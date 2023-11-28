«Гул стоял адский, как из преисподней»: истории россиян, переживших «шторм века»

Вечером 26 ноября на Черноморском побережье начался самый мощный шторм за всю историю наблюдений. Порывы ветра достигали 144 км/ч. По официальным данным, в результате урагана пострадали десятки людей, четверо числятся погибшими. В некоторых муниципалитетах Крыма и Кубани продолжает действовать режим ЧС. Жители Краснодарского края и Крыма рассказали «Газете.Ru», как готовились и пережили «шторм века».

Ангелина (Краснодар): для нас это уже норма жизни

— О том, что на Краснодарский край идет мощный циклон, я не знала. В день шторма мы вместе с молодым человеком запланировали фотосессию и поездку к родным в Анапу. Фотографироваться было тяжело.

Песок, листья, ветки — все летело в глаза. В Анапе — потоп, море вышло из берегов, все размыло.

Мы приехали на празднование дня рождения к родственникам, а из-за сильного дождя праздничный стол водой заливает. Потом отключили электричество и интернет. Это было в Юровке и Витязево, под Анапой — там живут наши родители.

На пути домой в Краснодар мы попали под дождь. Он не прекращался всю поездку, на дорогах были страшные пробки. А когда мы вернулись домой, то на нашу машину упало дерево. Капот помяло, и от удара зеркало выпало. Мы проконсультировались у автоюриста — оказывается, мы виноваты сами, ведь службы оповещали о надвигающемся циклоне. Я не смотрела прогноз погоды, не читала новости… Мне кажется, к такому у нас никто не готовится, ведь сильные штормы в нашем крае происходят каждый год.

Наталья (Севастополь): животные чувствовали, что-то надвигается

— Про надвигающийся циклон мы знали заранее. Наши службы рассылали SMS-уведомления, по телевизору оповещали и во всех новостных каналах писали о том, что на нас идет шторм.

Наша дача находится примерно в двух километрах от моря. Уже утром 26 ноября дул сильный ветер, поэтому заранее стали укреплять постройки — палками, железками, кирпичами. Муж закрепил ворота и кровлю, чтобы не унесло ветром, а я занималась животными. У нас хоть животные на самовыгуле, но в тот момент решили поберечь, поэтому закрыли их.

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В нашей городской квартире мы заранее приготовили свечи, спички, зарядили технику.

Достали фонарики, которые остались у нас еще с тех времен, когда Украина электричество отключала.

Обзвонили родственников, которые не знали о приближении шторма. Всех оповестили.

У нас живут попугай корелла и собака. Те, кто держит таких попугаев, знают, что они очень шумные. Но 26 ноября, перед штормом, птица не произнесла ни звука. Собака в этот день от нас не отходила. Было видно, что животные чувствовали, что что-то надвигается.

Во время шторма мы бегали от окна к окну — видели, как летают куски забора, детские игрушки, ветки. Было очень страшно. Мы живем в высотном доме, на седьмом этаже, а ветер был такой сильный, что задувал через вентиляцию и гулял по дому. Скрежет стоял невероятный.

К счастью, наша дача не пострадала. Дачный кооператив стоит в низине, и его закрывает лес. Возможно, это и спасло наш дом. Хотя, как выразилась соседка, гул стоял адский, почти как из преисподней.

Людмила (Евпатория): наша улица как-то выстояла

«Мы получили SMS-рассылку от МЧС, к шторму готовились заранее. В воскресенье утром крепили все, что можно было укрепить на нашем дачном участке. Растянули кипарисы на растяжки.

Море от нас находится в полутора километрах. Ближайшие пляжи были полностью затоплены. Наша улица как-то выстояла, дом не пострадал. Но сегодня в школе дети рассказывали, как у кого-то снесло крышу дома, а у кого-то на участке упали деревья.

Западный Крым — это вообще степь. Тут часто бывают сильные ветра. Поэтому у нас не было паники. Мы даже водой не запасались.