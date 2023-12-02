«Навязчивая идея пришла ко мне». Похитители восьмилетней девочки путаются в показаниях

Калужский суд избрал меру пресечения четверым подозреваемым в похищении восьмилетней Златы Липовой из Козельска. Им предъявлены обвинения в похищении человека (п. «д», п. «з» ч. 2 ст. 126 УК) и вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК).
Следующие два месяца 37-летняя Ирина Новикова, ее 40-летний муж Аркадий, 21-летний сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий проведут в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.
По информации Shot, заседания по вопросу определения меры пресечения задержанным прошли в трех разных залах.
«Я сама мать»
Новикова во время судебного заседания отрицала свою причастность к преступлению и утверждала, что не знала о планах мужа похитить ребенка.
«Я сама мать, ни одна мать не допустит такого», — заявила женщина, добавив, что у нее самой шестеро детей.
По версии Ирины, она думала, что мужа попросили подвезти знакомого ребенка. «Я поверила мужу, он сказал, что нужно подвезти дочь друга»,
— цитирует ее слова Telegram-канал Shot.
Подозреваемая уверяет, что не видела, как Аркадий закрыл девочке глаза шапкой. Вместе они проехали примерно 80 км от места похищения в Козельске до своего дома на краю деревни Касьяново. Там Ирина и ее сын Андрей вышли из машины, а Аркадий с девочкой поехали дальше. Бывшего супруга Дмитрия вообще с ними в тот день не было.
По версии Аркадия, жена с сыном уговаривали его не похищать девочку. Мужчина уже признался в содеянном и сообщил, что действовал единолично. Ирина и Андрей ни о чем не знали и думали, что едут по делам.
«Я просто ехал по улице, и мне пришла навязчивая идея похитить девочку. От отчаяния. Я не был в этот момент один в машине, со мной была моя жена и старший сын. Они отговаривали меня», — вспоминает Новиков на суде.
Версия Андрея созвучна тому, что рассказал Аркадий. Последний, якобы действуя в одиночку, похитил ребенка и посадил в машину к удивленным жене и пасынку, которые просили его отпустить школьницу.
Что произошло
Девочку похитили 29 ноября. Она вышла из школьного автобуса и направилась к своему дому. Когда до дома оставалось всего 700 метров, ее схватили неизвестные. По словам Златы, преступники отвезли ее в неизвестную квартиру и сказали, что это ее новый дом.
«Там было два дяди и одна тетя. Они меня отвезли на машине. Мне очень страшно было. Они отвезли меня и сказали, что это мой новый дом (в суде Новиковы утверждали, что не заводили ребенка в дом, а держали в машине. — «Газета.Ru»). Я сказала, что я здесь не живу», — рассказала девочка уже после освобождения.
В день похищения Новиковы связались с матерью Златы и потребовали выкуп в размере 1,5 миллиона рублей. Позже по каким-то причинам ребенка отпустили.
«На следующий день подозреваемые отвезли ребенка в деревню Таратухино Белевского района Тульской области, где высадили из машины и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи», — говорится в сообщении СКР.
Похитителей задержали 1 декабря в Калужской области. «Сыщики всю ночь разыскивали злоумышленников и задержали их сегодня утром в деревне Касьяново», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
О похитителях
Как сообщает Telegram-канал Shot, 37-летняя Новикова жила в доме своей матери одновременно с бывшим и нынешним супругами и несколькими маленькими детьми от предыдущих браков. Старший сын Андрей уже проживает отдельно, но решил приехать к матери незадолго до преступления.
По словам соседей, семья избегала общения с посторонними. В деревню они переехали недавно, держали на участке овец, баранов и несколько собак.
Прокуратура области проводит детальную проверку условий жизни детей в семье Новиковых.