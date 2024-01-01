Призыв до 30 лет и уроки труда: что изменится в жизни россиян с 1 января Какие законы вступают в силу в 2024 году

В 2024 году в России проиндексируют пенсии, школьники займутся полезным трудом, а на срочную службу будут призывать совершеннолетних мужчин в возрасте до 30 лет. «Газета.Ru» рассказывает о главных законах, которые с 1 января изменят жизнь россиян.

Изменился возраст призывников

С 1 января в силу вступил закон, расширяющий границы призывного возраста. Если раньше на срочную службу призывались россияне в возрасте от 18 до 27 лет, то теперь верхняя планка повышена до 30 лет.

Нижняя граница — 18 лет — остается неизменной.

Законопроект внесли в Госдуму в прошлом марте, предложил идею изменить возрастные рамки призыва министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, это требуется для «укрепления безопасности страны в связи с наращиванием НАТО военного потенциала» у границ РФ.

Поначалу законопроект предполагал постепенное изменение возрастных рамок, в том числе и повышение нижнего предела до 21 года. Однако эту версию законопроекта отклонили.

Находящиеся в запасе по достижении 27-летия россияне не будут подлежать призыву. Остальные же мужчины окажутся «непризывными» только после 30 лет.

Все отсрочки сохраняются, а для IT-специалистов предельный срок отсрочки вырастет до 30 лет.

Пенсии чуть подрастут

С начала нового года в России проиндексируют пенсии неработающим пенсионерам. Рост выплат составит 7,5% — таким образом, средний размер страховой пенсии увеличится на 1572 рубля — до 22 тыс. 605 рублей.

Пенсия по старости в свою очередь вырастет на 1631 рубль, достигнув 23 тыс. 449 рублей.

Повышение пенсий в России затронет 32 млн пенсионеров. Кроме того, с 1 октября 2024 года на 4,5% будут увеличены пенсии военных и приравненным к ним лиц — сотрудников силовых и правоохранительных органов. Это 2,7 млн человек.

В наступившем году на заслуженный отдых по возрасту смогут выйти женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года (в 58 лет и 63 года соответственно).

Новый год — новый МРОТ

С 1 января в России повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), теперь для работающих на полной ставке он будет равен 19 тыс. 242 рублям. Рост составляет около 3 тыс. рублей. От величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат социального страхования.

В 2024 году вступает в силу новый закон, регламентирующий размер пособия по безработице. Максимальный размер пособия составляет 12792 рубля в первые три месяца и 5000 рублей — после.

Учить варить борщ

С 1 сентября 2024 года года в школах в обязательном порядке будут преподавать предмет «Труд» для учеников начальных и средних классов. Соответствующий закон был разработан депутатами Госдумы и подписан президентом в декабре прошлого года.

«Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся. Надо думать о нашей второй половине, о женах. А какой мужчина, если у него нет навыков к труду, если он не будет опорой для женщины в будущей жизни?» — так спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснял необходимость возвращения в школу трудового воспитания.

Дети, дети и еще раз дети

После Нового года вырастут предельные размеры налоговых вычетов двух типов. Первый — на лечение, образование и покупку лекарств — увеличивается со 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Вычет на образование ребенка также возрастет с 50 тыс. до 110 тыс. рублей.

Кроме того, налогоплательщики больше не должны отправлять в Федеральную Налоговую службу (ФНС) подтверждение расходов на учебу или лечение, если это сделает предоставившая услуги организация.

К тому же, с 1 января вступает в силу закон, позволяющий родителям досрочно выходить на работу из декретного отпуска, не теряя при этом пособия по уходу за ребенком.

После Нового года выплаты на детей продолжат зачислять вне зависимости от типа занятости родителя — полный или неполный рабочий день, удаленка или офис — без разницы. Сохранят право на выплаты и матери, теряющие работу во время декрета из-за прекращения деятельности предприятия.

В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком возрастом до 1,5 лет составляет около 17,8 тыс. рублей.

Коснутся изменения и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Они также с 1 января смогут параллельно работать и получать поддержку из госбюджета. По словам министра труда Антона Котякова, пособия сохранят и родители, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) и авторского заказа. Более того, выплату получат также ИП и самозанятые, воспитывающие ребенка с ограниченными возможностями.

Размер этой выплаты составляет около 10 тыс. рублей.

Увеличатся после Нового года максимальные размеры пособий по беременности и родам, а также выплаты по больничному. Беременные смогут получить до 565 тыс. рублей, хотя ранее лимит составлял 383 тысячи. Максимальный размер ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет составит 49 тыс. рублей вместо «старых» 33,2 тыс. Максимальная сумма месячной оплаты больничного составляет теперь 122 тыс. рублей.