достигли ли волны цунами атомных электростанций в районах, пострадавших от землетрясения, поскольку сотрудники в первую очередь обязаны обеспечить свою безопасность», — поясняло управление ядерного регулирования Японии.

Последствия для других стран

МЧС России объявляло об угрозе цунами в Хабаровском крае и на Сахалине. При этом уведомление о последнем регионе спустя время исчезло с сайта ГУ МЧС по Сахалинской области без объяснения причин. В пресс-службе МЧС сообщили, что угроза цунами все же есть, но «система оповещения не запускалась и эвакуация населения не проводится, так как ожидаемая высота волны не более 50 см». В некоторых районах Сахалина из-за угрозы суда вывели от побережья в открытое море.

В Хабаровском крае МЧС не зафиксировало «существенных изменений уровня воды». Эвакуация не проводилась, жителям только посоветовали временно не ходить на берег. Волны в регионе ожидались высотой до 33 см.

О возможной угрозе цунами объявили также администрации приморских городов Владивосток и Находка.

Волны высотой 45 см достигли восточного побережья Южной Кореи в Мукхо, провинция Канвондо. Метеорологическое агентство страны предупредило, что цунами из-за японских землетрясений могут со временем усиливаться и продолжаться до суток. Северная Корея также выпустила предупреждение о цунами на своем восточном побережье. Государственное радио сообщило, что берегов КНДР могут достичь волны высотой до двух метров.