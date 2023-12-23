«Открытый перелом голени, перелом позвоночника». В Хакасии обрушилась детская горка В Хакасии при обрушении горки пострадали восемь детей

Верхняя часть детской горки рухнула на рыночной площади Усть-Абакана. В результате ЧП пострадали как минимум восемь детей, у одного из них сломан позвоночник. В региональном управлении СКР заявили, что горку еще не успели сдать в эксплуатацию, но никаких предупреждающих знаков на ней не было. Деревянную конструкцию установили еще в начале декабря. Глава Хакасии Коновалов поручил проверить все детские площадки в регионе.

В Усть-Абакане обрушилась установленная на рыночной площади посадочная платформа деревянной горки. В момент обрушения на ней были дети, медицинская помощь потребовалась восьми несовершеннолетним.

«Произошло серьезное происшествие: обвалилась горка. Есть пострадавшие, детям оказывается медицинская помощь. Сразу после случившегося на место приехали медики», — сообщили в пресс-службе Усть-Абаканского Поссовета.

Высота горки — около трех метров.

Республиканская прокуратура начала проверку по факту ЧП, ведомство оценит соблюдение требований безопасности при изготовлении, установке и эксплуатации конструкции.

В управлении СК РФ по Хакасии заявили, что горка не была сдана в эксплуатацию.

«Установлено, что горка строилась, еще не была сдана в эксплуатацию, но при этом ограждающих элементов, ограничивающих доступ к горке, не было», — сообщили следователи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кто пострадал

В региональном СК рассказали, что после обрушения горки двух девочек 10 и 11 лет госпитализировали с переломами ног, одну — с ушибами, мальчика забрали на «скорой» с травмой позвоночника.

По словам главы Усть-Абаканского района Елены Егоровой, всего пострадали восемь детей.

«Два человека в больнице находятся: открытый перелом голени у девочки 12 лет и еще один ребенок с переломом позвоночника. <…> Остальные шесть человек отвезли в Черногорскую больницу — ушибы, растяжения. Они отпущены домой», — сообщила она.

В региональной группе во «ВКонтакте» местные жители предполагают, что число пострадавших может возрасти, так как многие дети не стали обращаться к медикам и ушли в состоянии шока домой. Некоторые жалуются на то, что врачи оказывали помощь только тем, кто был в тяжелом состоянии.

Очевидица произошедшего Мила рассказала «Газете.Ru», что ее ребенок тоже был травмирован при обрушении. Приехавшие на место ЧП врачи, по словам женщины, отказались осматривать ребенка, увидев, что он «стоит на ногах».

«Она вмиг обвалилась. Детей пострадало много, у одного ребенка два перелома позвоночника! Мой ребенок пострадал, так как был там, наверху. Медики посмотрели, что мы на ногах стоим, и отмахнулись от нас. У ребенка разбита голова! Видимо, горка была хлипкой, раз люди упали», — отметила жительница Усть-Абакана.

Мать еще одного пострадавшего ребенка, Александра, сообщила корреспонденту «Газеты.Ru», что местные жители уже жаловались на хлипкость конструкции горки. Ее установили еще в начале декабря, и все это время там катались дети.

«У нас гематомы по всему телу, ушибы, дышать больно, рентген сделали, слава богу, переломов нет. Я не знаю, сколько пострадало, но, пока мы были в травмпункте, приехало еще пять детишек», — поделилась женщина.

Глава Хакасии Валентин Коновалов поручил проверить все детские площадки в регионе и «сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось».