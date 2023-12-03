«Предлагает обобрать наших молодых ребят»: в Госдуме задумались о налоге на бездетность Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил вернуть налог на бездетность

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, чтобы за счет него профинансировать программы стимулирования рождаемости. Коллега Федорова Нина Останина предположила, что такая мера вызовет у семей недоверие к государственной власти в любом лице. По ее словам, в первую очередь стоит подумать об обеспечении молодежи работой, достойной зарплатой и жильем. Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 года и был отменен с распадом Союза.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести налог на бездетность, чтобы стимулировать рождаемость в России. Депутат напомнил, что в качестве меры стимулирования рождения детей в стране уже действует программа материнского капитала.

По его мнению, налог на бездетность можно было бы вести, если денег в бюджете не будет хватать для финансирования программы маткапитала и других подобных проектов.

«Ввести налог на бездетность как в Советском Союзе было бы неплохо. <...> Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», — заявил он в разговоре с «Говорит Москва».

Кроме того, депутат отметил, что на сегодняшний день государству важна доктрина «идентичности через русскую многонациональность». Поэтому демографию нужно поднимать не только за счет рождения детей, но через процедуру «обрусения» за счет миграционных потоков и увеличения населения.

Налог на бездетность существовал в СССР с 1941 года как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» и был отменен с распадом Союза. В России предложения вернуть этот налог высказывали неоднократно.

«Будут бояться власти в любом лице»

По мнению главы думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной, предлагаемый Федоровым налог на бездетность вызовет у россиян страх и недоверие к власти. В разговоре с «Газетой.Ru» она заявила, что депутату первоначально стоило бы обратить внимание на другие проблемы, волнующие молодые семьи.

Среди таких проблем — трудоустройство молодых специалистов на первое рабочее место с достойной заработной платой или предоставление социального жилья молодым семьям, а также обеспечение возможностью бесплатно посещать детский сад.

«Тогда можно было бы обсуждать инициативу. И сказать: ребят, мы вам дали все — работу дали, зарплата достойная, квартиру дали бесплатно, детский сад дали бесплатно — чего не рожаете?

А сейчас, когда Федоров предлагает еще одну меру для того, чтобы обобрать наших молодых ребят, мне кажется, что они окончательно будут бояться государственной власти в любом лице. Хоть (в лице) депутата Федорова, хоть (в лице) любого из нас, с какой бы инициативой мы ни выходили. Поэтому я считаю эту инициативу преждевременной, вредной и наносящей ущерб авторитету государственной власти», — сказала Останина.

20 ноября Останина также заявляла, что не видит необходимости в возвращении налога на бездетность. По ее словам, в настоящее время «далеко не каждый молодой человек» может трудоустроиться после вуза и получать достойную заработную плату.

«Для того чтобы спрашивать с нашей молодежи за рождение детей, надо сначала себя спросить: а мы все дали этой молодежи? А потом уже собирать плоды», — резюмировала парламентарий.

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин ранее также высказался об экономической стороне проблемы, заявив, что для многих россиян рождение ребенка — это билет в бедность. «Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», — отметил депутат.

Ограничение абортов

За 2023 год чиновники, депутаты и общественные деятели высказывали разные предложения по стимулированию рождаемости в России. Среди них были и инициативы по ограничению абортов.

30 ноября Липецкая область отказалась от абортов в частных клиниках. До этого проводить аборты отказались частные клиники в Курской и Челябинской областях, в Татарстане и в Крыму. Власти Калининградской области ввели штрафы за «склонение к абортам». Аналогичное наказание действует также в Мордовии и Тверской области.

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщила о проработке инициатив по ограничению абортов на федеральном уровне.

В первой половине ноября глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл поддержал инициативу некоторых регионов запретить «склонение» женщин к аборту.

«К сожалению, число абортов в стране по-прежнему остается высоким. Слава Богу, на законодательном уровне появляются отдельные инициативы, направленные на сокращение количества абортов», — сказал он.

В июне глава фракции ЛДПР в Пермском городском собрании Олег Постников предложил платить женщинам, решившимся на аборт, чтобы они родили своих детей и отдали их властям.