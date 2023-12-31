Число погибших в Белгороде достигло 24 человек. Россия нанесла ответный удар

30 декабря ВСУ нанесли ракетный удар по мирным жителям Белгорода, 24 человека погибли, в том числе четверо детей. Больше 100 жителей пострадали, многие находятся в тяжелом состоянии. В ответ на действия Украины Россия нанесла удар по военным объектам Харькова, уничтожив организаторов теракта, а также ракеты, которые ВСУ планировали использовать для обстрела российских территорий в праздники. Россия запросила экстренное заседание СБ ООН, на котором обвинила Запад в причастности к теракту.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ответ на террористический акт ВСУ в Белгороде российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — говорится в сообщении.

МО РФ уточнило, что там также находились около двухсот иностранных наемников, которых хотели привлечь «к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации».

По данным ведомства, представители руководящего состава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен» ликвидированы. Кроме этого, ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье и поразили филиал национального центра управления космическими средствами около Залесцов — его использовали для ведения разведки.

Также российские военные ударили по местам дислокации около 600 украинских боевиков и иностранных наемников, местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в ДНР. В результате они уничтожили две установки реактивных систем залпового огня HIMARS, которые хотели использовать для ракетных ударов по Донецку в праздники.

«Вооруженные Силы России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре», — говорится в сообщении.

Все больше погибших в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что в Белгороде погибли 24 человека, из них четверо — дети. Telegram-канал Baza выяснил, что среди погибших были бывший глава «Белводоканала» Дмитрий Ряполов с женой и сыном, а также 27-летний офицер Следственного комитета Михаил Конопицин. Самому младшему среди жертв атаки был всего год. Личности некоторых жертв до сих пор устанавливают.

По данным Telergam-канала Shot, одна из погибших — молодая мать Виктория Потрясаева. Во время обстрела она гуляла по центру города со своими двумя дочерями и закупалась продуктами к празднику. Женщина погибла на месте, ее младшая восьмимесячная дочь серьезно пострадала: девочке ампутировали левую ногу, правую сейчас спасают врачи, там осколок. Ребенка транспортируют в Москву. У старшей девятилетней дочери также повреждены ноги. Виктория воспитывала детей одна. Ее брат сейчас собирает деньги для лечения племянниц. Возле ТЦ «Маяк» появился стихийный мемориал.

Губернатор Гладков добавил, что всего пострадали 108 человек, у 25 тяжелые ранения — их перевезут в федеральные клиники бортом МЧС. По его словам, у местных врачей есть все необходимые лекарства, чтобы помочь остальным раненым.

«Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. Работы по оценке ущерба продолжаются», — отметил Гладков.

Всю ночь более двух тысяч человек устраняли последствия обстрела. Многие из них — волонтеры, причем далеко не все живут в Белгороде. По словам Гладкова, одна семья специально приехала из Воронежа, чтобы помочь. Восстановительные работы хотели продолжить 31 декабря, но утром в городе сработала сирена ракетной опасности. Власти призвали местных жителей спуститься в укрытия. Через полчаса сигнал отменили.

Помимо Белгорода, ВСУ обстреляли небольшие населенные пункты: Щетиновка, Журавлевка, Красный Хутор, Наумовка, Цаповка, Богун-Городок, Уразово, Старый, Графовка, Демидовка, Красное, Середа, Мухин, Белянка. Там никто не пострадал.

В связи с трагическими событиями в Белгороде власти Владивостока, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Магадана отменили праздничные фейерверки. Губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале обратился к местным жителям и попросил их встретить Новый год дома в связи с неспокойной обстановкой. Он напомнил, что в течение всех праздников действует запрет на использование пиротехники.

ООН осудила удар по Белгороду

В связи с трагедией Россия запросила экстренное заседание Совета безопасности ООН, оно транслировалось в прямом эфире. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что к организации теракта в Белгороде причастны США и Великобритания. По его словам, Украина намеренно ударила по гражданским объектам.

«Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского Союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружением», — заявил Небензя.

Дипломат обратил внимание на то, что Чехия отказалась участвовать в экстренном заседании, хотя для ударов по Белгороду использовали и РСЗО Vampire чешского производства.

«Хотим, чтобы граждане Чехии, как, впрочем, и других западных государств... понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастно их правительство», — добавил Небензя.

По словам дипломата, Россия удивлена такой слабой реакцией ООН на происходящее. Небензя призвал профильные международные структуры осудить действия Киева.

«Атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены», — сказали в офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, цитирует ТАСС.