Выставка-форум «Россия»: такого страна еще не видела Более трех миллионов россиян посетили выставку «Россия» на ВДНХ

Стартовавшая в ноябре грандиозная выставка-форум «Россия» на ВДНХ стала одним из главных событий уходящего года. По масштабу и замыслу подобного в столице еще происходило. На площади 26,5 га представлены все 89 субъектов страны, 26 павильонов, 131 экспозиция, 70 интерактивных площадок. Под выставку занято 67 объектов ВДНХ — такого размаха не было даже во времена СССР. Что можно посмотреть, и как организовано мероприятие — в материале «Газеты.Ru».

Демонстрация достижений

«В целях демонстрации важнейших достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру, положительного опыта развития субъектов Российской Федерации, содействия дальнейшему международному сотрудничеству Российской Федерации постановляю установить, что международная выставка-форум «Россия» проводится в 2023–2024 годах в г. Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства», — говорится в указе президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 года.

Было решено, что выставка «Россия» на ВДНХ откроется в День народного единства 4 ноября 2023 года, а завершится в День космонавтики 12 апреля 2024 года. Символично!

Председателем оргкомитета выставки стал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Владимир Путин побывал на выставке уже дважды. В день открытия глава государства ознакомился с экспозицией «Первые в России — стране возможностей», организованной Российским движением детей и молодежи «Движение первых» совместно с платформой «Россия — страна возможностей». Также президент посетил экспозицию Министерства промышленности и торговли «Сделано нами», выставочный павильон «Атом» и вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа.

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17 декабря Владимир Путин осмотрел стенды регионов в павильоне № 75 — ранее он назвал их «одними из самых интересных для посетителей».

100 тысяч человек в день

Открывшая 16 июня 1959 года двери для посетителей Выставка достижений народного хозяйства — ВДНХ — ставила перед собой задачу продемонстрировать миру все самое лучшее, чем только мог похвастать Советский Союз — от домашних животных до передовых космических разработок.

Так и главной целью выставки «Россия» сегодня является демонстрация достижений России, величия ее истории и будущего, ключевых проектов и разработок компаний, организаций и регионов. Гордость за свою страну, за ее достижения и желание быть сопричастными к этим достижениям — вот что испытывают ее посетители.

В выставке участвуют все 89 российских региона, около 20 федеральных министерств, а также крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации. Здесь проходит множество деловых, публичных и политических мероприятий. Например, съезд партии «Единая Россия», главной темой которого стали предстоящие выборы президента страны, прошел как раз на площадке выставки.

Там же, на ВДНХ состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. До его начала премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с коллегами прошелся по некоторым стендам — и самому посмотреть, и достижения регионов страны гостям показать.

Экспозиции выставки регулярно обновляются — в том числе на основе отзывов посетителей.

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Только за первый месяц работы на выставке состоялось 2,5 тыс. экскурсий. В среднем в день проходит 200 экскурсий по 9 тематическим маршрутам.

Что посмотреть и купить

У входа на выставку расположена инсталляция «Живая карта России». Она воспроизводит различные видеоматериалы: от карты России, исполненной в стиле вышитого полотна с многообразием национальных узоров, до коротких роликов, представляющих регионы страны. Главный архитектурный объект выставки — галерея «Достижения России».

В футуристическом 166‑метровом тоннеле, стилизованном под коллайдер, размещены интерактивные инсталляции с информацией о важных изобретениях и знаковых событиях в жизни страны.

В отреставрированном павильоне №1 на ВДНХ работает совместная экспозиция платформы «Россия — страна возможностей» и Движения Первых. Восемь залов временной экспозиции «Первые в России — стране возможностей» посвящены достижениям нашей страны. Посетители встречаются с известными людьми России, знакомятся с богатством природы страны, посещают мини-лаборатории.

В павильоне Координационного центра при Правительстве РФ и зоне «Госслужба» при помощи тач-панелей можно узнать о проектах платформы «Россия — страна возможностей» и программах Президентской академии (РАНХиГС), дающим возможности обучиться специальностям, которые помогут построить успешную карьеру в государственном секторе.

Зона образовательного центра платформы — Мастерской управления «Сенеж» расположилась в павильоне Росмолодежи №55. Здесь представлена информация о ее программах, историях успеха выпускников, есть возможностью пройти тест на лидерские компетенции «Какой ты лидер».

