В России изменились правила перевозки детей в самолетах. Теперь их нельзя посадить отдельно В Генпрокуратуре России заявили об изменении правил перелета пассажиров с детьми

Генпрокуратура запретила авиакомпаниям рассаживать детей и родителей. Так в ведомстве отреагировали на жалобы пассажиров по поводу того, что при регистрации родителей и детей в самолетах рассаживают. Кроме того, ведомство приняло меры по защите прав детей в некоторых аэропортах.

С кем лететь

Генпрокуратура России добилась внесения в правила перевозок авиакомпаний нового пункта о требованиях перелетов пассажиров с маленькими детьми, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», — сообщили в ведомстве.

При этом некоторые авиаперевозчики предусмотрели возможность пересаживания детей до 12 лет от одного взрослого сопровождающего к другому. Теперь это будет возможно, даже если пассажиры полетят в разных классах обслуживания. Также в некоторых компаниях стала доступна рассадка детей младше двух лет не с родителями, а с членами семьи или родственниками, отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщили в Генпрокуратуре, для бортпроводников создали специальный список правил обслуживания пассажиров с детьми. В перечне прописаны нюансы провоза колясок, подогрева детского питания, урегулирования возможных конфликтных ситуаций.

Россияне жаловались в прокуратуру

Как отметили в Генпрокуратуре, правила внесли по итогам проверки соблюдения авиакомпаниями и аэропортами прав пассажиров с малолетними детьми. Поручение дал генпрокурор России Игорь Краснов на фоне жалоб россиян.

При проверке установили, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания пассажиров с детьми, оказались не соответствующими требованиям закона. Часто детей и родителей в самолетах рассаживали вдали друг от друга.

Также надзорное ведомство приняло локальные меры по защите прав детей в аэропортах. Например, в аэропорте Иркутска для прибывающих пассажиров с детьми оборудовали комнату матери и ребенка.

В аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Ярославля пассажиров с детьми и беременных женщин поручили регистрировать и сажать на рейс вне очереди. В Сочи и Саратове оборудуют отдельные стойки регистрации и обособленные залы ожидания для детей, путешествующих группами.

В Генпрокуратуре добавили, что за два последних года взыскали с авиакомпаний 350 тыс. руб. в пользу несовершеннолетних за неисполнение обязательств при перевозках.

Старая проблема

Сейчас большинство авиакомпаний указывают в правилах перевозок, что родителям и детям могут выделить места рядом друг с другом при наличии свободных мест рядом.

На проблему рассаживания родителей и детей в самолетах в 2019 году обращали внимание в партии ЛДПР. Тогда 23-летний депутат Госдумы Василий Власов предложил главе Минтранса Евгению Дитриху запретить авиакомпаниям при распределении мест в самолете сажать членов семьи отдельно.

В феврале 2022 года в Совете Федерации выступали с идеей изменить правила воздушных перевозок пассажиров таким образом, чтобы одного из родителей с ребенком до 12 лет обязательно размещали на борту самолета на соседних креслах.

25 октября комик Илья Соболев сообщил, что его жену Наталью пытались выгнать из самолета с грудным ребенком. По словам артиста, из-за ошибки сотрудники авиакомпании привязали его грудного сына Ивана к нему в эконом-класс, а не к супруге, которая летела в бизнесе. Во время полета бортпроводник попросил убрать ребенка от матери. Соболевым предложили покинуть самолет или жене пересесть в эконом. В итоге Соболевы смогли договориться с бортпроводниками.