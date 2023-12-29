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Народная лотерея «Русское лото»: лохотрон или реальный шанс стать миллионером?

Разбираемся, откуда берутся подобные подозрения и как на самом деле устроено «Русское лото»

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Пресс-служба «Столото»
«Русское лото» — лотерея, давно снискавшая статус народной. Благодаря ей в России появилось множество лотерейных миллионеров и двое миллиардеров. Уже почти 30 лет лотерея неизменно вызывает интерес у граждан. Для миллионов россиян участие в ней стало доброй традицией. Однако несмотря на это, в сети все еще можно встретить мнения скептиков, считающих, что «Русское лото» — лохотрон. Подобные обвинения могут заставить некоторых людей сомневаться в честности лотереи. Но обоснованы ли такие сомнения? Попробуем разобраться, откуда берется подобная критика и как на самом деле все устроено.

Какие обвинения в адрес «Русского лото» иногда встречаются в интернете

Сразу стоит отметить, что число положительных отзывов о народной лотерее в сети гораздо больше, чем негативных. Люди делятся впечатлениями и рассказами о своих победах, описывают свои стратегии игры.

Однако встречаются и те, кто выдвигает претензии. Обвинительные комментарии скептиков, считающих «Русское лото» обманом, довольно однообразны. И совершенно не соответствуют реальности. Чтобы выделить основные из них, стоит обратиться к сайтам-отзовикам.

Заблуждение первое: выиграть большие деньги в «Русское лото» невозможно

Самое распространенное заблуждение — выиграть хорошие деньги нереально. Вот типичный комментарий, приводимый в доказательство этого мнения: «Играю уже не один год, регулярно покупаю по несколько билетов на игру. За это время самый «огромный» выигрыш — пара тысяч. Никаких миллионов и миллиардов так и не получил. Все это наглый обман и лохотрон».

С одной стороны, понять досаду таких игроков можно. Наверняка все участники в глубине души надеются на приличный куш. Но, с другой стороны, можно ли утверждать, что выиграть значительную сумму нереально, руководствуясь только личным негативным опытом? Нельзя. Само устройство розыгрышей предполагает, что в них всегда будут победители и проигравшие.

При этом победителей будет меньше. А обладателей крупных призов — вообще немного по отношению к числу всех участников. Проигравших же будет гораздо больше. И это не является секретом.

Однако некоторым участникам крупно везет, и они действительно выигрывают огромные деньги. На сайте «Столото» выложено множество рассказов от победителей «Русского лото» со значительными выигрышами. Некоторые из этих людей сомневались, что когда-нибудь выиграют такие суммы, но это случилось.

Заблуждение второе: крупные призы достаются «своим»

Еще одно ошибочное мнение гласит, что по-настоящему неимоверные выигрыши не достаются рядовым участникам. Мол, несколько тысяч выиграть можно, но миллиард точно не отдадут случайному человеку. Конечно же, это не так. И чтобы в этом удостовериться, стоит углубиться в устройство розыгрышей.

Во-первых, все лотереи в России государственные, в том числе и те, что от «Столото», и честность их проведения тщательно контролируется. Во-вторых, выигрыш невозможно подстроить. Все результаты розыгрышей абсолютно случайны, повлиять на них не может никто. Невозможно напечатать «победный» билет, выдать его «своему» человеку и организовать игру так, чтобы выпали нужные числа. Подставных победителей не может быть в принципе. Это гарантируют механизмы контроля лотерей, о которых мы еще расскажем поподробнее.

Обвинения несостоятельны

Помимо перечисленных заблуждений можно встретить несколько других ошибочных теорий, которые в итоге сводятся к тому, что «Русское лото» якобы лохотрон. Например, есть мнение, что лотерейные миллионеры — это якобы подставные актеры. А некоторые считают, что, если среди их знакомых нет людей, выигрывавших по-крупному, значит, таких не существует вовсе.

Однако, в конце концов, все эти обвинения вдребезги разбиваются о факты и здравый смысл. Тем не менее подобные заявления могут заставить изначально нейтрально или положительно настроенных людей сомневаться в честности популярной игры.

Чтобы окончательно развеять мифы, расскажем, как вообще устроены лотереи в России и «Русское лото» в частности. А также попробуем понять причину, по которой розыгрыши ассоциируют с обманом.

Негативный опыт «лихих» девяностых

Чтобы понять всю важность надзора за лотереями, стоит немного окунуться в историю. После развала Советского Союза, в девяностых годах, в стране начались суматоха и разгул криминала. Тогда простые граждане, оказавшиеся в тяжелых условиях жизни в новом времени, начали сталкиваться с многочисленными мошенническими схемами. Люди теряли колоссальные деньги в игре в наперстки, казино, игровых автоматах… Именно тогда в обиход россиян входит слово «лохотрон».