В этом же в павильоне работает зона всероссийского конкурса «Это у нас семейное», где можно на месте принять участие в проекте и выполнить конкурсные задания.

Культурно-развлекательная программа выставки насыщена различными концертами, фестивалями, экскурсиями и мастер-классами.

На ВДНХ представлены уникальные культурные особенности и традиции регионов России. Так, например, в павильоне «Дом Российской кухни» состоялся фестиваль «Россия — территория вкуса», гости получили возможность узнать о достижениях и многообразии отечественной гастрономии.

В Павильоне № 75 открылось пространство «Универмаг», где можно посмотреть и купить изделия от 500 региональных производителей — декор, изделия народно-художественного промысла, одежду, игрушки, косметику и другие товары.

Этот павильон посетило уже почти 25 тыс. человек, продано около 80 тыс. различных изделий.

Тематические дни

До 14 января 2024 года на ВДНХ будут проходить Дни регионов. Гостям расскажут о достижениях субъектов страны, их экономическом и культурном потенциале. Уже прошли Дни Дальнего Востока, Сибири, Северо-Западного федерального округа, Приволжья и Северного Кавказа, Юга России и новых территорий. При этом гости выставки еще успеют попасть на Дни регионов Северо-Западного федерального округа — их откроют Республика Коми и Ненецкий автономный округ.

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Знание — сила

Образовательная программы выставки рассказывает о достижениях России в области науки и образования, историческом и культурном наследии, успехах в области устойчивого развития, предпринимательстве.

Этим темам посвящают лекции, практикумы, тренинги, круглые столы, семинары, викторины, мастер-классы и презентации.

Ключевым мероприятием стал прошедший в ноябре просветительский марафон «Знание. Первые». Однако программа общества будет проходить до самого завершения работы выставки.

На площадке «Общества Знание» представлены такие проекты, как «Знание.Театр», «Знание.Кино», «Знание.Игра», «Знание.Авторы», «Знание.Лекторий» и «Знание.Россия». Также состоялся очный питчинг просветительских проектов-номинантов главной просветительской награды страны «Знание.Премия».

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Кроме того, в рамках выставки общество «Знание» организовало «Аллею Славы», которая демонстрирует достижения именитых российских атлетов XXI века. Для педагогов Москвы и Московской области прошла образовательная неделя, а для родительского сообщества Москвы проводятся «Разговоры о важном». В программе выставки идут также «Дни регионов». Среди образовательных форматов — лекции, дискуссионные площадки, презентации, мастер-классы, встречи с известными людьми, которые внесли неоценимый вклад в развитие субъектов страны.

Экскурсионная программа предусматривает тематические маршруты, семейные авторские экскурсии, а также «Экскурсию со Знанием», которую проводят выдающиеся люди страны — руководители крупных госкорпораций, актеры и представители правительства.

В партнерстве с программой «Больше, чем путешествие» «Знание» подготовило аудиогид-экскурсии для самостоятельной познавательной прогулки по выставке с помощью онлайн-аудиогида.

Также на ВДНХ можно принять участие в акции «Достижения России», в рамках которой запланировано более 1,5 тыс. мероприятий, уже проведено более 500.

В качестве лекторов к акции уже присоединились полномочный представитель президента РФ в УРФО Владимир Якушев, Герой России Дамир Юсупов, боец ММА, кикбоксер, ветеран СВО Владимир Минеев, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, председатель Заксобрания Кировской области Роман Береснев.

Впереди выступления других глав регионов, спикером заксобраний, сенаторов, депутатов Госдумы, представителей научно-образовательного сообщества, культуры, спорта, здравоохранения, IT-сферы, военнослужащих и других общественных и политических деятелей.

Все самые яркие события международной выставки форума «Россия» и выступления выдающихся людей страны круглосуточно транслируются на канале «Знание.ТВ».

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На сегодняшний день выставку посетили более 3 млн человек. Но впереди новогодние каникулы, организаторы подготовили насыщенную программу — гостей ждет шествие Дедов Морозов из разных уголков страны, парад героев мультфильмов, ярмарки, фестивали, мастер-классы ледовые шоу и многое другое. Организаторы уверяют, что в праздники на ВДНХ можно окунуться в новогоднюю сказку и получить незабываемые впечатления. А значит — еще больше россиян познакомятся с достижениями страны и испытают чувство гордости за Россию.