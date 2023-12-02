«Он не пожалел своей жизни». Школьник из клипа «Тает лед» погиб на Украине Герой клипа на песню группы «Грибы» «Тает лед» Степанов погиб во время СВО

Во время проведения СВО погиб рядовой Денис Степанов. Его интервью школьных лет с извинениями перед возлюбленной за измену вставили в клип «Тает лед» украинской группы «Грибы», он собрал несколько сотен миллионов просмотров. Как оказалось, создатели музыкального видео решили взять фрагмент скандальной программы «Солнечный город», в которой показывали школьников в нелицеприятном свете. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Глава республики Коми Владимир Уйба в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб рядовой Денис Степанов. Его образ был использован в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы».

Уйба уточнил, что Степанов родился в Ухте. На СВО он был помощником гранатометчика стрелкового отделения. Также погиб его земляк сержант Руслан Рочев, служивший пулеметчиком отделения морской пехоты.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева, погибших в ходе проведения специальной военной операции. Наши земляки – истинные патриоты. Они не пожалели своих жизней, отстаивая с оружием в руках интересы России, свободу и независимость нашего народа. Вечная память защитникам Родины, вечная им слава», – написал Уйба.

268 млн просмотров на клипе

Клип на песню «Тает лед» вышел в марте 2017 года и обрел широкую популярность. Он набрал 268 млн просмотров на YouTube. В самом начале клипа показывают архивные кадры, записанные еще в 1990-х годах. На них школьник – Степанов – рассказывает журналистам свою историю любви.

«Любовь… Я не могу ответить. Любил. Сейчас уже нет. Меня разоблачили. Я имел другую», – сказал Степанов.

Журналист предложил школьнику обратиться к своей возлюбленной и попросить прощения.

«Я не знаю, она поверит? Нет», – сказал Степанов, затем посмотрел прямо в камеру и собрался извиниться, но тут начинается клип – будто это и есть извинение.

Создатели музыкального видео взяли фрагменты из скандальной программы «Солнечный город». В ней показывали представителей молодежи 90-х годов, которые вели себя непристойным образом, употребляли бранные слова, имели вредные привычки и вели полукриминальный образ жизни. Журналисты «поймали» Степанова на дискотеке в школе №6 в городе Северодвинск Архангельской области. Съемка проходила в 1994 году.

В полной версии программы после того, как Степанов решил извиниться перед своей девушкой, он смотрит в камеру, а затем резко выдыхает, поворачивается к журналисту и спрашивает:

«А что сказать?»

Ведущий заверил школьника, что все будет хорошо, если он попросит возлюбленную поверить ему.

«Милая, я отвечаю, что этого больше не будет. Я серьезно говорю», – сказал Степанов, снова повернувшись к камере.

О том, простила ли его девушка, информации нет.

В 2016 году 4atty aka Tilla, Sимптом, Юрий Бардаш и Киевстонер основали группу «Грибы» в Киеве. Они выпустили всего несколько песен, одна из которых – «Тает лед» – стала невероятно популярной. Через год группа распалась.