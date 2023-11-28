«Перенес инфаркт»: сын рассказал о самочувствии Боярского после госпитализации

Актер Михаил Боярский попал в реанимацию из-за проблем с сердцем. Сын 73-летнего артиста Сергей сообщил, что его отец перенес инфаркт. В то же время пиар-менеджер Боярского опровергла информацию об инфаркте, а в театре имени Ленсовета заявили, что актер на плановой госпитализации.

Сейчас Боярский чувствует себя «неплохо» и лежит не в реанимации, рассказал «Газете.Ru» его сын.

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — уточнил Сергей.

Представитель артиста Надежда Дуванова, в свою очередь, назвала публикации в СМИ о его госпитализации с инфарктом «абсолютно неправильной информацией». «С Михаилом Сергеевичем все хорошо», — сказала Дуванова.

Боярский почувствовал себя плохо накануне, 27 ноября, сообщил портал 78.ru. Артиста отвезли в Мариинскую больницу с подозрением на обширный инфаркт, уточнил источник Telegram-канала 112. Врачи решили перевести больного в отделение реанимации.

Как пишет 78.ru, компьютерная томография не подтвердила обширный инфаркт. Боярского «прокапали» и перевели в обычную палату. По данным издания, у актера оказался «небольшой инфаркт, но не обширный». У него сохраняются нарушения сердечного ритма. Telegram-канал Shot указал, что врачи смогли стабилизировать состояние артиста. Сейчас его обследуют для точного диагноза.

Боярский находится на плановой госпитализации, заявил источник ТАСС из Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, где служит Боярский. «Ближайшие спектакли с Михаилом Сергеевичем состоятся 31 декабря и 2 января», — отметил он. Собеседник ТАСС добавил, что самочувствие актера в норме.

Театр Ленсовета сообщил на своем сайте о замене спектаклей с Боярским 4 и 14 декабря.

Ранее Боярский не переносил инфарктов. Среди проблем артиста со здоровьем — панкреатит, который, по его собственным словам, вызвали «злоупотребление алкоголем и невозможность следить за питанием во время гастролей». Боярский признавался, что, несмотря на проблемы с поджелудочной железой, продолжал периодически выпивать, в результате попадая со сцены сразу в реанимацию. Такой образ жизни привел к сахарному диабету.

« Профессиональным» больным становиться не собираюсь. Презираю это дело. <...> Так что не делайте из меня инвалида! В реанимации, когда совсем плохо, правильные мысли, конечно, приходят в голову. Про то, как дальше жить. Но... горбатого могила исправит. Я — русский и ни в чем меры не знаю», — говорил Боярский.

Весной этого года Боярский заявил, что не собирается заканчивать актерскую карьеру, хотя и признал, что это «не вечная профессия». Артист отметил, что играет не меньше семи спектаклей в месяц. В то же время он добавил, что у него нет «никаких перспектив в плане работ над новыми пьесами».

«Все-таки в профессии актера и профессии спортсмена есть детали, которые касаются срока годности», — признал Боярский. Он уточнил, что готов уступить место на сцене молодым, если это потребует его физическое или психологическое состояние.