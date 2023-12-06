Зимние приключения в Северной столице

Почему Санкт-Петербург обязательно стоит посетить зимой
Зима в Петербурге обладает уникальным очарованием, снежный город воплощает уют и таинственность, по-особому раскрывая свою удивительную красоту. Узкие, покрытые льдом каналы загадочно мерцают под светом уличных фонарей, превращаясь в настоящее зеркало для заснеженных фасадов известных петербургских дворцов и мостов, а знаменитый Невский проспект, украшенный праздничной иллюминацией, превращается в совершенно волшебное, по-настоящему праздничное место. Все это создает ощущение сказочного города, в котором зима — это не холод, а повод влюбиться в него заново.
Санкт-Петербург зимой предлагает своим гостям уникальное путешествие в атмосферу этого волшебного города, окутанного инеем и историей. В это время года абсолютно все сокровищницы культурных кладовых города на Неве приобретают особый характер, привлекая тех, кто по-настоящему ценит уединение и подлинную красоту. Посещение Северной столицы зимой – это большое количество сезонных удовольствий, которые этот город щедро дарит всем своим гостям.
Петербургские катки
Зимой в Петербурге работает множество катков, как крытых, так и открытых. Крытые площадки есть в Таврическом саду, на арене «Пулковские высоты». Однако для того, чтобы окунуться в атмосферу настоящего зимнего праздника, мы рекомендуем посещать открытые катки.
Большой по площади каток на свежем воздухе в Санкт-Петербурге находится в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Каждый год здесь работает большой каток с натуральным льдом и малый каток с искусственным льдом. В преддверии Нового года в центре большого катка ставят елку и украшают площадку гирляндами. После катания здесь можно приятно прогуляться по живописному зимнему парку.
Покататься в окружении гирлянд с видами на Финский залив можно на «Флагштоке» и «Севкабеле». Еще один атмосферный каток под открытым небом заливают в «Новой Голландии», где зимнее арт-пространство, заполненное большими елочными шарами, снежинками и инсталляциями театральных персонажей, погружает вас в чудесную рождественскую сказку. В Никольских рядах открыт каток площадью 600 квадратных метров. Причем здесь можно даже поиграть в керлинг или айс-мини-гольф.
Коньки брать с собой в Петербург не обязательно – на всех петербургских катках их можно взять напрокат.
Снежные парки
Если вы или ваши дети любите зимние забавы, вам обязательно стоит посетить один из снежных парков Петербурга. Например, на «Пухтоловой Горе» — легендарный парк, существующий с 19 века, где атмосферу уюта и тепла создает сама история. Здесь можно покататься на лыжах, сноуборде и даже на собачьих упряжках среди елей с белыми шапками по прекрасному снежному лесу, а потом вкусно пообедать в местном кафе.
Горки и аренда санок, ледянок и ватрушек есть также в парке «Екатерингоф» и в Московском парке Победы. Кроме того, парк «Екатерингоф» славится своей архитектурной красотой, например, каменным мостом через реку и озером с лебедями. Более крутые склоны для катания на санках и снегоходах можно найти еще в одном знаковом петербургском месте – в Шуваловском парке.
Все снежные парки Петербурга созданы для веселья и радости, а зимние забавы в них – это отличный способ провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь свежим воздухом, интересными активностями и богатой историей мест.
Рождественские ярмарки
Рождественские ярмарки в Петербурге – это не просто событие, а часть волшебной ткани городской истории, которую невозможно упустить, когда декабрь окутывает город на Неве своим праздничным настроением. Три волшебные площади, Манежная, Дворцовая и Московская, становятся местом встречи с весельем и увлекательными событиями. Манежная площадь превращается в сладкое королевство Конфетенбурга, где сказочные персонажи из «Щелкунчика и мышиного короля» оживают, наполняя воздух волшебством. 9 декабря станет началом этого чарующего праздника. Дворцовая площадь приглашает гостей с того же числа, а Московская – после 22 декабря.
