«Мы пытаемся прийти в себя». В Нью-Йорке прогремели взрывы Daily Mail: в Нью-Йорке начались перебои с электричеством после взрывов

Жители острова Рузвельта в Нью-Йорке пожаловались на взрывы и сотрясения зданий. «Было слышно, как дребезжат мои окна», — написал один из местных жителей. Инцидент вызвал перебои с электричеством. На место съехались аварийные службы, подняли четыре вертолета. По одной из версий, причиной аварии стало замыкание в трансформаторе.

Жители острова Рузвельта в Нью-Йорке пожаловались на взрывы и сотрясения зданий, сообщает The Mirror.

Как сообщается, звонки в экстренные службы стали поступать около 5:45 по местному времени (13:45 мск).

«Только что услышал громкий звук, похожий на взрыв, на острове Рузвельт», — цитирует The Mirror пост одного из пользователей соцсетей (без указания имен).

«Кто-нибудь еще чувствовал землетрясение или взрыв, похожие на те, что были в Нью-Йорке несколько минут назад?» — написал другой житель острова Рузвельта.

«Это было очень громко! Стены тряслись, и было слышно, как дребезжат мои окна», — рассказал другой житель Нью-Йорка Mail Online.

The Independent сообщает, что «небольшие подземные толчки» также ощущали жители Верхнего Ист-Сайда и Астории в Квинсе (районы расположены через пролив Ист-Ривер от острова Рузвельта).

«Мы все еще пытаемся прийти в себя после этого. Страшное дело», — признался житель Астории.

Как сообщает Abc7, «взрывы» вызвали на острове Рузвельта перебои с электричеством.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Российский генеральный консул в Нью-Йорке Александр Захаров уточнил в в эфире телеканала «Россия-24», что данных о пострадавших после взрыва на острове Рузвельта в Нью-Йорке россиянах пока не поступало. Он также отметил, что Россия контролирует обстановку после инцидента на острове и продолжит внимательное наблюдать.

В воздух подняли вертолеты

Пожарные Нью-Йорка «инициировали протокол экстренного реагирования», информирует The Independent. Также на место были вызваны представители компаний-операторов электро- и газоснабжения города Con Edison, пишет РИА Новости.

На кадрах, распространившихся в СМИ и соцсетях, видно, как к месту аварии съехалось множество автомобилей экстренных служб.

«В небе — четыре вертолета, похоже, наблюдают за районом», — цитирует The Mirror одного из жителей острова.

Замыкание в трансформаторе

По данным The Independent, инцидент был взять «под контроль» к 7:08 утра.

Издание со ссылкой на полицию Нью-Йорка сообщило, что причиной аварии стало замыкание в трансформаторе. Журналисты отправили запрос в Con Edison, но комментариев еще не получили.

Остров Рузвельта находится в проливе Ист-Ривер, Нью-Йорк, между островами Манхэттен и Лонг-Айленд (боро Куинс). Площадь острова — 0,59 кв. км. Его длина – 3,2 км, максимальная ширина – 240 м. На нем живет около 12 000 человек. Назван в честь 32-го президента США.