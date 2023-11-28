МВД предложило новые ограничения для нелегалов. Им запретят жениться и переводить деньги МВД предлагает запретить нелегалам водить машину и открывать счет в банке

МВД России подготовило законопроект, предлагающий ввести режим контролируемого пребывания в РФ иностранцев, не имеющих на то законных оснований. Изменения могут значительно осложнить жизнь приезжих, запретив им регистрацию юрлиц и ИП, операции с недвижимостью, покупку и продажу авто, открытие банковского счета, переводы денег и заключение брака. В МВД сообщали, что законопроект внесут в Госдуму «в ближайшее время». Подробнее о нем — в материале «Газеты.Ru».

МВД России предлагает ввести режим контролируемого пребывания в РФ для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта МВД.

«Контролируемое пребывание — правовой режим, применяемый <...> в отношении иностранного гражданина, находящегося в РФ и не имеющего законных оснований для пребывания (проживания) в РФ либо предоставивший заведомо недостоверные сведения или документы при осуществлении миграционного учета», — цитирует агентство документ.

Законопроект предусматривает для нелегальных мигрантов несколько запретов и ограничений:

они не смогут регистрировать юридическое лицо и получать статус индивидуального предпринимателя;



покупать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины;



ставить недвижимость на государственный кадастровый учет;



регистрировать транспортное средство;



мигрантов могут ограничить в вождении автомобиля, отказать им в допуске к сдаче экзаменов на права и замене водительского удостоверения;



законопроект предусматривает отказ в открытии банковских счетов и переводе денег;



нелегалам также запретят заключать брак в России.

Нарушителей — депортировать

Иностранец будет считаться находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения сведений о нем в соответствующий реестр.

Мигрант может попасть в реестр при незаконном пересечении границы. А также при истечении срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, при аннулировании визы, статуса беженца или временного убежища, гражданства.

Граждане, на которых распространят режим контролируемого пребывания, будут обязаны уведомлять власти о своем местонахождении, о смене места пребывания, о дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России.

«В случае нарушения их могут депортировать или поместить в специальное учреждение», — пишет ТАСС.

При этом мигранты смогут запрашивать основания применения в отношении них режима контролируемого пребывания, обжаловать действия или бездействия должностных лиц, осуществляющих контроль.

В начале ноября начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова сообщала, что законопроект внесут в Госдуму «в ближайшее время».

Сколько в России иностранцев

Тогда же Казакова сообщила, что в России находится 6,4 млн иностранных граждан, большинство из них въехали в страну для работы. В тройку лидеров стран по притоку трудовых мигрантов в Россию входят Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

По итогам 2022 года в России уровень преступности в среде мигрантов вырос на 10%, сообщал на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин.

В том же году число депортированных из России мигрантов выросло более чем в 2,5 раза, сообщал глава МВД Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД (без указания абсолютных цифр).