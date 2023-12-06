Зимние приключения в Северной столице

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Зимой в Петербурге работает множество катков, как крытых, так и открытых. Крытые площадки есть в Таврическом саду, на арене «Пулковские высоты». Однако для того, чтобы окунуться в атмосферу настоящего зимнего праздника, мы рекомендуем посещать открытые катки.

Большой по площади каток на свежем воздухе в Санкт-Петербурге находится в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове. Каждый год здесь работает большой каток с натуральным льдом и малый каток с искусственным льдом. В преддверии Нового года в центре большого катка ставят елку и украшают площадку гирляндами. После катания здесь можно приятно прогуляться по живописному зимнему парку.

Покататься в окружении гирлянд с видами на Финский залив можно на «Флагштоке» и «Севкабеле». Еще один атмосферный каток под открытым небом заливают в «Новой Голландии», где зимнее арт-пространство, заполненное большими елочными шарами, снежинками и инсталляциями театральных персонажей, погружает вас в чудесную рождественскую сказку. В Никольских рядах открыт каток площадью 600 квадратных метров. Причем здесь можно даже поиграть в керлинг или айс-мини-гольф.

Коньки брать с собой в Петербург не обязательно – на всех петербургских катках их можно взять напрокат.