Однако не только центральные площади наполнятся новогодней сказкой. В «Никольских рядах» и «Новой Голландии» зазвучат колокольчики рождественских базаров, придавая городским улицам особый колорит. А для ценителей необычных мест «Севкабель Порт» приготовил новогодний поп-ап маркет, который будет проходить с 28 декабря по 8 января. Здесь каждый посетитель обнаружит нечто особенное, ведь выбор подарков ручной работы - всегда процесс очень теплый и неповторимый. Так что готовьте теплые варежки и отправляйтесь на петербургские ярмарки, чтобы окунуться в атмосферу веселья, волшебства и непередаваемого праздничного настроения с особым, магическим петербургским оттенком.
Зимние фестивали
Петербург поддерживает статус культурной столицы страны вне зависимости от времени года. Зимой здесь традиционно проводится много тематических фестивалей. Так, со 2 по 10 декабря в городе проходит Международный фестиваль пряничного искусства «Мир пряника» с выставками, интерактивными программами, мастер-классами, квестами, тематическими фотозонами, кулинарными шоу и дегустациями. 9 и 10 декабря на Дворцовой площади состоится мультимедийное шоу в честь дня рождения Эрмитажа. Сценой для грандиозного светового спектакля станут фасады Главного штаба и Штаба конногвардейского полка.
Любителей классического искусства обязательно порадует ХХIII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», который пройдет с 14 по 24 декабря и будет посвящен памяти выдающегося дирижера Юрия Темирканова. Здесь зрители смогут услышать шедевры классической музыки. Как всегда, на суд зрителей будут представлены нестандартные экспериментальные постановки новых театров, театров-студий и театральных объединений.
Также ежегодно в Петербурге зимой проводятся фестивали снежных и ледовых скульптур, создающих атмосферу прекрасной зимней сказки.
Театральные маршруты зимы
Зима – идеальное время для похода по легендарным театрам Петербурга. В это время года полноценно в ежедневном режиме в культурной столице работают сотни театральных площадок. Среди них – классические театры оперы и балета, драматические и музыкальные театры, театры кукол, дворцы культуры и известные исторические дворцы. Поэтому гости города имеют прекрасную возможность посетить не только именитые и прославленные Мариинский театр, БДТ имени Товстоногова, Александринский театр драмы имени Пушкина, драматический театр имени Комиссаржевской, но и не такие известные, но заслуживающие внимания театральные коллективы. Например, вдохновляемый красотой города театр переосмысления жанров «Цех», экспериментальный театр «Особняк» или очень известный студенческий учебный театр «На Моховой».
Кроме того, Городским туристско-информационным бюро разработано шесть тематических маршрутов по театральному Петербургу: «Квартал Великолепных театров – в ритме Петипа», «По следам Комиссаржевской», «Театральный Квартал», «Опера в Санкт-Петербурге», «Классический балет есть замок красоты», «Квартал – вокруг площади Искусств». Информация об этих маршрутах опубликована на городском официальном туристском портале Visit Petersburg.
Маленькие петербургские музеи
Маленькие музеи Петербурга — это настоящие сокровищницы, наполненные удивительными историями. От музея самоваров, где каждый предмет рассказывает о роскоши русского чаепития, до музея «Петербург в миниатюре», в котором город воссоздан в карманном формате — эти уникальные места погружают в атмосферу красоты и знаний, каждая их экспозиция — это увлекательная история, рассказанная через предметы и формы. Зимой собрать пазл из маленьких петербургских музеев — особое удовольствие. Тепло и уют внутри сделают ваш визит еще более приятным, а атмосфера загадочности зимнего Петербурга добавит новые оттенки в восприятие экспозиций.
Музеи-квартиры Петербурга зимой — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу жизни великих личностей. Пройдите по комнатам квартир Достоевского, Пушкина, Набокова, Блока или Анны Ахматовой, ощутите их присутствие, и вы поймете, как их творчество связано с сегодняшним Петербургом. Необычность и разнообразие этих мест делают зимний визит в петербургские музеи увлекательным и запоминающимся. Подарите себе возможность открыть новые грани истории, насладиться искусством и провести время в уютных уголках этого прекрасного города. Зимой это сделать легче, поскольку нет таких очередей, как летом, нет лишней суеты.
Чтобы холодная погода не помешала вашему путешествию по культурным петербургским кладовым, необходима непромокаемая обувь и теплая одежда.