В России введут медосмотры для работающих. Нет, они не будут обязательными Голикова заявила, что в России введут диспансеризацию работающих в 2024 году

С 2024 года в России введут диспансеризацию для работающих граждан и включат в программу проверку репродуктивного здоровья, сообщила вице-премьер Голикова. В ее пресс-службе заверили, что речь не идет об обязательном прохождении медосмотров, а Минздрав пообещал, что диспансеризация будет добровольной.

Отдельный тариф на диспансеризацию работающих россиян внесут в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2024 года, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова на открытии Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение — 2023».

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», — пояснила она.

Зампред правительства пояснила, что мера позволит россиянам пройти медицинский осмотр на рабочем месте. Мероприятия могут быть организованы медицинским подразделением работодателя или медицинской организацией, с которой он заключит договор.

Кроме того, Голкова сообщила, что в ОМС включат отдельный тариф на диспансеризацию по наблюдению за репродуктивным здоровьем мужчин и женщин.

«Это право человека — проходить обследование или не проходить»

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что россиянам не будут «выкручивать руки» и оставят право самим решать, хотят ли они проходить обследование. По мнению депутата, «силовая модель» в этом вопросе себя не оправдывает.

По его словам, эффект от меры, представленной Голиковой, наступит в случае хорошей разъяснительной кампании, работы с работодателями, а не при помощи «выкручивания рук» или каких-то других силовых методов, тем более в столь чувствительной сфере, как репродуктивное здоровье.

«В любом случае, это право человека — проходить обследование или не проходить. Не обязанность как таковая. За исключением некоторых профессий, которые действительно требуют соответствующего допуска, который зависит от состояния здоровья. Я думаю, это будет в корректные рамки обличено, и преподноситься как возможность и право прохождения ежегодной диспансеризации любому желающему, а не раз в три года, как происходит в некоторых местах», — отметил парламентарий.

Депутат также отметил, что, если речь зайдет о добавлении обязательных прививок к программе диспансеризации на работе, то согласие должно быть добровольным решением гражданина.

Возможность, а не обязанность

В пресс-службе Голиковой пояснили, что речь не идет об обязательной диспансеризации для работающих россиян. Нововведение даст гражданам возможность пройти диспансерное наблюдение как на рабочем месте, так в ближайшей медицинской организации при договоренности с работодателем.

В пресс-службе Минздрава России также сообщили, что диспансеризация будет добровольной.

«Как и любой вид медицинской помощи, диспансеризация работающего населения будет добровольной, при добровольном информированном согласии пациента», — заверили в ведомстве.

Там подчеркнули, что цель предложенной меры — забота о здоровье трудящихся и создание дополнительных условий для прохождения профилактических мероприятий.

Диспансеризация по ОМС

В России программа диспансеризации стартовала в 2013 году. Реализация проходит в рамках системы ОМС — россияне могут бесплатно пройти осмотр бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Сделать это можно в поликлинике, к которой граждан прикреплен по месту жительства.

Бесплатная диспансеризация доступна раз в три года для граждан до 40 лет и ежегодно для лиц старше этого возраста. Ежегодное диспансерное наблюдение также полагается гражданам льготной категории.

С 2024 года в состав профилактических мероприятий впервые войдет обследование на антитела к гепатиту С. Пройти скрининг бесплатно раз в 10 лет смогут все россияне старше 25 лет.

27 ноября первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский заявил, что отечественная система ОМС в ближайшие 10 лет столкнется с повышенной нагрузкой, обусловленной старением населения. Кроме того, расширение диспансеризации и профилактических осмотров населения позволяют выявлять большее количество заболеваний.