«Начала искрить розетка»: что известно о крупном пожаре на рынке «Садовод» Пожар на рынке «Садовод» в Москве ликвидирован

Крупный пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве, его площадь достигла 600 кв .м.. По словам очевидцев, очаг возгорания находился на линии, где продавались брюки и джинсы. Причиной могло стать короткое замыкание: утром в магазине, где начался пожар, «искрила розетка». В ходе тушения спасатель получил черепно-мозговую травму, упав с крыши, а один из продавцов надышался дымом, пытаясь спасти товар.

О пожаре на рынке «Садовод» в Москве стало известно около 12.00 мск, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Загорелись несколько павильонов по 19-й и 20-й линиям. Изначально площадь возгорания составляла 350 кв. м, но впоследствии возросла до 600 кв. м.

«Горят товары в смежных трехуровневых контейнерах», - уточняло МЧС.

С рынка эвакуировали 350 человек. По данным МЧС, ситуацию осложнила плотная застройка , пожарным пришлось разбирать соседние павильоны, чтобы предотвратить распространение огня. Пожар получил второй ранг сложности (всего их пять, пятый самый опасный).

По информации mk.ru, очаг возгорания находился на 19-й линии, где продаются брюки и джинсы. Продавцы заявили изданию, что причиной произошедшего могло стать короткое замыкание. Владелец магазина, где начался пожар, рассказал, что утром 1 декабря в помещении «начала искрить розетка».

«У нас куча светильников висит, включаем отпариватели, тумблером постоянно щелкаем, поэтому замыкание может произойти запросто», — пояснила одна из продавщиц.

При пожаре сгорели товары предпринимателей из Таджикистана, сообщил «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на посольство центральноазиатской республики в Москве. В дипмиссии заявили, что никто из граждан страны не пострадал, размер нанесенного ущерба пока не установлен.

На ликвидацию возгорания бросили больше 170 человек и 48 единиц техники, пожарные задействовали уникальную систему «Кобра». Она позволяет тушить пламя в помещении через стену, не заходя в него: воду смешивают со специальными абразивными частицами и подают под высоким напором, струя пробивает небольшое отверстие и широко распыляется на огонь.

Несмотря на пожар и густые клубы дыма, «Садовод» продолжал работать. Владелец одной из торговых точек рассказал «Газете.Ru», что пожарные закрыли только одну линию рынка.

«Все работают, мы сами работаем. Народу как обычно, клиенты ходят спокойно, как в обычный день. Такого, чтобы «ваааа, бежим», нет», - заявил продавец.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что территорию «Садовода» оцепили, чтобы не дать торговцам вернуться и пытаться вытащить свои товары из пожара .

К 15.30 мск пожарным удалось исключить угрозу распространения огня. Около 17.00 мск пламя полностью потушили.

При пожаре пострадали пострадали два человека. Один из них — продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом, сообщает Telegram-канал Mash. Кроме того, есть пострадавшие среди пожарных — 22-летний спасатель упал с крыши, заявил источник телеканала «360». Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

«Садовод» горит не первый раз. Это уже третий пожар за текущий год, но самый крупный. Ранее павильоны на рынке загорались 27 мая и 13 июня. В первом случае площадь возгорания составила 50 квадратных метров, во втором — 30. Всего «Садовод» занимает площадь в 40 гектаров. Как сообщила пресс-служба рынка, последствия возгорания будут устранены к субботе, 2 декабря, после чего «Садовод» продолжит работу в прежнем режиме.