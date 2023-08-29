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Союз театральных деятелей РФ создаст собственную дирекцию премии «Золотая маска»

В России союз театральных деятелей создаст свою дирекцию премии «Золотая маска»

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Алексей Никольский/РИА Новости

Союз театральных деятелей России принял решение выйти из состава участников Автономной некоммерческой организации «Премия и Фестиваль «Золотая маска» и создать собственную исполнительную дирекцию «Золотая Маска». Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В рамках новой дирекции планируется пригласить Владимира Мишарина на должность директора фестиваля и премии. Исполнительная дирекция начнет подготовку новой «Золотой маски» уже в текущем году.

Ранее было объявлено о назначении Марины Брусникиной новым главным режиссером Российского академического Молодежного театра. Художественный руководитель театра Алексей Бородин отметил, что у Брусникиной есть «необходимый творческий потенциал и человеческие качества». Кроме того, она уже поставила в РАМТ пять спектаклей.

Ранее сценариста Светлану Петрийчук Мосгорсуд отправил в СИЗО на время рассмотрения дела об оправдании терроризма. Это решение было принято несмотря на то, что адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин приложил характеристики, высшую театральную награду «Золотая маска» и подчеркнул, что признание заслуг профессиональным сообществом подтверждает, что «личность безупречна».

Ранее хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что в этом сезоне проект не состоится.

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