В Норвегии считают, что нашли кандидата на обмен Уилана или Гершковича Задержанный в Норвегии за шпионаж бразилец оказался россиянином Микушиным

«Ученый из Бразилии» во время суда в Норвегии признался, что он на самом деле гражданин России. Задержанный в ноябре прошлого года по подозрению в работе на спецслужбы РФ Михаил Микушин подтвердил, что использовал подложные документы, чтобы устроиться в университет Тромсё. В шпионаже он не признался. Местные СМИ предполагают, что власти США могут попытаться обменять россиянина на задержанных в России американцев Пола Уилана или Эвана Гершковича. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В октябре прошлого года в Норвегии задержали бразильца Жозе Ассиса Джамарриа по подозрению в шпионаже. Во время суда мужчина признался, что он на самом деле россиянин и его зовут Михаил Валерьевич Микушин, сообщает норвежская газета Verdens Gang (VG).

По предварительным данным, бразильский исследователь Жозе Ассис Джамарриа устроился работать в университет Тромсё. Утром 24 октября 2022 года он шел по пустынной заснеженной дороге в учебное заведение и был задержан. Несмотря на то, что обвиняемый сообщил о своем бразильском гражданстве, власти Норвегии посчитали его россиянином, осуществляющим разведывательную деятельность. Они отправили в российское посольство запрос с русским именем мужчины с просьбой подтвердить его личность, но тогда ответа не получили.

6 декабря во время суда в Осло обвиняемый признался, что он россиянин, после чего его впервые зарегистрировали под настоящим именем. Тогда полицейские вновь отправили в российское посольство РФ запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть личность мужчины.

«После того как Микушин подтвердил свою личность, российское посольство дважды связалось с ним», – сказал в беседе с VG представитель полиции Никлас Хафсмо.

Издание утверждает, что обвиняемый родился 19 августа 1978 года в России. Журналисты нашли заявку россиянина-бразильца о приеме на работу в университет Тромсё. С помощью этой личной информации они обнаружили аккаунты в российских соцсетях с фотографиями мужчины. Тогда журналисты пропустили снимки через программу распознавания лиц и нашли российские водительские права обвиняемого. Они также выяснили, что Микушин прописан в доме, «предназначенном для офицеров ГРУ (главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации)».

«Он признает, что является Михаилом Валерьевичем Микушиным, и признает, что предоставил неверный документ, удостоверяющий личность, органам государственной власти Норвегии при подаче заявления на проживание в стране», — сказала адвокат мужчины Марияна Лозич.

Юрист утверждает, что она рассказала обвиняемому о проводимом расследовании. Якобы именно после этого он назвал свое настоящее имя.

Микушин больше года находится под стражей. По решению последнего суда он проведет в заключении еще не менее восьми недель.

Обмен на американцев

По данным VG, власти США хотят вернуть двух американцев, которые находятся под арестом в России. Норвежские журналисты считают, что в американских тюрьмах нет нужных людей для такого обмена. Тогда власти связались со своими союзниками, в том числе с Норвегией, чтобы обменять их заключенных россиян на американцев. В материале издания предполагается, что для этой цели, возможно, подойдет Микушин.

«У меня нет информации об этом, это происходит на другом уровне», – сказал полицейский Никлас Хафсмо, отвечая на вопрос, возможна ли экстрадиция Микушина в обмен на американских граждан.

Известно, что власти США хотят вернуть осужденного за шпионаж Пола Уилана и обвиняемого по аналогичному делу Эвана Гершковича. В начале декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что американские власти предоставили российской стороне новое предложение для освобождения этих граждан, но Россия его отклонила, передает ТАСС.

«Мы сделали ряд предложений с целью обеспечить их освобождение, и мы всегда публично заявляли об этом, отказываясь раскрывать детали. Это было новое предложение, переданное в последние недели. Это было существенное предложение, и оно было отвергнуто Россией», — добавил Миллер.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отказался комментировать происходящее, сообщало РИА Новости.

За что арестовали американцев?

В декабре 2018 года в одном из московских отелей задержали американца Пола Уилана — бывшего морского пехотинца с гражданствами Великобритании, Ирландии, Канады и США — за проведение шпионской акции. В июне 2020 года российский суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы. Уилан свою вину отрицает, американская сторона также считает, что его задержали незаконно.

По данным CNN, в августе американец связался с госсекретарем США Энтони Блинкеном и даже угрожал ему расправой, если власти страны не поспособствуют его освобождению. Уилан переживает, что про него могут забыть среди «других геополитических проблем». Блинкен заверил осужденного, что работа по его освобождению ведется в усиленном режиме. Уилан заявил, что Россия считает его как «высокоценного человека», поэтому они хотят кого-то ценного взамен.

В марте в Екатеринбурге задержали корреспондента американского издания Wall Street Journal Эвана Гершковича «при попытке получения секретных сведений». По данным сотрудников правоохранительных органов, журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». В его отношении возбудили уголовное дело о шпионаже, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Свою вину журналист не признает.

Переговоры об освобождении Гершковича ведутся, но «в полной тишине». СМИ сообщали, что американца могли обменять на обвиненного в шпионаже российского хакера Владимира Дунаева, которого экстрадировали в США из Южной Кореи, но этого сделано не было.

Тем не менее успешные случаи обмена заключенных между Россией и США все же были совсем недавно. Так, в 2022 году американца Тревора Рида (задержан за нападение на полицейских) обменяли на россиянина Константина Ярошенко, а американскую баскетболистку Бриттни Грайнер (контрабанда наркотиков) на россиянина Виктора Бута.