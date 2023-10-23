Выпускников Армавирского летного училища попытались отравить на банкете. Задержан украинский агент

В Армавире 77 летчиков встретились по случаю 20-летия окончания Армавирского высшего военного авиационного училища. Праздник прервал курьер, принесший торт и алкоголь. Летчики не стали пробовать угощение и по своим каналам решили сначала узнать личность принесшего посылку. Им оказался агент украинской спецслужбы. Мужчину задержали. Он признался, что в торт был добавлен сильнодействующий яд. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Таинственный курьер

Выпускников летного училища, расположенного в городе Армавир Краснодарского края, попытались отравить праздничным тортом, сообщили в Telegram-канале Fighterbomber.

Как отмечает автор публикации, инцидент произошел 21 октября. В этот день 77 человек собрались для празднования 20-летней годовщины выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. В основном среди присутствующих были мужчины, работающие летчиками в настоящее время.

Праздник прервал курьер. Он передал выпускникам 20-килограммовый торт и ящик с бутылками виски. Как выяснилось вскоре, никто из присутствовавших не заказывал этот продукт и напитки.

Поначалу участники праздника решили, что в подарке нет ничего странного. Уже позднее, после того, как торт начали разрезать, собравшиеся стали подозревать неладное и пытаться отыскать отправителя.

Курьер из Мелитополя

Один из офицеров сумел получить изображение доставившего посылку курьера, которое было сделано при помощи камеры наружного видеонаблюдения. Мужчина отправил снимок своим товарищам, после чего они по своим каналам установили личность курьера.

Им оказался уроженец Мелитополя Запорожской области. Он числился на службе в Главном управлении разведки министерства обороны Украины. К тому моменту, как выпускники училища установили личность курьера, он уже купил билет на самолет и собирался покинуть Краснодарский край.

Но улететь у мужчины не получилось. Сотрудники правоохранительных органов успели задержать злоумышленника до вылета. После задержания он признался, что торт изготовили в Армавире и в него добавили сильнодействующий яд.

В настоящее время полиция, по сообщению этого Telegram-канала Fighterbomber, ищет кондитеров, которые приняли заказ. При этом никто из выпускников так и не успел попробовать торт и алкоголь.

Армавирское училище летчиков

Учебное заведение, ставшее впоследствии Армавирским высшем военным авиационным Краснознаменским училищем летчиков противовоздушной обороны, открылось в 1937 году сначала как парашютная школа и аэроклуб. Спустя три года — в 1940 году — стала работать «Школа летчиков-истребителей. Уже через год школа получила название «Армавирская военная авиационная школа пилотов».

Это училище в свое время окончили Владимир Андреев и Владислав Стыценков, ставшие заслуженными летчиками.

В распоряжении учебного заведения числятся такие самолеты, как советский одномоторный истребитель-моноплан И-16, советский учебно-тренировочный УТ-2, советский одномоторный истребитель-полутораплан, созданный в 1933 году И-15, советский одномоторный истребитель времен Второй мировой войны Як-1, советский многоцелевой истребитель третьего поколения МиГ-23, штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, Cу-25.