В Киеве затопило метро. Советник Кличко обвинил Януковича В Киеве закрыли шесть станций метро из-за подтопления тоннеля

Часть киевского метро срочно перекрыли из-за подтопления: в одном из тоннелей вода полилась на пути. В потолке перегона образовались большие трещины, а метро в этом месте проходит через пойму реки. Проблема существует уже неделю, но власти до последнего не закрывали движение. В офисе киевского мэра Виталия Кличко обвинили в ЧП экс-президента страны Виктора Януковича.

Шесть станций синей ветки киевского метро, от «Теремков» (конечная) до «Демеевской», экстренно перекрыли в первой половине дня 8 декабря, сообщила городская администрация (КГГА) в Telegram. Она уточнила, что причина в «техническом состоянии тоннелей».

«Специалисты исследуют причины аварийной ситуации. <...> Предварительно, восстановительные работы продлятся около шести месяцев и будут проводиться на поверхности [не внутри метро]», — указала администрация.

В потолке тоннеля станции «Демеевская» обнаружили трещины, пишет издание «Страна.ua». На рельсы полилась вода, есть угроза обрушения перегона. «Нарушена герметизация тоннеля, <...> [течет] буквально ручей воды с песком, <...> который будет еще больше повреждать слабые места тоннеля», — сообщила общественная инициатива «Пассажиры Киева».

Видео подтопления выложила в соцсети депутат городского совета Киева Ксения Семенова. Она заявила, что проблема существует уже неделю и только ухудшается, а точные причины подтопления до сих пор не установлены. Городская администрация за несколько часов до ЧП сообщила, что закроет участок «Теремки» – «Демеевская» на ремонт, однако сделать это планировалось 9 декабря.

Прокуратура Подольского района Киева начала расследовать подтопления тоннеля как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч.2 ст. 367 УК Украины).

Пока метро не работает, киевская власти пустили по маршруту дополнительный наземный транспорт — 22 автобуса и пять троллейбусов. Городская администрация заявила, что они смогут перевезти даже больше людей, чем обычно пропускал закрытый участок.

Кто виноват

Метро Киева на аварийном участке проходит через пойму реки Лыбедь. Перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» сооружались в 2008 – 2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях, при искусственном водоснижении, отмечает «Страна.ua». Инициатива «Пассажиры Киева» указала, что отрезок «Демеевская» – «Лыбедская» был проблемным еще при СССР.

«В советские времена [тут] произошла авария из-за сложных обводненных грунтов, что заморозило строительство на долгие годы», — указало объединение.

По данным «Страна.ua», сейчас есть три версии случившегося. Тоннель могли изначально сделать с нарушениями техники безопасности, либо проблему вызвала «активность» реки, а может быть, дело в «плавунах» — сильно пропитанных водой грунтах.

Советник мэра Киева Виталия Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что виноваты бывшие президент и премьер-министр Украины Виктор Янукович и Николай Азаров. Чиновник отметил, что закрывшиеся станции 10 лет назад открывали «крепкие хозяйственники» Янукович и Азаров».

«Банда Януковича пришла к власти в 2010 году, и им нужно было показать быстрый результат — срочно открыть станции метро. <...> На бумаге, вероятно, все было «ок», но мы же понимаем, что главное отчитаться», — написал советник мэра в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Белоцерковец добавил, что политикам «было пофигу» на то, что они не успели сделать надлежащую гидроизоляцию тоннелей. Предстоящая экспертиза покажет, насколько «начудили Янукович, Азаров и Ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции», резюмировал советник.