20 лет колонии строгого режима. Челентано добавили срок за убийство Филиппа Суд приговорил красноярского экс-депутата Быкова к 12 годам по делу об убийстве

Кировский районный суд Красноярска приговорил бывшего бизнесмена и политика Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы по делу об убийстве. Установлено, что в 1994 году по заказу Быкова три киллера выследили в Красноярске «авторитета» Владимира Филиппова, который только освободился из колонии и хотел занять место «смотрящего» в регионе. Это уже третий приговор в отношении 63-летнего Анатолия Быкова, теперь ему придется сидеть 20 лет. Его адвокат, впрочем, уже заявил о намерении обжаловать приговор. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Кировский районный суд Красноярска приговорил экс-депутата Анатолия Быкова к 12 годам лишения свободы за подстрекательство и организацию убийства «авторитета» Владимира Филиппова (по кличке Филипп). Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

По версии суда, Быков поручил убить Филиппа Вилору Струганову (Паша Цветомузыка) в 1998 году. Тот вместе с двумя сообщниками — Александром Живицей (Буль) и Игорем Еловским (Елка) — два дня выслеживали «потенциального конкурента» Быкова в криминальной среде.

В ночь с 17 на 18 июня 1998 года около дома №187 по улице Тимошенкова в Красноярске киллеры шесть раз выстрелили в Филиппова из двух газовых пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами. «Авторитет» скончался.

По версии прокуратуры, Быков пошел на преступление, «действуя из личных неприязненных отношений, а также в целях усиления своего влияния в криминальном мире».

Ngs24.Ru пишет, что 48-летний Филипп в 1998 году освободился из мест лишения свободы и сразу попытался создать свою «бригаду» и занять место «смотрящего» в Красноярском крае.

«В восьмидесятых годах он был самым авторитетным преступником в Красноярске и, выйдя на свободу, мог составить большую конкуренцию Быкову», — поясняет издание.

Свой срок Быкову придется отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне 7 миллионов рублей.

Быков увидел возвращение в 1930-е

На заседание суда Анатолий Быков пришел в спортивном костюме, на спине которого вышита надпись «СССР», а на груди размещен герб этого государства. Он держался бодро, много улыбался и с удовольствием общался с представителями прессы и своими сторонниками, присутствовавшими в зале суда.

«Некоторые хотят вернуть 30-е годы в России, но не получится», — сказал он.

В своих комментариях Быков намекал на политическую подоплеку дела.

«(Убийство Филиппова было выгодно) его друзьям. Кто для Быкова был Филиппов в 98-м году? Меня всю жизнь пытались выпихнуть на улицу власти, которые всячески ревновали меня прежде всего к народу. Вы прекрасно знаете, что они вместе взятые не могли выиграть у меня выборы. Вот только таким способом они со мной и разбираются», — сказал Анатолий Быков.

Его адвокат Алексей Прохоров сообщил о намерении обжаловать приговор.

«Я думаю, что мы докажем свою правоту в вышестоящих судебных инстанциях», — приводит слова юриста Ngs24.Ru.

Другие участники убийства Владимира Филиппова были осуждены ранее.

По трем делам уголовным набралось на 20 лет заключения

Это уже третий обвинительный приговор в отношении Анатолия Быкова.

В 2021 году присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об организации убийств коммерсантов Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году, которых Быков подозревал в организации покушения на самого себя. Суд установил, что 24 июля 1994 года нанятые Быковым киллеры из автомата Калашникова и пистолета ТТ изрешетили автомобиль, в котором находились Войтенко и Наумов, когда те попытались спастись бегством, догнали и расстреляли в упор. По этому делу суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В мае 2023 года Центральный районный суд Красноярска приговорил Быкова к 11 годам лишения свободы за подстрекательство к убийству бизнесмена Андрея Неколова, который отказался вести с ним совместный бизнес. Нанятый Быковым киллер выследил Неколова на улице, четыре раза выстрелил в него из пистолета ТТ, в том числе дважды в голову. Предприниматель скончался на месте.

Также в рамках этого дела суд изучал вопрос о назначении Быкову наказания за подстрекательство к покушению на убийство вице-президента региональной федерации бокса Андрея Грабовского, но подсудимый был освобожден от ответственности в связи с истечением срока давности.

С учетом приговора по двум этим уголовным делам общий срок заключения 63-летнего Быкова составит 20 лет.

Анатолий Петрович Быков (Толя Бык, Челентано) родился 17 января 1960 года в селе Еловка Иркутской области. В 1996 году вошел в совет директоров Красноярского алюминиевого завода, в 1998-м стал его председателем. С 1997 года регулярно избирался в заксобрание Красноярского края (в последний раз — в 2011-м).