«Мама, я на грани!» Как взять ситуацию под контроль?

Представьте песочные часы. Каждая песчинка — негативная эмоция, случившаяся в течение дня. За сутки их набежит ни один десяток, а за месяц — сложно и сосчитать. Наша психика устроена таким образом, что мы имеем ресурс и силы, чтобы сбросить с плеч груз накапливающихся сиюминутных и гнетущих глобальных проблем. Но что делать, если тревожность приводит к истощению, при котором адаптивные механизмы исчерпывают себя? Как справиться со стрессом, когда лавина негатива уносит за собой и лишает точки опоры?

Стресс — постоянный спутник в современном мире. Ежедневно он стучит в висках: все будет плохо, ты не сможешь, не успеешь, все бессмысленно. Соседи затопили, такси приехало поздно, презентация на работе не понравилась начальству, а тут еще и ребенок получил очередную двойку. Промозглая погода и забытый зонт — и, кажется, не осталось сил, чтобы улыбнуться и подумать о чем-то хорошем. Тревога и депрессия терпеливо ждут, чтобы заявить о себе. И несмотря на доказанную опасность ментальных расстройств россияне по-прежнему беспечны, когда речь идет о стрессе и реакции организма на тревожные звоночки.

Ментальная ловушка

Наталья из Москвы, получив повышение на работе, стремилась успеть все и сразу и в этой гонке не заметила, как стресс стал накапливаться и отражаться на здоровье. Она признается, что недооценивала степень проблем. «Я получила ответственную позицию, о которой мечтала. Но это прибавило стресса: сработал синдром самозванца, я стала сомневаться в своих силах, была недовольна запуском проекта и командой, тревожные мысли не давали заснуть. Я постоянно была в плохом настроении, чувствовала, что теряю продуктивность, перестала следить за своим питанием и режимом в целом. Сил на другие сферы жизни не оставалось. Я поняла, что загнала себя в ловушку: я стала жить в состоянии перманентного стресса и тревоги. Надо было срочно брать себя в руки», — отмечает Наталья.

Ее пример показателен: негатив накапливается как снежный ком и сложно предсказать, какая песчинка станет последней перед сходом лавины. Раздражительность и тревожность многие списывают на дурной характер, отсутствие интереса к новому дню объясняют банальной ленью. В жизни каждого человека есть источники постоянного стресса, но в силу индивидуальных особенностей организма то, что для одного является тяжелой психологической травмой, для другого — небольшая житейская неприятность. Однако механизмы приспособления, которые запускает организм в ответ на стресс, при длительном воздействии могут привести к истощению резервов и развитию тяжелых заболеваний. Поэтому нельзя, чтобы стрессовая нагрузка становилась чрезмерной. А тем более недопустимо, когда она наносит вред здоровью и сказывается на качестве жизни.

В шаге от депрессии

Длительное нарастающее нервное напряжение ломает иммунитет и лишает организм естественной защиты. При сильных негативных переживаниях в кровь выбрасывается кортизол — гормон стресса. Он вовлечен во многие жизненно важные процессы организма. Отклонение от нормы, особенно при условии, что уровень кортизола зашкаливает, — серьезный повод для беспокойства и причина запланировать визит к врачу.

У стресса есть три стадии. Принято считать, что изначально человек под влиянием неблагоприятных факторов начинает испытывать тревогу. Для ее подавления организм задействует свои ресурсы, которые помогают преодолеть сложный этап и выйти из стрессового состояния победителем. Если же справиться со стрессом не удается, и он постоянно напоминает о себе, можно говорить о второй стадии — адаптации, отличающейся повышенным сопротивлением со стороны организма. Третья стадия характеризуется истощением и наступает у тех, кто не смог по каким-либо причинам справиться со стрессом самостоятельно. Их реакции становятся патологическими, часто сопровождаются нарушением сна, ухудшением работы психических функций, повышенным мышечным тонусом, быстрой утомляемостью и т.д.

В каждом случае нужно внимательно прислушиваться к себе и своевременно помогать организму. Тревога может существовать как сама по себе, так и быть спутником других ментальных проблем, например, депрессии, лечение которых ни в коем случае нельзя запускать. Тревога – заболевание, и лечить его необходимо под присмотром специалиста, который правильно установит диагноз и примет решение о назначении наиболее подходящего в каждом конкретном случае препарата. Так, многим пациентам назначают лекарства, которые действуют как мягкое седативное и противотревожное средство. Они помогают наладить сон, который обычно нарушается при тревоге, снизить избыточное возбуждение и нервозность. Важно помнить, что решение о медикаментозном лечении принимается исключительно врачом. Поскольку зачастую нужна терапия сочетанием нескольких лекарственных средств, например, противотревожных и антидепрессантов. Лечение потребует длительного времени, и еще до его начала необходимо принять решение полностью доверять врачу: не отменять терапию самостоятельно, как только станет лучше.

Рецепт от стресса

До 70% россиян признают, что им знакомо тревожное состояние. Национальный индекс тревожности КРОС за первый квартал 2023 года показал, что у людей стремительно растет количество страхов. Это в том числе отражается в их постах в социальных сетях.

Показатель высокого уровня тревожности в России подтверждают и результаты исследования аналитической компании AlphaRM за первые восемь месяцев 2023 года, которые свидетельствуют о росте популярности противотревожных препаратов. Так, объем аптечных продаж этой категории вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 3,1 млрд рублей. Самым продаваемым препаратом за первое полугодие 2023 года стал Тералиджен (35,0%), на втором месте — Грандаксин (23,1%), на третьем — Хлорпротиксен (13,7%). То есть у пациентов есть серьезная обеспокоенность своим состоянием, и они вынуждены обращаться к медикаментозной помощи, свидетельствует статистика.

«Если бы еще год назад сказали, что я вынуждена буду обратиться к психотерапевту из-за стресса, я бы рассмеялась в ответ. Но в какой-то момент мне стало не до смеха. Я настолько загнала себя, что мой организм сломался. Я стала раздражительной, агрессивной, тревожной, не хотела выходить из дома, не могла уснуть, просыпалась в течение ночи. Мне нужно было, чтобы меня оставили в покое, чтобы все исчезли. Я отключила телефон, а когда близкие пытались меня расшевелить, срывалась на них. Муж дал мне время разобраться в себе, а когда понял, что все серьезно, повел к врачу», — отмечает Елена. Она прошла курсы психотерапии и физиотерапии, а также получала медикаментозное лечение, назначенное специалистом.

Людям со схожими симптомами, она рекомендует не затягивать визит к специалисту: «Нужно думать прежде всего о себе. Нужно жить, а не существовать. Если вам нужна помощь, то чем быстрее вы ее получите, тем легче будет возвращение к нормальному ритму жизни».