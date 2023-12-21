Мобилизованного россиянина осудили за уклонение от службы

К семи годам заключения в колонии общего режима приговорен житель Тульской области, дважды не прибывший в часть по мобилизации. Об этом сообщает портал «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу гарнизонного военного суда.

«Суд установил, что 29 ноября 2022 года юноша без уважительных причин и не находясь в тяжелых жизненных обстоятельствах решил временно уклониться от прохождения военной службы и не явился в воинскую часть в установленное время. Вместо этого он оставался на своем месте жительства в Тульской области и проводил время по своему усмотрению», — говорится в публикации.

8 июня молодой человек передумал и добровольно обратился в военную комендатуру. Ему поручили явиться в часть 11 августа, однако он вновь проигнорировал свои обязанности и остался дома.

Подсудимому предъявили обвинение по ч. 5 статьи 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы». Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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