Помимо всего прочего, в то время на рынке появилось множество частных лотерей. Государство эту сферу практически не контролировало. Зачастую лотереи были непрозрачны, полулегальны или вовсе незаконны.

Мошеннические розыгрыши было трудно отличить от честных.

И если в последних действительно предлагали людям возможность выиграть солидные призы, то в первых просто обманывали на деньги. Память людей об этой эпохе все еще достаточно свежа. Однако сегодня дела обстоят совсем по-другому. Не нужно пытаться понять, где все по-настоящему, а где — развод. Потому что теперь все проводится государством, которое гарантирует честность.

Кто организует, проводит и распространяет лотереи в России

Итак, с 2014 года все лотереи в России государственные, а частные запрещены законом. Организаторами розыгрышей выступают министерство спорта и министерство финансов РФ. Эти два ведомства утверждают условия розыгрышей и выбирают операторов лотерей — частные компании, в обязанности которых будет входить разработка лотерейных механик и непосредственное проведение розыгрышей. Минфин и Минспорт ведут отбор операторов на конкурсной основе. Отбор достаточно жесткий. В пользу этого говорит факт, что сегодня в России действуют всего три оператора.

Реализацией билетов и рекламой также занимаются частные компании-распространители. Крупнейший из них в России — «Столото» (одна из лотерей бренда — популярное «Русское лото»). С этим брендом сотрудничают два из трех операторов — АО «ГСЛ» (оператор Минспорта) и ООО «Спортлото» (оператор Минфина).

Таким образом, государство проводит лотереи, обращаясь к услугам частных компаний. Тем не менее никаких подозрений в нечестности тут быть не может. Бизнес фигурирует в лотерейной деятельности исключительно как господрядчик. И операторы, и распространители ведут деятельность под бдительным оком государства.

Согласно официальной статистике, в современной истории российских гослотерей не было зафиксировано ни одного случая мошенничества со стороны операторов и распространителей.

Кто контролирует лотереи

Основной надзор за лотереями в России осуществляет Федеральная налоговая служба. Помимо налоговиков лотереи контролируют и сами организаторы — Минфин и Минспорт.

Механизмы контроля лотерей на примере «Русского лото»

На каждом этапе проведения популярной лотереи есть свои механизмы проверки. Разберем подробно основные из них.

Производство лотерейных билетов

Производство билетов — это первый этап проведения розыгрыша. Печать билетов, распространяемых «Столото», производится только в типографиях, которые получили от ФНС специальную лицензию на производство защищенной от подделки полиграфической продукции. Билеты бестиражных (моментальных) лотерей относятся к печатной продукции уровня Б — такому же, как у ценных бумаг. Поэтому подделка лотерейного билета не только уголовно наказуема, но и абсолютно бессмысленна, так как любая фальшивка неминуемо будет выявлена.

Контроль базы играющих билетов

Информация обо всех билетах, проданных на конкретную игру, фиксируется в базе играющих билетов. Это работает так: в момент покупки каждого билета данные о нем передаются в независимую систему контроля на стороне организатора (Минфина или Минспорта), а также фиксируются в Центре обработки лотерейной информации «Столото». Информация, поступающая к организатору и распространителю, абсолютно идентична. В базе фиксируются параметры каждого билета: его номер, уникальный ключ, номер тиража, конкретная числовая комбинация.

База играющих билетов неизменна. Ни оператор, ни распространитель не могут вносить в нее изменения. При этом каждый билет всегда можно проверить по базе и узнать, участвовал ли он в игре. Такой подход позволяет исключить вероятность выигрыша по неучтенному билету.

Тиражная комиссия

Честность розыгрышей тиражных лотерей отслеживает тиражная комиссия. Ее членом может стать любой дееспособный гражданин России возрастом от 18 лет, а ее задача — удостовериться, что игра проводится честно.

До начала розыгрыша члены комиссии проверяют лотерейное оборудование — в «Русском лото» это мешок и бочонки. Чтобы лотерея была честной, а выпадение бочонков случайным, лотерейное оборудование не должно иметь изъянов, которые могли бы повлиять на ход игры.

Мешок должен быть без потайных карманов, а бочонки — одинаковыми по размеру, форме и весу, быть неразличимыми на ощупь.

В ходе розыгрыша члены комиссии следят, чтобы ведущий и гости доставали бочонки из мешка вслепую, а по окончании тиража подписывают специальный протокол. Если нарушений не выявлено — игра признается состоявшейся.

Контроль ФНС

Информация о каждом проданном билете сохраняется в фискальном накопителе контрольно-кассовой техники продавца лотереи. Впоследствии эти данные поступают в базу данных налоговиков. Налоговики получают информацию о времени и месте покупки каждого билета. Этот процесс называется фискализацией и обеспечивает дополнительную защиту от мошенничества.

