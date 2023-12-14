«На Родине не чужие»: как Ленинградская область помогает ДНР

Ленинградскую область и Донецкую народную республику уже не первый год сильно связывают не только гуманитарные, но и деловые отношения, которые недавно вступили в новую фазу. О рабочем визите губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в ДНР, о том, как сотрудничество этих российских регионов выходит на новый уровень и почему многие инфраструктурные объекты на освобожденных территориях называют ленинградскими, — в материале «Газеты.Ru».

У Ленобласти в ДНР много дел

С лета прошлого года Ленинградская область восстановила свыше 170 инфраструктурных объектов в Енакиево и Мариуполе — садиков, школ, жилых домов, инженерных коммуникаций и дорог. А поскольку, по оценке Минстроя, ленинградские строители одни из лучших, им доверяют все новые и новые объекты. Так, в 2023 году Ленинградская область приступила к восстановлению значительной части Макеевки — 48 домов, включая 11 корпусов больницы.

В Енакиево ленинградцы трудятся на 85 инфраструктурных объектах, среди которых школы, детские сады, жилые дома, объекты транспортного, дорожного, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Здесь, первой среди других субъектов РФ, для значительного улучшения экологической обстановки Ленобласть построила новые модульные очистные сооружения. На конец декабря в Енакиево общая готовность работ достигла 92%, хотя не прекращающиеся артобстрелы ВСУ все время добавляют новые задачи. В Мариуполе ленинградцами восстановлено 19 объектов, включая жилые дома, спортивный комплекс, объекты исторического и культурного значения.

Ленинградские специалисты уже приступили к работе на новых объектах, которые навестил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время своего рабочего визита в ДНР. «Ленинградцы все, что обещали, в Мариуполе сделали. И продолжаем делать: сегодня мы как раз были в техническом училище, это новый объект, который нам передали для восстановления», — подчеркнул он. По его словам, конструктив уже полностью восстановлен, ведутся отделочные работы, а к сентябрю 2024 года здесь должны учиться студенты. «Мы не уходим из Мариуполя, мы здесь остаемся работать в «ленинградском квартале», готовы брать новые объекты. У нас прямой договор о сотрудничестве с Донецкой народной республикой на ближайшие годы», — отметил он.

Объем задач колоссален

Во время недавнего рабочего визита губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в Донецкую народную республику одной из важнейших в повестке стала встреча с главой ДНР Денисом Пушилиным для подписания нового соглашения об оказании шефской помощи «19-му муниципалитету 47-го региона» — городу Енакиево и микрорайону Мариуполя. В документе отдельными статьями закреплены вопросы сотрудничества и содействия, которое Ленобласть будет оказывать Енакиево и Мариуполю.

В подшефном Енакиево сотрудничество будет происходить в самых различных сферах. Это и промышленность, и малое и среднее предпринимательство, наука и образование, молодежная политика, добровольчество и волонтерство, охрана здоровья, соцзащита, культура и искусство, АПК и местное самоуправление. В Мариуполе регионы совместно займутся прежде всего восстановлением объектов коммунальной, инженерной, жилой и иной инфраструктуры на территории города.

Александр Дрозденко так прокомментировал эту встречу: «У Ленобласти в ДНР много дел. С Денисом Пушилиным согласовали все хозяйственные вопросы, закрепленные за областью. Скажу, что мы добились главного: люди в ДНР поверили, что они в России, на родине, не чужие».

А для самореализации инвалидов «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» из Ленинградской области подписал соглашение с Приазовским государственным техническим университетом Мариуполя для тиражирования региональной инновационной модели комплексного сопровождения граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в сфере профессиональной и социальной реабилитации.

«Объем задач колоссален, как и ответственность, которую мы на себя берем. Мы хотим разделить опыт региональной модели и наши наработки с подведомственными учреждениями Приазовского государственного технического университета, с вашими колледжами, поделиться нашими подходами и видением, — подчеркнула директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко в своем обращении к сотрудникам университета. — Люди, которые проходят курсы профессионального обучения на базе нашего центра — это гордые и самодостаточные люди, которые адаптировались к своим новым жизненным условиям, они хотят и могут работать и быть полезными».

Особое отношение Ленобласти

В День Конституции в новых российских регионах прошло торжественное вручение первых паспортов РФ под исполнение российского гимна. Глава Ленинградской области вручил их юным жителям Мариуполя. «У нас в Ленинградской области есть добрая традиция — в государственные праздники вручать паспорта молодым гражданам России, ребятам, которым исполняется 14 лет. Сегодня — День Конституции, которая дает нам права и свободы, возлагает ответственность, гарантирует возможности для развития нас и нашей страны в целом», — отметил глава региона. Он пожелал юным россиянам счастья и открытия новых возможностей в России.

А в ответ на поступившую из Мариуполя просьбу к руководству Ленобласти о виолончели для юного музыканта, инструменты привезли для всего коллектива детского симфонического оркестра: скрипки, виолончели, пюпитры и новогодние подарки. «Так уж вышло, что к детским музыкальным школам на Донбассе в Ленобласти особое отношение», — прокомментировал этот подарок Александр Дрозденко.

Ленинградские специалисты построили в Карло-Марксово самые современные канализационные очистные сооружения на Донбассе. Во время своего визита Александр Дрозденко высоко оценил их работу: «Помогли подшефному городу существенно повысить качество водоснабжения и водоотведения. Два комплекса, общей мощность 1000 кубометров в сутки, справляются с очисткой всех стоков из Карло-Марксово — это доказали пробные и технические пуски».

Установку модульных очистных сооружений серии «ДекаПроф» выполнила ленинградская компания «Дека», применив инновационную технологию очистки стоков с использованием мембранных биореакторов, которая выручает при ограниченности места для строительства очистных сооружений. Губернатор Ленинградской области также рассказал, что предусмотрено автоматическое управление технологическим процессом, а передача информации о состоянии технологического оборудования (диспетчеризация) тоже осуществляется с помощью беспроводной связи.

Глава региона пообщался с ленинградскими коммунальщиками и строителями, которые восстанавливают в Енакиево разрушенные ураганом кровли жилых домов и социальных объектов, сейчас в работе — более 50 крыш. За помощь в сфере ЖКХ местные власти вручили медаль за заслуги перед городом председателю комитета по ЖКХ Ленинградской области Александру Тимкову. Александр Дрозденко подчеркнул, что Ленобласть настроена очень серьезно: «Мы пошли не за показухой, не за какими-то знаковыми объектами. Наша задача через два-три года привести город Енакиево в хороший ленинградский стандарт».

Как и в прошлые визиты, Александр Дрозденко привез на Донбасс гуманитарную помощь. Так, во время посещения рембата губернатор Ленинградской области передал бойцам дополнительные комплекты сварочного и компрессионного оборудования, автомобили для фронтовых техников и спецзащиту от фонда «Ленинградский рубеж». Также подарки получили в прифронтовом госпитале Донбасса, который уже называют «Ленинградским», так как санитарами и медсестрами там работают волонтеры из Ленобласти. В госпиталь привезли хирургические расходники и оборудование для оснащения операционных.