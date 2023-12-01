«Список конфискованного огромный». Суд изъял у Захарченко две квартиры и ювелирку Суд изъял в доход РФ имущество экс-полковника МВД Захарченко на 50 млн рублей

Суд обратил в доход России имущество семьи экс-полковника Дмитрия Захарченко, отбывающего наказание в колонии за многомиллионные взятки. Ответчики не предоставили доказательства того, что приобрели спорное имущество на законные доходы. Общая стоимость изъятого имущества составляет 50 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Суд в Москве обратил в доход государства имущество бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупционные преступления, на сумму свыше 50 млн рублей.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц, на сумму свыше 50 млн рублей»,

— сообщили в столичной прокуратуре.

Судом установлено, что экс-глава управления «Т» ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также его отец, сестра, бывшая жена и доверенное лицо приобрели две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве.

В ходе судебных заседаний ответчики так и не смогли предоставить доказательства того, что приобрели спорное имущество на законные доходы.

«Никулинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокуратуры города Москвы», — добавили в надзорном ведомстве.

Изъятое имущество

Telegram-канал 112 опубликовал перечень изъятого у Захарченко имущества. В него попали вышеупомянутые квартиры на Вернадского, запонки, сережки, кольца, монеты, пара дорогих часов и более 5 млн рублей в евро, франках, дирхамах, фунтах и йенах.

«Список конфискованного настолько огромный, что одного поста не хватит, чтобы все перечислить», — говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятого имущества составляет 50 млн рублей.

Дело Захарченко

В сентябре 2016 года Захарченко задержали по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. Во время обыска в квартире его сестры обнаружили склад с деньгами в разной валюте на сумму почти 9 млрд рублей. В целом у семьи Захарченко было изъято в пользу государства 11 квартир, 16 машино-мест, четыре автомобиля, а также крупные суммы денег в разной валюте и полукилограммовый золотой слиток.

В 2019 году Захарченко был признан виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Воспрепятствование производству предварительного следствия», его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 118 млн рублей, а также лишили звания и госнаград.

В мае 2022 года Захарченко приговорили к 16 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу о взятках. Судом установлено, что в 2007-2016 годах Захарченко систематически частями получал взятку от организованной группы, которая получала доход от незаконной банковской деятельности. Полковник «оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления госорганами фактов их преступной деятельности».

Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» на территории Краснодарского края.

Месяц назад Военный суд заочно приговорил к девяти годам колонии строгого режима фигуранта «дела Захарченко», экс-полковника ФСБ Дмитрия Сенина. Мужчину обвинили в посредничестве при даче взятки осужденному бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко.

В настоящее время Сенин находится в международном розыске, поэтому приговор вынесли заочно. Бывший полковник получил госзащиту и убежище в Черногории.