Налоговики на ежеквартальной основе контролируют размер и наполнение призового фонда, а также выплату выигрышей (и уплату налогов с них) и перечисление целевых отчислений государству. Налоговая служба также осуществляет надзор за деятельностью операторов и компаний, распространяющих билеты, с помощью плановых и внеплановых проверок.

Принципы случайности и равновероятности

О механизмах контроля лотерей мы рассказали. Однако важно понимать глобальную цель, для которой они нужны. По большому счету все они направлены на то, чтобы гарантировать соблюдение базовых принципов любой лотереи — случайности и равновероятности.

Принцип случайности. Согласно ему, все выигрыши в лотерее абсолютно случайны. Никто не может повлиять на результат розыгрыша. Выигрышные комбинации невозможно предсказать или просчитать.

Принцип равновероятности. Он гласит, что каждый билет, участвующий в розыгрыше, может стать выигрышным с одинаковой вероятностью.

Эти принципы — незыблемая основа лотерей во всем мире. Именно они делают лотереи честными.

Победители с крупными выигрышами: кто они?

Истории участников «Русского лото», выигравших значительные призы, регулярно публикуются на сайте «Столото» в разделе «Победители». Сейчас в нем насчитывается уже несколько тысяч рассказов счастливчиков. И год от года их все больше и больше. Обладателями крупнейших выигрышей становятся абсолютно разные люди: мужчины, женщины, пенсионеры, студенты, иногда выигрывают даже целые семьи. Среди счастливчиков есть бухгалтеры, инженеры, строители, детские аниматоры, водители, медработники, логисты и представители многих других профессий.

«География удачи» тоже довольно велика: обладатели приличных по размеру призов живут в самых разных уголках России. Всех их объединяет только одно: когда-то Фортуна улыбнулась им, и они выиграли по-крупному.

Истории счастливчиков

Рассмотрим несколько историй счастливчиков, выигравших в «Русское лото»: — «Я таких денег никогда не видел». Николай Шевелев из Екатеринбурга работает электромонтажником. На 1516-й тираж «Русского лото», посвященный дню рождения лотереи, мужчина купил три билета. Один из них принес ему колоссальный выигрыш: 16 771 667 рублей. Выигранные деньги Николай решил потратить на покупку квартиры, а также помочь детям с приобретением жилья;

— «Я поняла, что выиграла очень много, но сколько именно, не знала». Пенсионерка Нина Ивановна Платковская из Ставропольского края отдыхала в Геленджике и, увидев фирменный магазин «Столото», решила зайти. Изначально женщина планировала купить один билет, но продавец порекомендовал взять подарочный набор из трех. И один из них оказался счастливым. В том же розыгрыше, что и Николай Шевелев, Нина Ивановна выиграла 16 771 867 рублей. Большую часть выигрыша женщина вместе с мужем запланировали потратить на переезд из села поближе к детям и покупку частного дома в городе;

— «Увидев сумму, вскрикнул от удивления!». Юрист Константин Корник с детства знаком с лотереями: вместе со старшей сестрой он ходил за билетами от «Столото» в киоск, а потом смотрел передачу по телевизору. Пожалуй, можно считать знаковым совпадением, что во взрослом возрасте он и сам выиграл крупный приз. Константин купил четыре билета на 1506-й тираж в приложении, выбрав их с помощью функции «Свои числа». И угадал. Один из них принес ему 2 500 150 рублей;

— «Был знак. Чесалась ладошка». Для продавца детских товаров Валентины Подрейко участие в популярной игре — традиция. Она покупает билеты каждую неделю. На победный 1513-й тираж Валентина купила три билета. За день до покупки был хороший знак — чесалась левая ладонь. И неспроста. В воскресенье, проверив билет на сайте «Столото», Валентина узнала о выигрыше миллиона рублей. Приз женщина запланировала потратить на приобретение квартиры в родной Волгоградской области;

— «Когда я увидела миллион, я даже не поняла, что это». Галина Шохина из Калужской области признавалась, что считает себя счастливицей по жизни. Девушке часто везло в различных конкурсах, как-то раз она даже в шутку сказала знакомым, что выигрывала все, кроме денег. Однажды Галина увидела рекламу праздничного 1516-го тиража и решила купить несколько билетов в приложении «Столото». И не прогадала, ей достался приз в 1 млн рублей.

«Русское лото» — лотерея без обмана

Многочисленные контрольные механизмы и реальные победители гарантируют, что все, что предлагает «Столото», — честные лотереи с реальным шансом на крупный выигрыш. Да, вероятность выиграть ощутимый приз невелика, но она есть у любого участника.

Выигрыш — дело случая, его никто не гарантирует. Однако честность лотереи и вполне реальная возможность победить обеспечены на все 100.

Испытывать удачу или нет — каждый решает для себя сам. Но если хотите проверить свою везучесть, то почему бы не попробовать? Быть может, именно ваш случай пополнит раздел «Победители».

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