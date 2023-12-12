Дженнифер Энистон рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри

Актриса Дженнифер Энистон в беседе со своей коллегой Риз Уизерспун для издания Variety рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри (1969-2023).

По словам Энистон, она переписывалась с коллегой по сериалу «Друзья» незадолго до того, как его не стало, и он рассказывал ей о своем счастье.

«Он бросил курить. Приводил себя в форму. Он был счастлив. Смешной Мэтти, я же переписывалась с ним буквально тем утром. У него ничего не болело, он не страдал, он был счастлив», — говорит звезда.

54-летняя Энистон уточнила, что ее друг не начал снова употреблять наркотики в последние дни жизни.

«Хочу, чтобы люди знали: он вел здоровый образ жизни, он выздоравливал. У него была цель», — сказала Энистон, добавив, что очень скучает по Перри.

Ранее актриса Джулия Робертс впервые высказалась о трагедии с Мэттью Перри.

Ранее экс-участница «Ленинграда» рассказала, почему пошла на терапию после ухода из группы.