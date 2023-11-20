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Михаил Боярский вспомнил, как его не брали ни в один театр Петербурга

Актер Михаил Боярский заявил, что его не брали ни в один театр Петербурга

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Актер Михаил Боярский рассказал в беседе с телеканалом «Звезда», что в молодости его не брали ни в один театр Санкт-Петербурга.

По словам Боярского, единственным местом, где его приняли, стал театр имени Ленсовета. Артист также рассказал, чем его привлекает театр. Звезда любит атмосферу за кулисами.

«Не столько меня поражают спектакли театра, сколько атмосфера за кулисами, где были совершенно фантастические, родные мне люди, с которыми я провел полвека своей жизни», — поделился артист.

Михаил Боярский дебютировал в кино в 1959 году в ленте «Спички детям не игрушка». Он получил первую известность после роли Сильвы в картине «Старший сын» 1975 года. Однако наибольшую популярность артист приобрел после роли Д'Артаньяна в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера».

В фильмографии Боярского более 100 ролей. Среди них такие проекты, как «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Ералаш», «Шерлок Холмс».

Ранее Михаил Боярский рассказал, что столкнулся с депрессией.

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