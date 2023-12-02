«Он не пожалел своей жизни». Школьник из клипа «Тает лед» погиб на Украине

Глава республики Коми Владимир Уйба в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб рядовой Денис Степанов. Его образ был использован в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы».
Уйба уточнил, что Степанов родился в Ухте. На СВО он был помощником гранатометчика стрелкового отделения. Также погиб его земляк сержант Руслан Рочев, служивший пулеметчиком отделения морской пехоты.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Наши земляки – истинные патриоты. Они не пожалели своих жизней, отстаивая с оружием в руках интересы России, свободу и независимость нашего народа. Вечная память защитникам Родины, вечная им слава», – написал Уйба.
268 млн просмотров на клипе
Клип на песню «Тает лед» вышел в марте 2017 года и обрел широкую популярность. Он набрал 268 млн просмотров на YouTube. В самом начале клипа показывают архивные кадры, записанные еще в 1990-х годах. На них школьник – Степанов – рассказывает журналистам свою историю любви.
«Любовь… Я не могу ответить. Любил. Сейчас уже нет. Меня разоблачили. Я имел другую», – сказал Степанов.
Журналист предложил школьнику обратиться к своей возлюбленной и попросить прощения.
«Я не знаю, она поверит? Нет», – сказал Степанов, затем посмотрел прямо в камеру и собрался извиниться, но тут начинается клип – будто это и есть извинение.
Создатели музыкального видео взяли фрагменты из скандальной программы «Солнечный город». В ней показывали представителей молодежи 90-х годов, которые вели себя непристойным образом, употребляли бранные слова, имели вредные привычки и вели полукриминальный образ жизни. Журналисты «поймали» Степанова на дискотеке в школе №6 в городе Северодвинск Архангельской области. Съемка проходила в 1994 году.
В полной версии программы после того, как Степанов решил извиниться перед своей девушкой, он смотрит в камеру, а затем резко выдыхает, поворачивается к журналисту и спрашивает:
«А что сказать?»
Ведущий заверил школьника, что все будет хорошо, если он попросит возлюбленную поверить ему.
«Милая, я отвечаю, что этого больше не будет. Я серьезно говорю», – сказал Степанов, снова повернувшись к камере.
О том, простила ли его девушка, информации нет.
В 2016 году 4atty aka Tilla, Sимптом, Юрий Бардаш и Киевстонер основали группу «Грибы» в Киеве. Они выпустили всего несколько песен, одна из которых – «Тает лед» – стала невероятно популярной. Через год группа распалась.