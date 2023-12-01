Совершенству предела нет. Курорт «Манжерок» готовится к открытию На Алтае 2 декабря откроется курорт Сбера «Манжерок»

2 декабря в Горном Алтае состоится официальное открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок». Уже построен первый пятизвездочный отель и объявлено о строительстве второго вместе с Capital Group. В ближайшее время планируется построить на территории курорта еще два пятизвездочных отеля.

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Открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок» обещает стать большим событием для Горного Алтая. Летом здесь уже открылся первый пятизвездочный гостиничный комплекс на 304 номера, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири.

К открытию на территории курорта там появилась новая локация — променад «Ледовые скульптуры». Чтобы создать на курорте атмосферу зимней сказки провели фестиваль-конкурс ледяных скульптур, в котором приняли участие скульпторы-художники со всей страны. Они создали настоящие произведения искусства на тему «Легенды и мифы Горного Алтая».

Свой вклад в украшение променада внес и глава Сбера Герман Греф — вместе с Олегом Газмановым они вырезали изо льда логотип Манжерока. Олег Газманов сейчас отдыхает на курорте и в субботу даст там большой концерт.

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На променаде будут организованы фотозоны и специальные тематические мероприятия для детей. Для удобства гостей будут работать гастрономические заведения, торговые павильоны и магазины.

К концу декабря на курорте дополняя появятся ледяной замок с красочным мультимедийным шоу и каток.

Высокий стандарт

Сегодня на курорте «Манжерок» созданы все условия для комфортного отдыха на уровне самых высоких мировых стандартов. Площадь самого большого в Сибири пятизвездочного отеля превышает 56 тыс. квадратных метров, на его территории расположено 9 гастрономических точек. Архитектурный стиль гостиничного комплекса отсылает к национальным традициям Алтая, здания гармонично вписаны в окружающий ландшафт.

Курорт включает в себя тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. К услугам гостей двухуровневый детский развлекательный центр, конгресс-холл, пункты проката горнолыжного снаряжения, а также современные ски-сервисы для комплексной подготовки оборудования для катания. Во время зимнего сезона на курорте работают тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа.

В ближайшей перспективе на курорте появятся 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра, откроется панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Спортивную инфраструктуру должны составить 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов.

Вторая очередь

В ближайшее время Сбер планирует начать строительство второго пятизвездочного отеля на курорте «Манжерок». Партнером банка по развитию гостиничного бизнеса в Республике Алтай стала девелоперская компания Capital Group. Они заключили соглашение, направленное на повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона.

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Стороны договорились о строительстве гостиничного комплекса уровня пяти звезд вместимостью до 300 номеров. «Здесь, в Горном Алтае, будет создан новый центр притяжения, — отметил заместитель председателя правления кредитной организации Станислав Кузнецов. — Инвесторы готовы заходить в строительство немедленно, сейчас обсуждается место посадки, концепция, проект, привлекаются архитекторы и проектировщики. Думаю, что строительство гостиницы будет двигаться очень быстро».

По его словам Сбер планирует в ближайшее время построить еще два пятизвездочных отеля на территории курорта.