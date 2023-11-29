Россия находится на связи с полицией Турции после убийства россиянок в Бодруме

Генконсульство России в Анталье находится на связи с правоохранителями Турции после убийства двух россиянок в городе Бодрум. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с сообщениями СМИ об убийстве двух россиянок в городе Бодрум генеральное консульство России в Анталье находится в контакте с местными правоохранительными органами с целью проверки данной информации», — говорится в сообщении.

В дипмиссии подчеркнули, что дополнительный комментарий по данной ситуации будет представлен после получения необходимых сведений.

До этого сообщалось, что в турецком курортном городе Бодрум на крутом склоне у дороги обнаружили тела 42-летней Ирины Двизовой и ее 15-летней дочери Даяны.

Несколько дней назад они исчезли. Родственники не смогли связаться с ними и подали заявление о пропаже в полицию. Правоохранители отправились в район Конаджик, где мать с дочерью проживали. В доме были найдены следы крови на диване. После это возникли подозрения, что Ирина и Даяна могли быть убиты. Полиция с помощью видеокамер отследила автомобиль, который отъезжал от дома. В результате поисков тела Ирины и Даяны были найдены на крутом склоне, завернутые в простыни.

По данным Telegram-канала 112, в убийстве подозревают нынешнего мужа Ирины, гражданина Литвы Андрея Клусевича.

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