Новые возможности. Заработала общероссийская платформа наставничества

Указом президента 2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Одним из важных его итогов стал запуск специальной платформы, которая объединит наставников и профильные организации из самых различных сфер и сделает для обычных граждан путь по их поиску простым, понятным и эффективным. Для того, чтобы пополнить копилку своих навыков и компетенций, перенять опыт от профессионалов, придать ускорение личностному и карьерному росту, достаточно выбрать среди сервисов экосистемы Добро.рф вкладку Наставничество и изучить каталог специалистов, которые готовы протянуть руку помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В последние несколько лет мониторинги гражданского общества в России неизменно фиксируют запрос на общественную активность со стороны многих людей. Поэтому так важно своевременно предлагать инструменты, которые позволяют не только реализовать эту потребность, но и объединяют единомышленников и формируют прозрачную понятную систему. Именно по этому принципу работает портал Добро.рф — экосистема, выстроенная вокруг добрых дел, где все неравнодушные могут найти возможности для помощи, а лидеры общественно значимых инициатив — желающих помочь.

В этом году копилку разделов сайта пополнила новая вкладка — «Наставничество». Новое направление стало ответом на запрос со стороны россиян. Согласно статистике, больше 400 тыс. пользователей ежемесячно ищут в интернете возможность стать наставником или хотели бы получить наставническую помощь.

«Один из важных результатов завершающегося Года наставника: в экосистеме Добро.рф запущена платформа, которая объединит наставников и профильные организации. Наставничество — социальный институт, который сопровождает всю историю человечества. Его сила в том, что вместе со знаниями наставник передает свой уникальный жизненный опыт, культуру, нравственные ориентиры. Неформальная передача знаний работает быстрее формальной — минута личного разговора может дать больше, чем часы поиска в Википедии», — комментирует председатель комитета Государственной думы по молодежной политике, руководитель платформы Добро.рф Артем Метелев.

Рука помощи

Применение наставнических практик имеет продолжительную историю. Это тот случай, когда результат передачи опыта и знаний может удивить: живая коммуникация, построенная на взаимном интересе, эффективнее и быстрее ведет к успеху. В 2023 году сфера наставничества в России получила новый импульс для развития. Новый подъем связан с вниманием к проблемам наставничества и желанием вывести их практику на новый масштабный уровень. На платформе Добро.рф, где был запущен сервис для наставников, уже размещено более 2,5 тыс. проектов в различных направлениях. Так, можно найти наставника для молодых специалистов или начинающих предпринимателей, наставников для детей-сирот, студентов, детей в трудной жизненной ситуации. Отличники или студенты могут помочь школьникам, не справляющимся с каким-то сложным предметом. НКО может помогать НКО.

Выбирать наставника нужно в соответствии с направлением и опытом, ориентироваться можно, например, на оценки пользователей и другие параметры, которые предполагает анкета на сайте. Для того, чтобы связаться с наставником, нужно оставить заявку на сайте с четким запросом и ждать ее одобрения. Если все сложится и наставник будет готов к совместном работе, в системе будет создана ссылка на чат в VK Мессенджер для удобства коммуникации.

«У нас есть исторический шанс дать наставничеству такой же импульс для бурного развития, какой в свое время Год добровольца дал волонтерству. У волонтеров появилось собственное законодательство, которое совершенствуется год от года, своя мощная инфраструктура в офлайне и в онлайне, значимые меры поддержки. И как результат — количество добровольцев выросло в разы, а индекс доверия к ним в обществе — почти 90%. Стать волонтером сейчас быстро и комфортно благодаря платформе Добро.рф, и уже скоро мы сможем сказать, что добровольчество — норма жизни в России. Надеюсь, что нормой станет и наставничество», — комментирует Артем Метелев.

Территория добра

Сегодня ДОБРО.РФ — мощный инструмент для поддержки созидательной гражданской активности. В проекты наставничества, которые благодаря ИТ-сервисам, объединяют единомышленников из разных уголков страны, уже вовлечены тысячи человек. Кроме того, на платформе собраны образовательные курсы, методические материалы, исследования в этой сфере. Сервис интегрирован с программой лояльности и другими возможностями платформы ДОБРО.РФ, что также расширяет возможности пользователя.

Среди действующих программ наставничества есть самые разные направления, для различных категорий граждан. Так, для людей с инвалидностью работает проект «Шаг в профессию» (Москва). Он направлен на создание системы массовой подготовки квалифицированных специалистов с инвалидностью. Сегодня в проект вовлечено более 700 человек из 34 городов России и 8 стран мира. В 2024 году «Шаг в профессию» обещает запустить платформу по инклюзивному трудоустройству, на который будет размещен образовательный контент для людей с инвалидностью.

Для школьников работает Ассоциация наставников олимпиадного движения из республики Башкортостан. В качестве наставников в проекте выступают студенты, которые готовы предложить свою помощь и поддержку ребятам, интересующимся олимпиадным движением. Такая работа особенна ценна, поскольку создает созидательное пространство для увлеченных школьников и вселяет в них уверенность. В рамках проекта уже было охвачено более 5000 школьников, ребята получили 500 дипломов всероссийских олимпиад. В 2023 году школьник из Башкирии стал золотым медалистом Международной Менделеевской олимпиады, обойдя участников из 22 стран.

Еще один важный социальный проект — «Возраст — не помеха» (Кировская область). Его задача заключается в поддержке пожилых людей силами подростков, которые выступают в качестве волонтеров. Ценность такой работы еще и в том, что это могут быть ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Такая коммуникация разных поколений создает важный жизненный опыт для всех, обогащает и показывает, что бумеранг добра работает.