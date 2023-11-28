Две пенсии, штрафы за резину, новые правила выезда. Что изменится в жизни россиян в декабре? С 1 декабря российских водителей начнут штрафовать за летнюю резину

В декабре в России начинают действовать новые законы и административные нормы. Пенсионеры получат «двойную» пенсию, вырастет стоимость услуг ЖКХ. Автомобилистам, катающимся зимой на летней резине, грозят штрафы. Расширяется список продуктов с обязательной маркировкой. И вводятся новые правила пересечения границы РФ. «Газета.Ru» рассказывает, чего ждать россиянам в последний месяц уходящего 2023 года.

Две пенсии придут в декабре

Пенсионеры получат в декабре 2023 года сразу две пенсии — в начале последнего месяца года поступит декабрьская выплата, а после 25 декабря перечислят январскую пенсию. Это решение было принято из-за длинного периода рождественских и новогодних каникул в начале января.

При этом январская пенсия будет выше декабрьской из-за индексации — на 7,5%. Необходимо помнить, что в январе выплат ожидать не приходится — следующая пенсия будет перечислена только в феврале.

Кроме того, в декабре придут и январские социальные выплаты — федеральные и региональные. Обычно эти перечисления приходят с 1 по 8-е число месяца, но из-за праздников сроки сдвинут на декабрь, поэтому в январе эти выплаты совершаться не будут.

К тому же, в декабре повысят пенсии россиянам, ставшим пенсионерами в сентябре 2023 года и тем, кому исполнилось 80 лет в ноябре.

Индексация тарифов за коммуналку

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги проиндексируют с 1 декабря. Рост тарифов затронет счета за газ, электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, отопление и вывоз бытовых отходов из мусорных баков.

Хотя окончательное решение о размерах индексации принимают власти конкретного региона, выше 9% повышать тарифы на ЖКХ не планируется. Минэкономразвития полагает, что после индексации средний ежемесячный платеж для семьи из трех человек должен вырасти на 324 рубля.

Следующее повышение тарифов на услуги ЖКХ ожидается в июле 2024 года.

Изменения в системе полисов ОМС

В декабре в России меняются нормативы системы обязательного медицинского страхования. Все полисы ОМС будут существовать в цифровом — электронном виде. Менять бумажный полис на электронный не нужно, штрихкод будет сформирован в автоматическом режиме.

Новорожденным гражданам полис ОМС также сформируют на основании сведений от органов государственной власти автоматически. Все сведения о застрахованном можно будет изучить в личном кабинете «Госуслуг».

Водителей начнут штрафовать за неправильную резину

С 1 декабря российских автомобилистов могут оштрафовать на 500 рублей за покрышки не по сезону — «летнюю резину» зимой (и зимнюю – летом).

Запрет на езду с не соответствующими времени года автомобильными шинами начал действовать с сентября, но штрафовать российских автомобилистов будут с 1 декабря.

Впрочем, отделаться шоферы могут и предупреждением.

Напитки и вейпы ждет маркировка

С 1 декабря производители и поставщики напитков должны будут продавать некоторые безалкогольные напитки исключительно с маркировкой. Изменения касаются лимонада, кваса и других прохладительных напитков в стеклянной и полимерной таре.

Маркировка пока не касается морсов, соков, нектаров и напитков из растительного сырья.

Кроме того, с 1 декабря в России ограничат продажу немаркированных жидкостей для электронных сигарет. Это касается глицериновых растворов как с никотином, так и без никотина.

Правило касается картриджей с капсулами и жидкостей для «одноразок».

Наконец, с 1 декабря 2023 года в России стартует эксперимент по маркировке консервов – мясных, фруктовых, овощных и прочих. Обязательной маркировка для них станет с 1 сентября 2024 года.

Сауны и хаммамы в многоэтажках

С декабря в России МЧС разрешает устанавливать в многоквартирных жилых домах мини-сауны, турецкие хаммамы и инфракрасные кабины.

Изменения внесли в свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Полномасштабные бани и сауны российские квартировладельцы оборудовать по-прежнему не имеют права.

Новые правила пересечения границы

С 11 декабря 2023-го начинают действовать новые правила въезда и выезда из России.

Сейчас большинство граждан РФ имеют право свободно выезжать из страны, за исключением обвиняемых и подозреваемых в уголовных преступлениях, должников, банкротов и людей с доступом к государственной или военной тайнам, а также силовиков, призывников и мобилизованных.

Согласно новым правилам загранпаспорт признают недействительным, если его владелец поменял имя или фамилию, сведения о месте и дате рождения, или же срок действия документа истек. Кроме того, документы утратят силу, если человека лишили приобретенного гражданства РФ.

С 11 декабря россияне, которым закрыли выезд за границу, будут обязаны сдать загранпаспорта в МВД или ФССП в пятидневный срок после получения уведомления о статусе «невыездного». Вернут документ после снятия ограничения на выезд.