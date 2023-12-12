Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дженнифер Энистон рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри

Актриса Энистон призналась, что Перри писал ей о счастье в последние дни жизни

close
100%
imdb.com

Актриса Дженнифер Энистон в беседе со своей коллегой Риз Уизерспун для издания Variety рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри (1969-2023).

По словам Энистон, она переписывалась с коллегой по сериалу «Друзья» незадолго до того, как его не стало, и он рассказывал ей о своем счастье.

«Он бросил курить. Приводил себя в форму. Он был счастлив. Смешной Мэтти, я же переписывалась с ним буквально тем утром. У него ничего не болело, он не страдал, он был счастлив», — говорит звезда.

54-летняя Энистон уточнила, что ее друг не начал снова употреблять наркотики в последние дни жизни.

«Хочу, чтобы люди знали: он вел здоровый образ жизни, он выздоравливал. У него была цель», — сказала Энистон, добавив, что очень скучает по Перри.

Ранее актриса Джулия Робертс впервые высказалась о трагедии с Мэттью Перри.

Ранее экс-участница «Ленинграда» рассказала, почему пошла на терапию после ухода из группы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами