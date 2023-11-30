«Очень скромный». Сосед Шойгу рассказал о жизни будущего министра в Красноярске NGS24.RU рассказал про дом в Красноярске, где жил в конце 80-х Сергей Шойгу

Министр обороны России Шойгу с конца 80-х и до начала 90-х годов жил в элитном доме на улице Урицкого в Красноярске. Один из нынешних жителей дома рассказал, что Шойгу получил там квартиру, будучи инспектором Красноярского крайкома КПСС. Он назвал нынешнего главу Минобороны скромным, отметив, что общался с ним редко из-за занятости. В 90-е семья Шойгу приватизировала недвижимость. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Дом в Красноярске

В конце 80-х — начале 90-х годов министр обороны России Сергей Шойгу вместе со своей семьей жил в элитной квартире в центре Красноярска. О бывшем жилье будущего главы оборонного ведомства рассказал портал NGS24.RU.

Речь идет о 10-этажном здании, расположенном на улице Урицкого рядом с Центральным парком. Этот дом построили по заказу крайкома КПСС в конце 70-х годов. После завершения строительства квартиры раздали местной номенклатуре.

Сейчас в доме живут несколько человек, получивших квартиры там с момента основания. Один из них — 80-летний Алексей Балякин, которому выдали жилье в доме для партийных работников 46 лет назад за заслуги в строительстве. Он рассказал журналистам, что нынешний глава Минобороны получил там квартиру, будучи 34-летним инспектором Красноярского крайкома Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

«Сергей был очень скромным, выдержанным соседом. Не то что сейчас, тут уже другого уровня люди живут. Я лично знал его еще по Ачинску, он там мастером работал по распределению, а через три месяца стал прорабом. И пошел, и пошел», — рассказал бывший сосед министра.

Шойгу в доме на улице Урицкого

Как отметил Балякин, в доме он редко видел Шойгу, поскольку «все были заняты, много работали». Даже если и встречались, то разговаривали тоже редко.

«Какие-то собрания и разговоры были не заведены. Все понимали: то, что здесь, дома, громко скажешь, там будет известно. И придется объясняться там, где надо», — вспоминает пенсионер.

По словам Балякина, в 90-е годы семья Шойгу приватизировала недвижимость. Это подтвердила новая владелица бывшей квартиры министра обороны — молодая мать. По ее словам, предыдущей собственницей в выписках из Росреестра числится Ирина Шойгу.

Среди особенностей квартир в доме, рассказал Балякин, — просторные комнаты, высокие потолки и большие кухни, балконы в каждой комнате. В доме всего лишь 50 квартир.

Партийные деятели

Кроме Шойгу, в разное время в этом доме жили высокопоставленные партийные деятели, ответственные работники крайкома партии. В том числе первый секретарь Красноярского краевого комитета КПСС Павел Федирко.

По словам Балякина, у Федирко была четырехкомнатная квартира в 200 кв. м с отдельным кабинетом, но прожил он в ней недолго, использовал «это жилье как запасной аэродром».

«На входе и на этаже около его квартиры стояли милицейские посты. То есть кто попало сюда не мог попасть. Это был протокол такой. Ответственные люди должны были жить в нормальных условиях», — рассказал житель дома по улице Урицкого.

На этаж ниже Федирко жил его первый заместитель — председатель Красноярского крайисполкома Николай Татарчук. Его соседи видели гораздо чаще главы края.

Больше не элитный дом

Бывший сосед Шойгу пожаловался, что со сменой поколений дом на Урицкого уже нельзя назвать элитным. Молодые соседи злоупотребляют ремонтными работами, а звукоизоляция в высотке очень плохая.

«Поселилась молодежь, ведут себя как хотят. Позволяют себе ненужные дела. Все слышно, что над тобой делают, что под тобой делают. Стариков не признают. Никто не знакомится, проходят мимо. Общения практически нет. А мы, старики, здороваемся. Хотя нас тут, людей с прежних времен, осталось всего лишь 12 человек», — отметил бывший член КПСС.

По информации из открытых источников, в 1990 году Шойгу переехал в Москву, где получил новую должность — заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. На том посту он проработал до 1991 года.

Затем его назначили главой Российского корпуса спасателей. С 1994 по 2012 год он был министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). После этого Шойгу немного поработал губернатором Московской области. В 2012 году его назначили главой Минобороны РФ.