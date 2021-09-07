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Общество

Дело о расстреле 1994 года: суд огласил приговор Анатолию Быкову

Красноярского бизнесмена Быкова приговорили к 13 годам колонии за организацию убийств

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Пресс-служба Красноярского краевого суда/РИА «Новости»
Суд приговорил красноярского бизнесмена и политика Анатолия Быкова к 13 годам заключения. Его признали виновным в организации двойного убийства 27-летней давности. Против предпринимателя дали показания исполнители преступления, включая криминального авторитета Владимира Татаренкова. В отношении Быкова расследуются еще два дела.

13 лет колонии

7 сентября суд Свердловского района Красноярска огласил приговор местному бизнесмену, бывшему депутату краевого законодательного собрания Анатолию Быкову, который ранее был признан коллегией присяжных заседателей виновным в преступлении по ст. 102 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием).

Государственный обвинитель в ходе прений требовал для 61-летнего Быкова наказание в виде 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. В итоге суд назначил бизнесмену 13 лет лишения свободы.

Вину Быков не признал. Как сообщил адвокат осужденного Алексей Прохоров, сторона защиты намерена подавать апелляцию на приговор.

«Я думаю, что в течение десяти суток мы подадим первоначальные апелляционные жалобы, чтобы застолбить срок обжалования. А затем дополнение будем подавать по мере ознакомления с протоколами судебных заседаний», — заявил юрист.

Обвинение же не намерено обжаловать решение суда. Представитель региональной прокуратуры пояснила РИА «Новости», что суд также удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о вынесении частных постановлений в адрес адвокатской палаты в связи с нарушениями закона, которые связаны с оказанием незаконного воздействия на суд присяжных заседателей.

Дело бизнесмена

Быков был задержан сотрудниками ФСБ и МВД России в мае 2020 года по подозрению в организации убийства. По версии следствия, в 1994-м у Быкова произошел конфликт с одним из членов его преступной группировки — 23-летним Александром Наумовым, который якобы был недоволен распределением прибыли от их деятельности.

Вскоре на Быкова было совершено покушение, и тот решил, что его организовал Наумов вместе со своим приятелем Кириллом Войтенко. После этого, как считали следователи, Быков приказал криминальному авторитету Владимиру Татаренкову их ликвидировать — Войтенко и Наумов были расстреляны, когда ехали на машине.

Один из исполнителей преступления Сергей Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, а его подельник Владимир Чучков до сих пор находится в розыске Интерпола. Татаренкова же удалось задержать только в 1999-м в Греции, где его приговорили к 14 годам заключения, а в 2010-м экстрадировали в Россию. В Москве Татаренкову дали 13 лет тюрьмы за двойное убийство, а к концу своего срока он дал показания против Быкова и вышел на свободу, утверждая, что не был причастен к убийству Наумова. На очной ставке с Быковым Татаренков, Чучков и Бакуров подтвердил свои показания, ставшие поводом к задержанию бизнесмена.

В ходе обысков по адресу проживания Быкова были обнаружены фотоматериалы, относящиеся к делу, утверждали в СК. Его арестовали и заключили под стражу 8 мая прошлого года. Бизнесмену также предъявили обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Предполагается, что только с мая по июль 1994 года группировка Быкова убила восемь человек и тяжело ранила одного. В отношении Быкова также ведется расследование о подстрекательстве к совершению убийства по найму; подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму; уклонении физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере и подозрению в организации преступного сообщества.

Кто такой Быков

В 90-х бизнесмен Быков, помимо председательства в совете директоров Красноярского алюминиевого завода, активно принимал участие в политической жизни края. Был депутатом Назаровского городского Совета, позднее — Законодательного собрания Красноярского края. На протяжении политической карьеры неоднократно баллотировался в Госдуму, но, по разным причинам ни разу не был избран.

Была у Быкова и криминальная репутация. В СМИ его называли самым влиятельным человеком в преступном обществе Красноярского края и главным криминальным авторитетом Сибири.

По информации из открытых источников, бизнесмен имел прозвища «Толя-Бык» и «Челентано». Главным соратником Быкова считался Татаренков — они, как предполагают СМИ, в начале 90-х контролировали практически все казино, автосервисы и гостиницы Красноярска. Лица из окружения Быкова, по сведениям «Новой газеты», причастны к убийству по меньшей мере 20 человек. Группировка была замечена в связях с другими преступными группами, в том числе в конфликтах, решались они по большей части силовыми методами.

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