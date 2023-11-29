«Планировал взрыв в Мытищах»: в Москве арестовали подозреваемого в подготовке теракта В Москве арестовали мужчину, планировавшего взорвать цистерну на железной дороге

В Москве задержали маляра, который по заданию украинских спецслужб должен был устроить теракт на железнодорожной станции Мытищи, сообщили в СК. Кураторы обещали, что после этого устроят ему побег из России. 29 ноября спецслужбы также задержали в Воронеже мужчину, который хотел взорвать военкомат, а в Кемерово — местного жителя, который пытался улететь из России и вступить в ВСУ.

В Москве арестовали мужчину, планировавшего устроить теракт на железнодорожной станции в Московском регионе, сообщило столичное управление Следственного комитета в Telegram.

По данным СК, подозреваемый 1983 года рождения получил в ноябре задание за деньги подорвать одну из цистерн на неназванной железнодорожной станции. Детали для бомбы наниматель спрятал в разных местах, а задержанному оставалось их забрать и собрать вместе. Взрывчатое вещество он нашел в московском лесопарке, а детонатор лежал «на одной из улиц Юго-Западного административного округа» столицы. Когда злоумышленник достал детонатор из тайника, его задержали.

На допросе задержанный рассказал, что украинские спецслужбы поручили ему взорвать состав с топливом. «Он [сотрудник украинских спецслужб] обещал вывезти меня [после выполнения задания] на территорию Украины», — сообщил подозреваемый.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к совершению террористического акта) и ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 223.1 УК (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства). Черемушкинский районный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 27 января 2024 года.

Совершить теракт согласился 40-летний маляр-штукатур Олег Венгрыжановский, пишет Telegram-канал Mash. Он должен был устроить взрыв на подмосковной станции Мытищи.

Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что мужчину задержали еще 15 ноября во дворе дома на Профсоюзной улице. Полицейские указали, что он «находился в нетрезвом состоянии, выражался нецензурной бранью, на замечания сотрудников полиции не реагировал, хватал их руками». Его арестовали на 10 суток, а на выходе из спецприемника снова задержали, уже по делу о подготовке теракта.

Максимальное наказание по статье о теракте — лишение свободы на срок до 20 лет.

Кого еще задержали российские спецслужбы

В Воронеже 29 ноября задержали мужчину, который по заданию украинских кураторов собирался подорвать военкомат, как сообщила ФСБ. Местного жителя 1986 года рождения завербовали «боевики одной из украинских террористических организаций». Он согласился взорвать самодельную бомбу, а затем уехать на Украину воевать против российской армии. При обыске у подозреваемого дома нашли переписку с украинскими вербовщиками и компоненты для взрывчатки.

Мужчину обвинили в «приготовлении к террористическому акту» и «незаконном приобретении, изготовлении и хранении взрывных устройств». Суд отправил его под стражу.

В этот же день в аэропорту Кемерово силовики остановили и задержали мужчину, который собирался уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. По информации ФСБ, это 36-летний местный житель. Он списался с украинским координатором через интернет и заявил, что хочет сражаться против России. Подозреваемый заполнил анкету на вступление «в иностранную военизированную организацию», а также купил камуфляж и аптечку. Добираться до Украины он собирался с пересадками на самолете и поезде. Его задержали при регистрации на рейс.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Ему грозит пожизненное заключение, суд постановил отправить подозреваемого в СИЗО.